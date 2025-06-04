https://ukraina.ru/20250604/chto-na-ukraine-delayut-s-rossiyanami-kogda-te-ne-vydayut-svoikh-strashnye-fakty-ot-byvshego-plennogo-1063642086.html

Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного

Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного - 04.06.2025 Украина.ру

Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного

Российский военнослужащий Олег Румянцев, недавно вернувшийся из плена на Украине, рассказал, как ВСУшники пытались выбить из него секретные сведения. Видео... Украина.ру, 04.06.2025

2025-06-04T17:51

2025-06-04T17:51

2025-06-04T17:51

видео

украина

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

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Российский военнослужащий Олег Румянцев, недавно вернувшийся из плена на Украине, рассказал, как ВСУшники пытались выбить из него секретные сведения. Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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