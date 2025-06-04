https://ukraina.ru/20250604/tseli-svo-na-urovne-evropy-denatsifikatsiya-oon-i-demilitarizatsiya-britanii--uzhe-sozreli-1063634469.html

Цели СВО на уровне Европы. Денацификация ООН и демилитаризация Британии уже созрели

Цели СВО на уровне Европы. Денацификация ООН и демилитаризация Британии уже созрели - 04.06.2025 Украина.ру

Цели СВО на уровне Европы. Денацификация ООН и демилитаризация Британии уже созрели

Как все-таки права Россия, когда не собирается отказываться от двух главных целей спецвоенной операции (СВО) в Украине – денацификации и демилитаризации. Как показывает практика, это актуально не только для Украины, но и для остальной Европы.

2025-06-04T16:16

2025-06-04T16:16

2025-06-04T16:16

кир стармер

великобритания

анналена бербок

германия

оон

генассамблея оон

адольф гитлер

нацизм

украинский неонацизм

фашизм

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С Украиной вся ясно: там даже глава делегации на переговорах с Россией о мире и целый министр обороны Рустем Умеров признает: в стране нацики всех мастей уже краев не видят. Более того, даже позволяют себе угрожать главе российской делегации Владимиру Мединскому и членам его семьи расправой, а Умеров только бессильно разводит толстыми ручонками над жирным брюшком: "…Это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем".А кто влияет? Ведь один их этих нациков экс-лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош даже публично обещался повесить на каштане посреди Крещатика (центральная улица в Киеве) самогО просроченного недопрезидента Владимира Зеленского, давая тем самым понятную и очень востребованную надежду многим и в Украине и за ее пределами.Но не суть. Нацификация уже захватывает не только Европу, давая всем русофобам отличную объединительную идею в противостоянии с Россией, но и выходит на мировой уровень. Я о том, что стала понятна аллюзия из старого украинского анекдота про то, как пресловутый Вовочка вспоминал про рассказы деда Владимира об участии в войне и про то, кем мог быть этот дед. Помните, как Вовочка рассказывал:– Мой дед в войну солдатам патроны подносил...– А солдаты что говорили? – поинтересовалась учительница.– Говорили деду: "Гут, Вальдемар, зе-ер гут" и ржали, – отвечал Вовочка и добавлял, что деду за старание дали шоколадку.Вот точно в такой же ситуации оказалась и экс-глава МИД Германии Анналена Бербок, которую недавно избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН. Ее дедушка Вальдемар Бербок, как выяснило издание Bild, запросто мог благодарить дешевым шоколадом деда Вовочки за коллаборационизм, потому что был правоверным гитлеровским нацистом, служил инженером в области противовоздушной обороны, взахлеб читал книгу Адольфа Гитлера "Майн кампф" (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов) и активно поддерживал правительственный режим. И за это в 1944 году был награжден гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.Внучка скрыла эти политико-пикантные подробности из жизни предка, но гордилась им безмерно. А потом всячески старалась доделать дедом недоделанное – "нанести стратегическое поражение России".Деда с его кумиром Гитлером в 1945-м эйфорично ухайдокали Красная Армия и, как выразился президент США Франклин Делано Рузвельт, "объединенные нации", что надолго стало синонимом антигитлеровской коалиции. Именно главные страны антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай) создали потом в том же году Организацию объединенных наций (ООН). С одной целью – поддерживать мир на планете и не допускать всевозможных выродков к власти, чтобы не повторился фашизм и нацизм. Так и записали в Устав: поддерживать мир, стабильность и гармониюИ вот в 80-ю годовщину той Великой Победы, которую торжественно отметить как-то "забыли" все, кроме России и ее нормальных союзников, коллективный Запад подсунул свинью И России, и себе. Избрал руководителем Генассамблеи ООН внучку нациста, которая очень гордится этим обстоятельством – оно ей строить и жить помогает. И сдуру на батуте прыгать и на голове стоять, путая мысли и представления о действительности.