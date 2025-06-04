https://ukraina.ru/20250604/chastichnye-dogovorennosti-luchshe-nichego-mikhaylov-o-peregovorakh-s-ukrainoy-1063611966.html

"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной

"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной - 04.06.2025 Украина.ру

"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной

Даже ограниченные соглашения с Украиной по локальным вопросам имеют ценность. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

2025-06-04T06:24

2025-06-04T06:24

2025-06-04T07:03

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Генерал привел в пример успешный обмен пленными как доказательство полезности переговорного процесса.Эксперт подчеркнул прагматичный подход России к переговорам. По его словам, “плененные азовцы*, совершившие преступления, не попали в список ранее произведенного обмена”. Поэтому все логично, отметил собеседник издания.Михайлов призвал относиться к переговорам без излишних эмоций:"А к переговорам относиться стоит спокойно. Это не сенсация, а обычная дипломатическая работа, которая позволяет выстраивать систему взаимоотношений, выгодную нам — хотя бы в частичном объеме".По мнению генерала, даже ограниченные договоренности помогают защищать интересы России и ее граждан, несмотря на сохраняющиеся принципиальные разногласия с украинской стороной.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Полный текст интервью Люди не понимают, что идет война. Александр Михайлов о том, почему подрывы готовятся на территории РФ читайте на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20250602/stambul-raund-2-memorandum-otkaz-rossii-ukrainskoe-shou-dlya-serdobolnykh-evropeytsev-1063584543.html

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новости, россия, украина, стамбул, переговоры, перемирие, прекращение огня на украине