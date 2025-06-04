Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер - 04.06.2025 Украина.ру
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Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер
Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер - 04.06.2025 Украина.ру
Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер
Атаки на российские стратегические бомбардировщики не снижают потенциал ядерного сдерживания России и не сделают Запад менее осторожным в вопросе возможного военного конфликта с Москвой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-06-04T05:57
2025-06-04T05:57
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киев
украина
дональд трамп
ядерное оружие
ядерная угроза
запад
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По словам собеседника издания, Киев уже четыре года пытается доказать уязвимость российских ядерных сил, но эти демонстрации не влияют на стратегические расчеты западных стран.Брутер пояснил, что цель этих атак — создать видимость военной слабости России:"Они пытаются показать, что у России нет военного варианта для решения вопроса. Что они ограниченными ресурсами наводят на Россию панику".Однако, как подчеркнул эксперт, ни закрытие аэропортов, ни повреждение Крымского моста, ни даже потери бомбардировщиков не являются признаками приближающейся победы Украины. Эти действия скорее демонстрируют отчаяние Киева, чем реальное изменение баланса сил.Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html
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новости, россия, киев, украина, дональд трамп, ядерное оружие, ядерная угроза, запад
Новости, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Ядерное оружие, ядерная угроза, Запад

Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер

05:57 04.06.2025
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Public Domain
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Атаки на российские стратегические бомбардировщики не снижают потенциал ядерного сдерживания России и не сделают Запад менее осторожным в вопросе возможного военного конфликта с Москвой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
По словам собеседника издания, Киев уже четыре года пытается доказать уязвимость российских ядерных сил, но эти демонстрации не влияют на стратегические расчеты западных стран.
"Вы считаете, что англичане перестанут бояться ядерного конфликта с Россией? Из-за вчерашнего обстрела? Что у России потенциал ответного удара упал в 10 раз?" — иронично заметил эксперт.
Брутер пояснил, что цель этих атак — создать видимость военной слабости России:
"Они пытаются показать, что у России нет военного варианта для решения вопроса. Что они ограниченными ресурсами наводят на Россию панику".
Однако, как подчеркнул эксперт, ни закрытие аэропортов, ни повреждение Крымского моста, ни даже потери бомбардировщиков не являются признаками приближающейся победы Украины. Эти действия скорее демонстрируют отчаяние Киева, чем реальное изменение баланса сил.
Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.
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Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
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