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Армия России продвигается на Сумском направлении

Армия России продвигается на Сумском направлении - 05.06.2025 Украина.ру

Армия России продвигается на Сумском направлении

Освобождение Кондратовки и другие успехи российской армии в Сумской создают угрозу для позиций ВСУ в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"

2025-06-05T09:59

2025-06-05T09:59

2025-06-05T09:59

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"На Сумском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, в которых Армия России продолжает уверенно двигаться вперёд, добиваясь значительных успехов и укрепляя свои позиции. Освобождение Кондратовки и успешные действия в других населённых пунктах создают угрозу для позиций противника в регионе", - сказано в публикации.В неё отмечено, что российские подразделения полностью освободили Кондратовку, отразив контратаки ВСУ. В итоге открывается путь для дальнейшего продвижения ВС РФ вглубь Сумской области с новой целью — Хотень.Кроме того, подразделения российской армии окончательно закрепились в Андреевке, что создаёт стабильную базу для дальнейших операций в этом регионе. По мнению авторов телеграм-канала, это укрепляет контроль над важной территорией и улучшает тактическое положение российских войск.Армия России также начала активно выдавливать украинскую оборону в южной части Алексеевки, открывая путь к Малой Корчаковке. В публикации отмечено, что с каждым успешным продвижением российские войска всё ближе подходят к важным логистическим маршрутам, усиливая контроль над территорией."Идут активные боевые действия за Яблуновку, где ВС РФ наступают с севера и востока, стремясь взять населённый пункт под контроль. После освобождения села российские силы смогут перекрыть логистические маршруты, ведущие в Юнаковку, что значительно ослабит украинскую оборону в этом районе", - констатировал телеграм-канал.Накануне стало известно, что ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНРТакже на эту тему: Фронтовая сводка на вечер 4 июня от "Дневника десантника"

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