От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева
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Устроенные Украиной диверсионные акции накануне переговоров в Стамбуле представляют собой сознательную попытку укрепить свои позиции за счет демонстрации способности вести длительную войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук
Эксперт подчеркнул, что атаки на российские аэродромы и приграничные территории были призваны ответить на вопрос главы российской делегации на переговорах, помощника президента РФ Владимира Мединского о готовности Украины к затяжному конфликту.
По словам Ющука, Киев стремился показать западным союзникам сохранившийся военный потенциал, несмотря на очевидные для российских наблюдателей признаки ослабления.
"Это не просто не совпадение, а действие Киева, направленное на то, чтобы усилить переговорную позицию. Это никак не отменяет того факта, что действия Украины террористические", — заявил политолог.
Ющук отметил, что подобные операции имеют ограниченный эффект, поскольку основаны на факторе внезапности и не могут регулярно повторяться. В то же время, как пояснил эксперт, даже однократные успешные диверсии уже привели к ужесточению риторики российских представителей, предупреждающих о возможном прекращении переговорного процесса в случае продолжения терактов.
"Киев, возможно, таким образом решил придать весомости своей позиции, показать, что готов воевать долго", — добавил собеседник издания, подчеркнув разницу в восприятии конфликта российскими и западными медиа.
Политолог заключил, что, несмотря на демонстрацию Киевом решимости, профессиональные аналитики на Западе понимают ограниченность подобных методов и невозможность их систематического применения.
2 июня, 20:00"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговорыПоследние диверсионные акты в российских приграничных регионах говорят о попытке Киева использовать тактику устрашения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.
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