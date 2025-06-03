https://ukraina.ru/20250603/garantii-bezopasnosti-kak-ermak-mozhet-smenit-zelenskogo-1063604703.html

Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского

Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского - 03.06.2025 Украина.ру

Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправился в США. Поездка ключевого члена команды Владимира Зеленского за океан вновь породила слухи о нем, как о возможном будущем руководителе страны

2025-06-03T17:51

2025-06-03T17:51

2025-06-03T17:51

эксклюзив

украина

сша

россия

андрей ермак

владимир зеленский

офис президента

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Зачем Ермак поехал в СШАФормально Ермак – лишь один из членов делегации, которую в США возглавила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. В действительности же роль первой скрипки в общении с американскими элитами возьмет на себя именно Ермак.Официально глава Офиса Зеленского займется в Соединенных Штатах "продвижением важных для Украины вопросов": оборонная поддержка, ситуация на поле боя, ужесточение антироссийских санкций и т.д.О чем с Ермаком будут говорить неофициально можно только догадываться. Это уже не первая его поездка в США после того, как к власти там пришел Дональд Трамп. Руководитель президентской администрации, Ермак во многом перетянул на себя полномочия МИД и замкнул на себя важные контакты с союзниками Украины. Именно Ермак позиционируется как главный переговорщик от Украины с американской администрацией.Впервые с представителями Трампа он встречался в декабре прошлого года. Ермака приняли вице-президент Джэй Ди Вэнс, спецпредставитель президента Кит Келлог, а также помощник главы государства по нацбезопасности Майк Уолц. Тогда, сообщали американские СМИ, встреча прошла хорошо и стороны были удовлетворены ее итогами.Одновременно с этим "Украинская правда" писала, что в отношениях между Ермаком и США не все так радужно, тот якобы не устраивает американцев как переговорщик от Киева. Поэтому нынешний визит Ермака в Штаты можно расценивать как еще одну попытку Зеленского навязать Вашингтону именно главу своего Офиса как связного между Белым домом и Банковой.Будущий президент?Вполне возможно, что все это – дело десятое, а основная цель Ермака прощупать реакцию американцев на идею транзита власти на Украине.Об амбициях Ермака поговаривают давно. Кто-то даже называет его настоящим теневым руководителем Украины, который узурпировал "доступ к телу" президента и прямо влияет на выработку государственных решений.Если глава Офиса президента хочет выйти из тени и подержать в руках президентскую булаву, то в ближайшее время для этого может открыться своеобразное окно возможностей.Дело в том, что прийти к власти через более-менее честные выборы у него нет практически никаких шансов. Тем более, что пока не понятно, когда эти выборы вообще состоятся.Для того, чтобы понять дальнейшую цепочку рассуждений, нужно вернутся к меморандуму, который Россия передала 2 июня Украине. В нем предложено два варианта движения к устойчивому долгосрочному перемирию.Первый – вывод формирований ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а второй – прекращение мобилизации и военного положения на Украине, прекращение западной военной помощи, назначение и проведение президентских выборов.Если украинские власти когда-нибудь придут ко второму варианту, то он будет фактически означать замену Зеленского на другого политика, который в перспективе и будет подписывать все договоренности с Россией от имени Украины.Тут-то на первый план и может выйти Ермак. В его пользу говорит опыт пребывания практически на самом пике украинского политического Олимпа, контроль над основными процессами в стране и наличие своих людей в разных эшелонах власти.Нынешняя поездка Ермака в США также ложится в эту логику, так как на все это необходима санкция из Вашингтона. Там в руководителе офиса украинского президента могут видеть переходную фигуру, которая заполнит собой вакуум власти после ухода Зеленского и обеспечит переход к долгосрочному миру с РФ.Что будет делать ЗеленскийВо всей этой картине выпадает только сам Зеленский, но это лишь на первый взгляд. Как ни странно, возвышение Ермака может быть ему даже выгодно, ведь именно глава Офиса и ближайшие к Зеленскому человек сможет дать ему те самые гарантии личной безопасности его и его семьи, что для нынешнего лидера киевского режима рано или поздно обязательно станет вопросом номер один.Таким образом, Андрей Ермак в качестве и.о. президента Украины может устроить практически всех. Остается лишь технический момент – как сделать его этим самым исполняющим обязанности? В нынешних украинских реалия это вполне решаемо. Например, Ермака назначают премьер-министром, после чего Зеленский объявляет о своей отставке, спикер парламента отказывается от руководства страной или тоже уходит в отставку и тогда автоматически без "шума и пыли" Ермак становится исполняющим обязанности главы государства - и.о. президента, а затем уже он назначает президентские и парламентские выборы, на которых возможно рискнет участвовать и сам в президентской гонке (Зеленский свою кандидатуру, в случае выхода в отставку, по украинскому законодательству выставлять на выборы уже не может). На худой конец, можно и выборы провести, где победа Ермака будет делом ловкости политтехнологов, а также сотрудников СБУ и ЦИК.Главное преимущество развития этого сценария, что недоговороспособный и психологически настроенный на конфронтацию Зеленский выходит из игры, а на его месте появляется человек, который, во-первых может гарантировать бывшему главе государства недоторканность (то есть неприкосновенность) и, а, во-вторых, может под руководством администрации президента США подписать мирный договор с Россией на приемлемых для России условиях. Конечно, это только один из возможных сценариев развития ситуации. Могут быть и другие.Кроме того, есть и другие точки зрения. Например, по мнению эксперта Михаила Павлива, хорошо знакомого с внутренней политической кухней Украины, визит Ермака в США не связан с дальнейшей политической карьерой главы Офиса президента.Есть мнение, что Ермаку нет нужды лезть в президенты, когда он и так фактически управляет страной."Украинские комментаторы часто называют его продюсером в правящей дуополии, а бывшего телекомика Зеленского - исполнительской звездой", - говорится в недавней публикации Politico.Проблемы ему теоретически может создать только окружение Зеленского, которое также претендует на свой кусок пирога и недовольно аппаратным усилением Ермака. Об этом, в частности, писала год назад британская The Times. Издание отмечало, что некоторые украинские чиновники "потрясены жаждой власти" Ермака.О скандалах, связанных с Ермаком - в материале издания Украина.ру Андрей Ермак, биография.

https://ukraina.ru/20250603/ermak-golovnogo-mozga-ukrainskikh-neonatsistov-on-khochet-spasti-vlast-libo-dlya-zelenskogo-libo-dlya-1063597552.html

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эксклюзив, украина, сша, россия, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента