https://ukraina.ru/20250604/ot-diversiy-k-dialogu-yuschuk-o-protivorechivoy-logike-kieva-1063612590.html

От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева

От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева - 04.06.2025 Украина.ру

От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева

Устроенные Украиной диверсионные акции накануне переговоров в Стамбуле представляют собой сознательную попытку укрепить свои позиции за счет демонстрации способности вести длительную войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Евгений Ющук

2025-06-04T07:00

2025-06-04T07:00

2025-06-04T07:00

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Эксперт подчеркнул, что атаки на российские аэродромы и приграничные территории были призваны ответить на вопрос главы российской делегации на переговорах, помощника президента РФ Владимира Мединского о готовности Украины к затяжному конфликту.По словам Ющука, Киев стремился показать западным союзникам сохранившийся военный потенциал, несмотря на очевидные для российских наблюдателей признаки ослабления.Ющук отметил, что подобные операции имеют ограниченный эффект, поскольку основаны на факторе внезапности и не могут регулярно повторяться. В то же время, как пояснил эксперт, даже однократные успешные диверсии уже привели к ужесточению риторики российских представителей, предупреждающих о возможном прекращении переговорного процесса в случае продолжения терактов."Киев, возможно, таким образом решил придать весомости своей позиции, показать, что готов воевать долго", — добавил собеседник издания, подчеркнув разницу в восприятии конфликта российскими и западными медиа.Политолог заключил, что, несмотря на демонстрацию Киевом решимости, профессиональные аналитики на Западе понимают ограниченность подобных методов и невозможность их систематического применения.В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Полный текст интервью Евгения Ющука: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/oruzhie-slabykh-bezpalko-o-tom-kak-kiev-podryvaet-khrupkie-peregovory-1063581732.html

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новости, украина, россия, киев, переговоры, меморандум, перемирие, прекращение огня на украине