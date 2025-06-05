Армия России продвигается на Сумском направлении
© Донбасский партизан / Telegram
© Донбасский партизан / Telegram
Освобождение Кондратовки и другие успехи российской армии в Сумской создают угрозу для позиций ВСУ в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
"На Сумском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, в которых Армия России продолжает уверенно двигаться вперёд, добиваясь значительных успехов и укрепляя свои позиции. Освобождение Кондратовки и успешные действия в других населённых пунктах создают угрозу для позиций противника в регионе", - сказано в публикации.
В неё отмечено, что российские подразделения полностью освободили Кондратовку, отразив контратаки ВСУ. В итоге открывается путь для дальнейшего продвижения ВС РФ вглубь Сумской области с новой целью — Хотень.
Кроме того, подразделения российской армии окончательно закрепились в Андреевке, что создаёт стабильную базу для дальнейших операций в этом регионе. По мнению авторов телеграм-канала, это укрепляет контроль над важной территорией и улучшает тактическое положение российских войск.
Армия России также начала активно выдавливать украинскую оборону в южной части Алексеевки, открывая путь к Малой Корчаковке. В публикации отмечено, что с каждым успешным продвижением российские войска всё ближе подходят к важным логистическим маршрутам, усиливая контроль над территорией.
"Идут активные боевые действия за Яблуновку, где ВС РФ наступают с севера и востока, стремясь взять населённый пункт под контроль. После освобождения села российские силы смогут перекрыть логистические маршруты, ведущие в Юнаковку, что значительно ослабит украинскую оборону в этом районе", - констатировал телеграм-канал.
Накануне стало известно, что ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР
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