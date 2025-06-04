Как нежелание Си разговаривать с Трампом связано с Зеленским? Politico объяснило - 04.06.2025 Украина.ру
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Как нежелание Си разговаривать с Трампом связано с Зеленским? Politico объяснило
Как нежелание Си разговаривать с Трампом связано с Зеленским? Politico объяснило - 04.06.2025 Украина.ру
Как нежелание Си разговаривать с Трампом связано с Зеленским? Politico объяснило
Пекин проявляет осторожность в организации личной беседы председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Издание Politico связало нежелание китайского лидера идти на контакт с двумя аналогичными ситуациями, произошедшими ранее в Овальном кабинете
2025-06-04T10:14
2025-06-04T12:56
новости
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
владимир зеленский
politico
cnn
new york times
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Речь идет о публичных сценах, устроенных главой США Владимиру Зеленскому и лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе.Авторы материала утверждают, что Трамп "одержим идеей телефонного разговора с Си Цзиньпином", так как уверен, что личная беседа с китайским лидером позволит урегулировать торговые разногласия между странами.На прошлой неделе другое американское издание - CNN - сообщило, что администрации двух лидеров договариваются о проведении следующих телефонных переговоров президента США и председателя КНР. Однако Пекин эту информацию не подтвердил.Однако президент США, резюмировали журналисты Politico, Трамп все равно верит, что возможный разговор способен "перезагрузить" торговые переговоры Китая и Штатов.В китайском вопросе, как во всех остальных, лидер США ведет себя крайне противоречиво: то грозит Пекину всеми возможными карами, то неожиданно обещает выгодное сотрудничество.В этом контексте очень интересно звучит недавний инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара. Подробности - в материале Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си.
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новости, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, владимир зеленский, politico, cnn, new york times
Новости, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Politico, CNN, New York Times

Как нежелание Си разговаривать с Трампом связано с Зеленским? Politico объяснило

10:14 04.06.2025 (обновлено: 12:56 04.06.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Пекин проявляет осторожность в организации личной беседы председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Издание Politico связало нежелание китайского лидера идти на контакт с двумя аналогичными ситуациями, произошедшими ранее в Овальном кабинете
Речь идет о публичных сценах, устроенных главой США Владимиру Зеленскому и лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе.
19 марта, 09:00
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Авторы материала утверждают, что Трамп "одержим идеей телефонного разговора с Си Цзиньпином", так как уверен, что личная беседа с китайским лидером позволит урегулировать торговые разногласия между странами.
"Но Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случаев в Овальном кабинете", - говорится в материале, где также отмечается, что в КНР обеспокоены непредсказуемым поведением американского лидера и полагают, что возможные инциденты могут повлиять на имидж лидера страны.
На прошлой неделе другое американское издание - CNN - сообщило, что администрации двух лидеров договариваются о проведении следующих телефонных переговоров президента США и председателя КНР. Однако Пекин эту информацию не подтвердил.
Однако президент США, резюмировали журналисты Politico, Трамп все равно верит, что возможный разговор способен "перезагрузить" торговые переговоры Китая и Штатов.
В китайском вопросе, как во всех остальных, лидер США ведет себя крайне противоречиво: то грозит Пекину всеми возможными карами, то неожиданно обещает выгодное сотрудничество.
В этом контексте очень интересно звучит недавний инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара. Подробности - в материале Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си.
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НовостиСШАКитайПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийPoliticoCNNNew York Times
 
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