Избрание Бербок пусть и на должность, от которой в ООН практически вообще ничего не зависит, – это зловещий символ. Это фактически символический реванш тех, чьи идеи в 1939-1945 окучивали самую страшную войну в истории человечества. И тех, кто сегодня готов эти идеи использовать, чтобы мобилизовать новый поход "дранг нах остен" (на восток) по гитлеровским следам. Уже против России. Русофобия, отмена России, запрет всего русского – это модифицированный гитлеризм, заменитель зоологического нацизма, расизма и ксенофобии гитлеровских адептов с клевретами.Избрание Бербок в сочетании с ее желанием в следующем году возглавить ООН, стать ее генсеком – это первый шаг к полновесному реваншу, к окончательному кадровому переписыванию и масштабному извращению истории, к духовному попранию памяти жертв той страшной бойни, стоившей человечеству 70 млн жизней. Генсек ООН Бербок – это будет воплощение реванша. И можно не сомневаться, что в борьбе с Россией Запада на это пойдет.Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий по этому поводу сказал: "Это перевод данной структуры в реваншистскую колею и, естественно, потеря всей гуманитарной миссии, которую раньше несла эта организация". А первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок плевком в адрес ООН. Однако организация смачно харкнула сама в себя, даже не подыскав альтернативы Бербок – ее избирали безальтернативно, нарочито, демонстративно.Сама она пообещала: "Если меня изберут, я буду работать в интересах всех 193 стран — больших и малых. Буду честным брокером. Для тех, кто объединяет. Для тех, кто всегда готов слушать. И для тех, чья дверь всегда открыта". Чтобы сделать ООН органом, "более эффективным, инклюзивным и ориентированным на результаты". В интересах Запада, разумеется.Потому-то и важна денацификация от СВО.Еще большее затмение почему-то нашло на британских политиков из правящей партии во главе с премьер-министром Киром Стармером. Где-то общественность за ним не уследила. Недавно он демонстративно бодался с боксерской грушей. Может, она сильно отскочила и задела чела по темечку. Может, спарринг-партнер перестарался и приложился по челюсти, что сотрясло кумпол, и несильный некрепкий мозг премьера засбоил и дал интеллектуальную течь.Но как бы там ни было, а Стармер, что твой молодой генсек Брежнев став фронтменом сборной тусовки-солянки из молодежи, рабочих и гнилой интеллигенции, сказал: "Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью нашей армии. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — показать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы". И объявил о переходе Великобритании в режим готовности к боевым действиям.А потом начал рассказывать, как его беспокоит Россия, которая, по его же словам, спит и видит, как уничтожить Британию. Потому что та не сможет противостоять медведям, которые атакуют Туманный Альбион. Более того журналисты The Guardian ожидают, что кабинет Стармера объявит Россию еще и "насущной угрозой".Чтобы все у британцев было хорошо, премьер пообещал, что его правительство:– приняло новую оборонную стратегию, которая подразумевает увеличение расходов на армию и подготовку к войне;– к 2027 году военные расходы увеличит до 2,5% ВВП;– запланировало строительство шести военных заводов и 12 новых подводных лодок, способных нести ядерное оружие и пулять им. "Правительство премьер-министра Кира Стармера объявит о планах потратить 15 миллиардов фунтов стерлингов (20 млрд долл) на программу по созданию боеголовок и постройку до 12 новых подводных лодок в рамках программы AUKUS, которую реализует совместно с США и Австралией", — утверждает и статья в Bloomberg. Журналисты вообще утверждают, что строительство ударных подводных лодок будет "посланием Москве";– начаты переговоры о покупке истребителей F-35 у США, которые способны нести ядерные бомбы. И источники издания The Times тоже поведали, что британские власти планируют расширить собственный ядерный потенциал.Все эти милитаристские ноу-хау, которые, по словам Стармера, должны привести к тому, что через десять лет британское оружие должно стать "в десять раз смертоноснее", взяты из стратегического оборонного обзора, в котором и закреплен курс на увеличение военных расходов, а также рекомендации по оборонной политике: британские власти решат, как будут действовать в ситуации с украинским конфликтом, как модернизировать вооруженные силы и что делать с собственной ядерной доктриной.