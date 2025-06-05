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Армия России отправила в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams

Армия России отправила в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams - 05.06.2025 Украина.ру

Армия России отправила в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams

Российские военнослужащие эвакуировали из Сумской области в тыл уничтоженные образцы западной бронетехники. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

2025-06-05T10:23

2025-06-05T10:23

2025-06-05T10:23

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"На границе Сумской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" эвакуировали уничтоженную иностранную технику украинских националистов... Среди захваченных образцов - два танка M1 Abrams, два бронетранспортёра International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker, а также ремонтно-эвакуационная машина Challenger", - сказано в сообщении Минобороны России.По данным министерства, эвакуация боевых трофеев с поля боя проходила в два этапа. Сначала военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от воздействия дронов и взрывоопасных предметов. Затем специалисты ремонтной роты транспортировали захваченные образцы в тыловой район, применив специальный гусеничный тягач.Тем временем Армия России продвигается на Сумском направленииИнтервью на эту тему: Алексей Анпилогов: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий

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сумская область

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новости, россия, сумская область, всу, потери всу, наступление на сумы, наступление вс рф, сво, m1 abrams, challenger-2 (танк), танки, бронетехника