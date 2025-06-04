https://ukraina.ru/20250604/kak-nezhelanie-si-razgovarivat-s-trampom-svyazano-s-zelenskim-politico-obyasnilo-1063617666.html

Как нежелание Си разговаривать с Трампом связано с Зеленским? Politico объяснило

Как нежелание Си разговаривать с Трампом связано с Зеленским? Politico объяснило - 04.06.2025 Украина.ру

Как нежелание Си разговаривать с Трампом связано с Зеленским? Politico объяснило

Пекин проявляет осторожность в организации личной беседы председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Издание Politico связало нежелание китайского лидера идти на контакт с двумя аналогичными ситуациями, произошедшими ранее в Овальном кабинете

2025-06-04T10:14

2025-06-04T10:14

2025-06-04T12:56

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Речь идет о публичных сценах, устроенных главой США Владимиру Зеленскому и лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе.Авторы материала утверждают, что Трамп "одержим идеей телефонного разговора с Си Цзиньпином", так как уверен, что личная беседа с китайским лидером позволит урегулировать торговые разногласия между странами.На прошлой неделе другое американское издание - CNN - сообщило, что администрации двух лидеров договариваются о проведении следующих телефонных переговоров президента США и председателя КНР. Однако Пекин эту информацию не подтвердил.Однако президент США, резюмировали журналисты Politico, Трамп все равно верит, что возможный разговор способен "перезагрузить" торговые переговоры Китая и Штатов.В китайском вопросе, как во всех остальных, лидер США ведет себя крайне противоречиво: то грозит Пекину всеми возможными карами, то неожиданно обещает выгодное сотрудничество.В этом контексте очень интересно звучит недавний инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара. Подробности - в материале Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си.

https://ukraina.ru/20250319/1061889829.html

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новости, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, владимир зеленский, politico, cnn, new york times