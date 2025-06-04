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Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть

Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть - 04.06.2025 Украина.ру

Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть

На освобожденных территориях Украины может быть сформировано переходное "правительство национального единства" по аналогии с послевоенной ГДР. Такой сценарий возможен при политическом соглашении между Россией и США о необходимости "перезагрузки" украинской власти

2025-06-04T20:00

2025-06-04T20:00

2025-06-04T20:27

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.В марте 2024 года он заявил о возможности создания на Украине "правительства национального единства" с целью смещения Владимира Зеленского.Эксперт выделил два варианта формирования будущей власти:Он напомнил исторический прецедент:"Когда освободили Германию, СССР создал ГДР, а западные страны — ФРГ. В ГДР тогда сформировали правительство, которое занималось восстановлением страны".По словам экс-депутата, для Украины переходное правительство может стать выходом:Олейник отметил, что такой сценарий позволит избежать хаоса и даст Украине шанс на восстановление при новом руководстве.О смене власти на Украине говорил и другой эксперт в интервью изданию Украина.ру. Подробности в публикации Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит.Полный текст интервью Депутата Верховной Рады Владимира Олейника о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, верховная рада, киев