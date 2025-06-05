Армия России отправила в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams - 05.06.2025 Украина.ру
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Армия России отправила в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams
Армия России отправила в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams - 05.06.2025 Украина.ру
Армия России отправила в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams
Российские военнослужащие эвакуировали из Сумской области в тыл уничтоженные образцы западной бронетехники. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
2025-06-05T10:23
2025-06-05T10:23
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m1 abrams
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"На границе Сумской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" эвакуировали уничтоженную иностранную технику украинских националистов... Среди захваченных образцов - два танка M1 Abrams, два бронетранспортёра International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker, а также ремонтно-эвакуационная машина Challenger", - сказано в сообщении Минобороны России.По данным министерства, эвакуация боевых трофеев с поля боя проходила в два этапа. Сначала военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от воздействия дронов и взрывоопасных предметов. Затем специалисты ремонтной роты транспортировали захваченные образцы в тыловой район, применив специальный гусеничный тягач.Тем временем Армия России продвигается на Сумском направленииИнтервью на эту тему: Алексей Анпилогов: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий
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новости, россия, сумская область, всу, потери всу, наступление на сумы, наступление вс рф, сво, m1 abrams, challenger-2 (танк), танки, бронетехника
Новости, Россия, Сумская область, ВСУ, потери ВСУ, наступление на Сумы, наступление ВС РФ, СВО, M1 Abrams, Challenger-2 (танк), танки, бронетехника

Армия России отправила в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams

10:23 05.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военнослужащие эвакуировали из Сумской области в тыл уничтоженные образцы западной бронетехники. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"На границе Сумской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" эвакуировали уничтоженную иностранную технику украинских националистов... Среди захваченных образцов - два танка M1 Abrams, два бронетранспортёра International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker, а также ремонтно-эвакуационная машина Challenger", - сказано в сообщении Минобороны России.
По данным министерства, эвакуация боевых трофеев с поля боя проходила в два этапа. Сначала военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от воздействия дронов и взрывоопасных предметов. Затем специалисты ремонтной роты транспортировали захваченные образцы в тыловой район, применив специальный гусеничный тягач.
Тем временем Армия России продвигается на Сумском направлении
Интервью на эту тему: Алексей Анпилогов: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий
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