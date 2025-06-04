https://ukraina.ru/20250604/aleksey-anpilogov-vsu-nastupayut-na-tetkino-chtoby-uderzhat-sumy-no-v-donbasse-ikh-zhdet-khudshiy-1063637541.html

Алексей Анпилогов: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий

Алексей Анпилогов: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий - 04.06.2025 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий

У ВСУ сейчас мало резервов, их расходуют очень бережно, выбирая между плохим и очень плохим вариантами. Очень плохим сценарием для них является потеря Константиновки, потому что там рассыпается фронт. А плохим вариантом они считают потерю Сум, поэтому снимают резервы с этого направления, считая, что смогут там удержаться.

2025-06-04T16:07

2025-06-04T16:07

2025-06-04T16:08

интервью

сумы

константиновка

харьков

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

павлоград

днепропетровск

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Об этом в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.- Алексей, наши войска заняли села Кондратовку и Андреевку в Сумской области. Тем временем ВСУ не оставляют попытки срезать Теткинский выступ в Курской области. В чем замысел украинского командования?- Несмотря на то, что навал на Теткино выглядит авантюрно, в нем можно найти разумный замысел. Сейчас речь идет о том, что украинская армия собирается оборонять Сумы как узел связности своей позиции, как крупный областной центр, как укрепрайон, который будет создан в промышленной зоне и в жилой застройке.Чтобы успешно оборонять этот населенный пункт. Который уже превратился в фестунг, как в риторике Третьего рейха назывались укрепленные города, Украине нужны линии снабжения.И что интересно, две линии снабжения, это шоссейная и железная дорога на Киев проходят как раз возле российского Теткино. Крупная железнодорожная станция Ворожба, которая находится в 12 километрах от Теткино. Наступательные операции на нашу территорию могут иметь в виду не только безумную идею удерживать клочок российской территории.В случае перерезания нашими войсками шоссейной и железной дороги на Киев снабжать Сумы будет значительно труднее. Это приходится делать через извилистую дорогу на Ахтырку, которая идет вдоль реки, либо через Харьков. Но дорога на Харьков также находится в опасной близости от российско-украинской границы.Поэтому контроль над этими линиями снабжения, одна из которых вблизи нашего Теткино, и другой на Харьков, является жизненно важным, если Украина собирается долго удерживать Сумы как укрепленный пункт.Решение задачи создания буферной зоны зависит в том числе выбивания узлов связности у противника, то есть тех точек, через которые он может осуществлять переброску войск и боеприпасов. И как раз на город Сумы замыкается вся логистика области. То есть с падением Сум единый фронт украинской стороны распадается на куски: северную часть, которая примыкает к Черниговской области, и южную, которая примыкает к Харьковской. Севернее фронт будет откатываться по неудобным линиям коммуникаций на Ахтырку.Логично предположить, что именно блокирование Сум является одной из задач создания буферной зоны.- Возможно, командование противника пытается втянуть наши войска в бои за приграничье сумской области, чтобы отвлечь наши силы от наступления на юге, от возврата конституционных территорий Донбасса, Херсона и Запорожья?- Сейчас руководство ВСУ, скорее, перебрасывает подразделения на Донбасс, чтобы удержать наше наступление на Константиновку. Поэтому Сумы ими воспринимается как второстепенное направление удара. Хотя Сумы не менее важны, чем Харьков. Это два укрепленных пункта, которые позволяют Украине удерживать позиции вдоль границы. И создавать опасность для наших территорий, подобные вторжению в Курскую область в прошлом году.У ВСУ сейчас мало резервов, их расходуют очень бережно, выбирая между плохим и очень плохим вариантами. Очень плохим сценарием для них является потеря Константиновки, потому что там рассыпается фронт. А плохим вариантом они считают потерю Сум, поэтому снимают резервы с этого направления, считая, что смогут там удержаться. Там пересеченная местность. Лесной массив отделяет наши наступающие войска от Сум. Судя по всему, ВСУ собираются использовать особенности ландшафта, чтобы не допустить блокаду сумской агломерации.- Как будут выглядеть операции по освобождению Покровска и Константиновки?- Окружение и охват, сейчас это уже очевидно. Возможности для лобового штурма Мирнограда (Димитрова) и Красноармейска (Покровска) существовали еще полгода назад, но не были реализованы. Видимо, было принято решение продавливать оборону, избегая штурма крупных населенных пунктов.- Возможно, наша армия готовится к штурму более крупных городов, например, Харькова, оттачивая навыки операций на окружение на Покровске и Константиновке?- Штурмовые действия приводят к тотальному разрушению городской застройки. Города становятся непригодными для жизни и требуют серьезных усилий на восстановление. Это видно на примере Мариуполя, которые спустя два года еще не восстановлен до конца. Почти весь Бахмут был превращен в развалины.А Угледар, Авдеевку, Селидово брали уже брали блокирующими операциями. И это вызывало гораздо меньшие разрушения. Такая позиция будет преобладать в отношении штурма населенных пунктов, или небольших городов, вроде Павлограда.- Согласитесь ли вы с тем, что фон идущих консультаций вокруг мирного урегулирования не влияет на ситуацию на поле боя, скорее, она будет определять выдвигаемые условия?- Сейчас дипломатический трек и ситуация на поле боя развиваются независимо. Позитивным моментом является то, что гуманитарные требования были выведены из-под политического зонтика. Это обмен пленными, выдача тел погибших, обмены тяжелораненых и лиц, недостигших 25 лет.С другой стороны, дипломатические и военные вопросы пока не сошлись в одной точке. Здесь можно посетовать на абсолютную близорукость украинского руководства, которое не видит, что неизбежные ухудшения на военном треке тут же отражаются на дипломатических переговорах. Украина считает, что при каких-то чудесных стечениях обстоятельств может одержать победу на военной траектории конфликта.Хотя даже самые верные союзники говорят Киеву, что невозможна даже почетная ничья с Российской Федерацией. Но пока голос разума звучит слишком тихо в украинских коридорах власти.О том, как на Украине воспримут передачу тел погибших украинских военных Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский

https://ukraina.ru/20250604/neanonsirovannyy-kontrnastup-1063635105.html

https://ukraina.ru/20250604/mariupol-2025-gorod-prizrak-ili-rabochiy-ray-shokiruyuschaya-pravda-o-trudoustroystve-1063619859.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, сумы, константиновка, харьков, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, павлоград, днепропетровск