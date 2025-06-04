"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной - 04.06.2025 Украина.ру
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"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной
"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной - 04.06.2025 Украина.ру
"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной
Даже ограниченные соглашения с Украиной по локальным вопросам имеют ценность. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
2025-06-04T06:24
2025-06-04T07:03
новости
россия
украина
стамбул
переговоры
перемирие
прекращение огня на украине
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Генерал привел в пример успешный обмен пленными как доказательство полезности переговорного процесса.Эксперт подчеркнул прагматичный подход России к переговорам. По его словам, “плененные азовцы*, совершившие преступления, не попали в список ранее произведенного обмена”. Поэтому все логично, отметил собеседник издания.Михайлов призвал относиться к переговорам без излишних эмоций:"А к переговорам относиться стоит спокойно. Это не сенсация, а обычная дипломатическая работа, которая позволяет выстраивать систему взаимоотношений, выгодную нам — хотя бы в частичном объеме".По мнению генерала, даже ограниченные договоренности помогают защищать интересы России и ее граждан, несмотря на сохраняющиеся принципиальные разногласия с украинской стороной.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Полный текст интервью Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ читайте на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20250602/stambul-raund-2-memorandum-otkaz-rossii-ukrainskoe-shou-dlya-serdobolnykh-evropeytsev-1063584543.html
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новости, россия, украина, стамбул, переговоры, перемирие, прекращение огня на украине
Новости, Россия, Украина, Стамбул, переговоры, перемирие, прекращение огня на Украине

"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной

06:24 04.06.2025 (обновлено: 07:03 04.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Даже ограниченные соглашения с Украиной по локальным вопросам имеют ценность. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Генерал привел в пример успешный обмен пленными как доказательство полезности переговорного процесса.
"Я считаю, что обмен пленными, в том числе прошедший ранее 1000 на 1000, это важное действие. Мы помогли нашим ребятам вернуться домой", — отметил Михайлов.
Эксперт подчеркнул прагматичный подход России к переговорам. По его словам, “плененные азовцы*, совершившие преступления, не попали в список ранее произведенного обмена”. Поэтому все логично, отметил собеседник издания.
Михайлов призвал относиться к переговорам без излишних эмоций:
"А к переговорам относиться стоит спокойно. Это не сенсация, а обычная дипломатическая работа, которая позволяет выстраивать систему взаимоотношений, выгодную нам — хотя бы в частичном объеме".
По мнению генерала, даже ограниченные договоренности помогают защищать интересы России и ее граждан, несмотря на сохраняющиеся принципиальные разногласия с украинской стороной.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
Второй раунд переговоров России и Украины
2 июня, 18:19
Стамбул. Раунд 2: меморандум, отказ России, украинское шоу для сердобольных европейцевВ понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд возобновленных прямых переговоров России и Украины
Полный текст интервью Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ читайте на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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