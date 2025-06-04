https://ukraina.ru/20250604/trebuyut-kontslagerey-i-rasstrelov-dlya-uklonistov-chto-obsuzhdayut-predstaviteli-ukrainskoy-elity-1063613241.html

Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты

Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты - 04.06.2025 Украина.ру

Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты

Представители украинской политической элиты последнее время несколько приободрились после серии атак украинских и британских спецслужб на российские аэродромы и мосты. Однако в то же время они наперебой выражают беспокойство в связи с нежеланием украинских "крепостных" умирать за их интересы.

2025-06-04T05:35

2025-06-04T05:35

2025-06-04T05:35

украина

россия

сша

владимир зеленский

корчинский

александр дубинский

вооруженные силы украины

сизо

сс

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На прошлой неделе по Украине прокатилась череда стихийных бунтов против мобилизации. В Черкассах, Каменец-Подольском, Кременчуге и Закарпатье люди давали отпор ТЦК-шникам, после чего последовали показательные расправы полиции над наиболее активными участниками бунтов.Вслед за этим представители украинской элиты с пеной у рта требовали карать и наказывать. Наиболее резонансное заявление сделала депутат Харьковского горсовета от партии "Евросолидарность" Ирина Гончарова, призвавшая показательно расстреливать уклонистов. Примечательно, что по образованию она – врач-психиатр, поэтому в данном призыве украинские пользователи видят "профессиональную деформацию" личности.По закону за призывы к убийству на Украине положено до 10 лет тюрьмы, но кого волнуют такие мелочи, как закон и конституция, когда российская армия продвигается к активам и недвижимости представителей украинской элиты.Ей вторил офицер подразделения ВСУ с нацистским названием "Нахтигаль" Василий Халамай, который призвал карать гражданских за противодействие сотрудникам ТЦК. В телемарафоне он потребовал "морально уничтожит и физически наказать" таких гражданских. Впрочем, сотрудники ТЦК занимаются этим ежедневно и без всяких официальных санкций и разрешений. Во время бунта цыган в последних числах мая в закарпатском селе Большое Березное сотрудники ТЦК и полиция даже расстреливали гражданских, хотя пока применяли резиновые пули, тем не менее ранили женщину и ребенка.Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет из СИЗО, что сотрудники ТЦК стали на Украине настоящей неприкасаемой элитой, словно эсэсовцы в нацистской Германии. "Туда хотят попасть на службу, там служат самые богатые и успешные. Там деньги и яркая жизнь, право на бесправие, возможность бить и унижать других, самоутверждаться за счет слабых. Зарабатывать. При Гитлере такие шли в СС, при Зеленском - в ТЦК. Новая элита украинской нации", - считает Дубинский.Офицер 92-й отдельной штурмовой бригады Леонид Маслов на этой неделе требовал массово бросать уклонистов в тюрьмы, чтобы тюремные охранники "превращали их жизнь в ад". Он искренне сожалел, что на Украине нет настоящих концлагерей. Он также требовал карать тех матерей, которые вывозят сыновей-подростков заграницу, что, по его словам, подрывает возможности будущей войны с Россией. Украинцы в соцсетях напомнили Маслову, что его собственный сын Иван давно проживает в США.Украинская телеведущая Екатерина Осадчая на днях тоже осудила подростков, которые выезжают за границу, потому что, по ее мнению, они должны оставаться в стране и защищать ее. "Действительно мамы вывозят своих сыновей за границу", - лицемерно сожалела Осадчая. Сын Осадчей Илья с 2021 года учится в Университете Мэриленда в США и на Украине не появляется.Нацист из "Братства" Дмитрий Корчинский, обслуживающий Офис президента, на фоне бунтов против ТЦК заявил, что каждый, кто даже косо посмотрел на сотрудника ТЦК, должен сесть в тюрьму пожизненно. "Если завтра ТЦК объявят забастовку, фронт рухнет за месяц, русские будут под Львовом. А все, кто плюется в ТЦК, будут изнасилованы и убиты через 2,5 месяца", - пугал украинцев известный нацист в расчете на то, что жители Украины не будут задаваться логичным вопросом, как живут жители новых российских регионов.Корчинский на днях также проболтался, что настоящие цели Зеленского – никакие не мирные переговоры, а только требования поставить оружие и ввести против РФ новые санкции. Заявление о мире он назвал лишь следованием "моде". "Но на самом деле мы должны понимать, что когда Зеленский говорит о мире, на самом деле он говорит об оружии и санкциях", - заявил Корчинский в эфире львовского телеканала НТА.Отличился на днях и замначальника центра рекрутинга Сил ТРО [территориальной обороны] ВСУ Игорь Швайка, нацист из партии "Свобода" и бывший министр аграрной политики. Женщин, которые сейчас вывозят своих юных сыновей заграницу, он сравнил с крысами. "Это бегство, когда ты готовишь своего сына к тому, что он не будет служить и заранее вывозишь его за границу. Ты убегаешь из страны, как крысы сбегают с корабля", - заявил "бравый солдат" Швайка.Однако украинцы тут же вспомнили, что совершеннолетние сын и зять Швайки давно проживают в Барселоне и воевать в рядах ВСУ не собираются. Ранее он заявлял, что, пока существует Россия, Украине необходимо постоянно иметь один миллион действующих военнослужащих и 5 миллионов резервистов. Правда, кто будет веками кормить всю эту ораву, бывший министр аграрной политики и продовольствия не удосужился объяснить.В целом же во всех этих высказываниях представителей кровожадной элиты сквозит страх потери западного финансирования, которое напрямую зависит от способности украинского государства загнать на убой простых украинцев. Нет мобилизационного ресурса – нет денег. При этом украинская элита сознает, что бесконечно долго это продолжаться не может, поэтому заблаговременно вывозит своих отпрысков подальше от Украины. Однако их уровень жизни в Барселоне, Лондоне и Нью-Йорке напрямую зависит от того, сколько украинских трактористов и сантехников их родители смогут убить ударами об Россию.О том, во что превратила Украину ее элита - в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, сша, владимир зеленский, корчинский, александр дубинский, вооруженные силы украины, сизо, сс