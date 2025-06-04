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Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного
Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного - 04.06.2025 Украина.ру
Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного
Российский военнослужащий Олег Румянцев, недавно вернувшийся из плена на Украине, рассказал, как ВСУшники пытались выбить из него секретные сведения. Видео... Украина.ру, 04.06.2025
2025-06-04T17:51
2025-06-04T17:51
2025-06-04T17:51
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украина
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
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Российский военнослужащий Олег Румянцев, недавно вернувшийся из плена на Украине, рассказал, как ВСУшники пытались выбить из него секретные сведения. Видео предоставил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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