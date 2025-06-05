Армия России продвигается на Сумском направлении - 05.06.2025 Украина.ру
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Армия России продвигается на Сумском направлении
Армия России продвигается на Сумском направлении - 05.06.2025 Украина.ру
Армия России продвигается на Сумском направлении
Освобождение Кондратовки и другие успехи российской армии в Сумской создают угрозу для позиций ВСУ в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
2025-06-05T09:59
2025-06-05T09:59
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"На Сумском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, в которых Армия России продолжает уверенно двигаться вперёд, добиваясь значительных успехов и укрепляя свои позиции. Освобождение Кондратовки и успешные действия в других населённых пунктах создают угрозу для позиций противника в регионе", - сказано в публикации.В неё отмечено, что российские подразделения полностью освободили Кондратовку, отразив контратаки ВСУ. В итоге открывается путь для дальнейшего продвижения ВС РФ вглубь Сумской области с новой целью — Хотень.Кроме того, подразделения российской армии окончательно закрепились в Андреевке, что создаёт стабильную базу для дальнейших операций в этом регионе. По мнению авторов телеграм-канала, это укрепляет контроль над важной территорией и улучшает тактическое положение российских войск.Армия России также начала активно выдавливать украинскую оборону в южной части Алексеевки, открывая путь к Малой Корчаковке. В публикации отмечено, что с каждым успешным продвижением российские войска всё ближе подходят к важным логистическим маршрутам, усиливая контроль над территорией."Идут активные боевые действия за Яблуновку, где ВС РФ наступают с севера и востока, стремясь взять населённый пункт под контроль. После освобождения села российские силы смогут перекрыть логистические маршруты, ведущие в Юнаковку, что значительно ослабит украинскую оборону в этом районе", - констатировал телеграм-канал.Накануне стало известно, что ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНРТакже на эту тему: Фронтовая сводка на вечер 4 июня от "Дневника десантника"
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новости, россия, сумская область, алексеевка, вооруженные силы украины, всу, разгром всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, донбасс, новороссия, днр, новые регионы, наступление, наступление россии на украину, наступление на сумы, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Россия, Сумская область, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, ВСУ, разгром ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Донбасс, Новороссия, ДНР, Новые регионы, наступление, наступление России на Украину, наступление на Сумы, наступление ВС РФ, наступление России

Армия России продвигается на Сумском направлении

09:59 05.06.2025
 
© Донбасский партизан / Telegram
© Донбасский партизан / Telegram
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Освобождение Кондратовки и другие успехи российской армии в Сумской создают угрозу для позиций ВСУ в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
"На Сумском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, в которых Армия России продолжает уверенно двигаться вперёд, добиваясь значительных успехов и укрепляя свои позиции. Освобождение Кондратовки и успешные действия в других населённых пунктах создают угрозу для позиций противника в регионе", - сказано в публикации.
В неё отмечено, что российские подразделения полностью освободили Кондратовку, отразив контратаки ВСУ. В итоге открывается путь для дальнейшего продвижения ВС РФ вглубь Сумской области с новой целью — Хотень.
Кроме того, подразделения российской армии окончательно закрепились в Андреевке, что создаёт стабильную базу для дальнейших операций в этом регионе. По мнению авторов телеграм-канала, это укрепляет контроль над важной территорией и улучшает тактическое положение российских войск.
Армия России также начала активно выдавливать украинскую оборону в южной части Алексеевки, открывая путь к Малой Корчаковке. В публикации отмечено, что с каждым успешным продвижением российские войска всё ближе подходят к важным логистическим маршрутам, усиливая контроль над территорией.
"Идут активные боевые действия за Яблуновку, где ВС РФ наступают с севера и востока, стремясь взять населённый пункт под контроль. После освобождения села российские силы смогут перекрыть логистические маршруты, ведущие в Юнаковку, что значительно ослабит украинскую оборону в этом районе", - констатировал телеграм-канал.
Накануне стало известно, что ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР
Также на эту тему: Фронтовая сводка на вечер 4 июня от "Дневника десантника"
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