От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева - 04.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250604/ot-diversiy-k-dialogu-yuschuk-o-protivorechivoy-logike-kieva-1063612590.html
От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева
От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева - 04.06.2025 Украина.ру
От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева
Устроенные Украиной диверсионные акции накануне переговоров в Стамбуле представляют собой сознательную попытку укрепить свои позиции за счет демонстрации способности вести длительную войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук
2025-06-04T07:00
2025-06-04T07:00
новости
украина
россия
киев
переговоры
меморандум
перемирие
прекращение огня на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063577449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e5b5127af39993393d170a7c41b8278.jpg
Эксперт подчеркнул, что атаки на российские аэродромы и приграничные территории были призваны ответить на вопрос главы российской делегации на переговорах, помощника президента РФ Владимира Мединского о готовности Украины к затяжному конфликту.По словам Ющука, Киев стремился показать западным союзникам сохранившийся военный потенциал, несмотря на очевидные для российских наблюдателей признаки ослабления.Ющук отметил, что подобные операции имеют ограниченный эффект, поскольку основаны на факторе внезапности и не могут регулярно повторяться. В то же время, как пояснил эксперт, даже однократные успешные диверсии уже привели к ужесточению риторики российских представителей, предупреждающих о возможном прекращении переговорного процесса в случае продолжения терактов."Киев, возможно, таким образом решил придать весомости своей позиции, показать, что готов воевать долго", — добавил собеседник издания, подчеркнув разницу в восприятии конфликта российскими и западными медиа.Политолог заключил, что, несмотря на демонстрацию Киевом решимости, профессиональные аналитики на Западе понимают ограниченность подобных методов и невозможность их систематического применения.В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/oruzhie-slabykh-bezpalko-o-tom-kak-kiev-podryvaet-khrupkie-peregovory-1063581732.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063577449_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_157bf31fb08e2a3e7f7b6cdc25eb80bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, переговоры, меморандум, перемирие, прекращение огня на украине
Новости, Украина, Россия, Киев, переговоры, меморандум, перемирие, прекращение огня на Украине

От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева

07:00 04.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Устроенные Украиной диверсионные акции накануне переговоров в Стамбуле представляют собой сознательную попытку укрепить свои позиции за счет демонстрации способности вести длительную войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук
Эксперт подчеркнул, что атаки на российские аэродромы и приграничные территории были призваны ответить на вопрос главы российской делегации на переговорах, помощника президента РФ Владимира Мединского о готовности Украины к затяжному конфликту.
По словам Ющука, Киев стремился показать западным союзникам сохранившийся военный потенциал, несмотря на очевидные для российских наблюдателей признаки ослабления.
"Это не просто не совпадение, а действие Киева, направленное на то, чтобы усилить переговорную позицию. Это никак не отменяет того факта, что действия Украины террористические", — заявил политолог.
Ющук отметил, что подобные операции имеют ограниченный эффект, поскольку основаны на факторе внезапности и не могут регулярно повторяться. В то же время, как пояснил эксперт, даже однократные успешные диверсии уже привели к ужесточению риторики российских представителей, предупреждающих о возможном прекращении переговорного процесса в случае продолжения терактов.
"Киев, возможно, таким образом решил придать весомости своей позиции, показать, что готов воевать долго", — добавил собеседник издания, подчеркнув разницу в восприятии конфликта российскими и западными медиа.
Политолог заключил, что, несмотря на демонстрацию Киевом решимости, профессиональные аналитики на Западе понимают ограниченность подобных методов и невозможность их систематического применения.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
2 июня, 20:00
"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговорыПоследние диверсионные акты в российских приграничных регионах говорят о попытке Киева использовать тактику устрашения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевпереговорымеморандумперемириепрекращение огня на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня
09:17На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины
08:00Мидуэй: превратности военной фортуны
07:00От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева
06:45Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах
06:37"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями
06:24"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной
06:24Огнеметчик "Борода": Когда люди на трибунах встали, меня пробило на слезу
06:21Основы для новой социально-экономической модели России
06:00Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира
05:57Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер
05:56Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении
05:40По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
05:35Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты
05:19Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит
05:15"Переговоры носят косметический характер": Михайлов о позиции Украины после диверсий
05:00Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине
04:55Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек
04:45Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога
04:30Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет
Лента новостейМолния