А двое из трех авторов этого документа – совсем уж бесноватая и повернутая на русофобии политолог Фиона Хилл и лорд Джордж Робертсон, генсек НАТО в 1999-2003 годах, который считал украинского тогда еще премьера Виктора Януковича "самым лучшим натовцем Восточной Европы" и активно толкал Украину на русофобскую стезю. Вот тогда в Москве и проворонили Януковича, сдуру объявив его "пророссийским". А у него еще тогда рыльце обильно оказалось в натовском пушку и предопределило и "оранжевую революцию-2004", и госпереворот 2014 года.Этой сладкой парочки хватит, чтобы написать и не такой русофобский бред. Они и написали. И российский сенатор Алексей Пушков уже назвал британские приготовления пролить кровь "долгой ледяной войной" с Россией, в готовности к которой разницы между лейбористами и консерваторами нет.Пушков, правда, довольно спокойно воспринял готовность британцев побряцать ржавыми латами и ножиками: "…Как бы Британия ни тужилась, на уровень "большой геополитической тройки" — США, России и Китая — ей никак не выйти".И под этими утверждениями есть основания. Во-первых, как передает Bloomberg, за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии. А бывший глава Королевского флота Алан Вест утверждает, что ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая: склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.Во-вторых, Bloomberg подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на 8 лет. При этом страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.И завод BAE Systems, который в Британии производит самые ходовые на войнах 155-миллиметровые снаряды, только сейчас впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу (впервые с 2003 года), чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg. То есть в ответ на рост заказов от правительства завод расширяет производство в 16 раз, начиная с лета этого года. Чтобы срочно восполнить запасы вооружений и резко повысить обороноспособность страныОднако подсуропил Стармеру и экс-министр обороны Британии Грант Шаппс, когда заявил, что нынешний премьер действует слишком медленно, а планы нарастить оборонные расходы до 2,5% ВВП уже не отвечают сложившимся реалиям и на содержание армии следует тратить не менее 4,5%. По его мнению, это "уровень, на котором мы были во время холодной войны" и когда Лондон во всем пользовался поддержкой США. А сейчас в США рулит Дональд Трамп, который на Британию смотрит косо. "Помните, во время холодной войны США полностью поддерживали нас. …В настоящее время с президентом Трампом ситуация определенно менее безопасна", — уверен Шаппс.Но есть и большой минус, который и позволяет шалить без меры не только британским львам, но и французским петушками или немецким свиньям. И многие европейские документы и теоретический расчеты и выкладки исходят из того, что на Россию можно наступать и давить бесконечно, потому что она никогда не прибегнет к последнему своему аргументу – не применит ядерное оружие. Даже тактическое.Почему в Европе в этом уверены, до конца не известно, но такое мнение очень распространено и является главенствующим. И именно этот факт и делает ядерную войну вполне возможной. Потому что военная доктрина России – оборонительная, но допускает применение ядерного оружия, если кто-то критично угрожает ее суверенитету и безопасности. Это и будет окончательная демилитаризация всех оппонентов, убедительная и беспроигрышная.Но вот эта недооценка российской решимости и может спровоцировать войну или привести к военным провокациям с разрушительными последствиям.*объявлен в России террористической организациейО Кире Стармере читайте в статье Владимира Скачко Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250527/golubye-ukro-sosiski-starmera-britanskiy-premer-spasaet-svoy-seks-imidzh-v-voyne-1063438383.html

https://ukraina.ru/20250603/tmno-bordovaya-berbok-genassambleyu-oon-vozglavila-vnuchka-veterana-ss-1063604762.html

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