https://ukraina.ru/20250602/stambul-raund-2-memorandum-otkaz-rossii-ukrainskoe-shou-dlya-serdobolnykh-evropeytsev-1063584543.html

Стамбул. Раунд 2: меморандум, отказ России, украинское шоу для сердобольных европейцев

Стамбул. Раунд 2: меморандум, отказ России, украинское шоу для сердобольных европейцев - 02.06.2025 Украина.ру

Стамбул. Раунд 2: меморандум, отказ России, украинское шоу для сердобольных европейцев

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд возобновленных прямых переговоров России и Украины

2025-06-02T18:19

2025-06-02T18:19

2025-06-02T18:30

эксклюзив

россия

украина

владимир мединский

рустем умеров

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переговоры

стамбул

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Для обсуждения меморандумовНа этот раз местом встречи стал дворец Чираган. До этого, 16 мая, первая встреча представителей двух стран прошла в том же городе, но во дворце Долмабахче.Составы делегаций тогда и сейчас остались практически неизменными. Россиян возглавил помощник президента Владимир Мединский, кроме него РФ представляли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.Во главе делегации Украины – министр обороны Рустем Умеров. Кроме первого замглавы МИД Сергея Кислицы, все остальные – сплошь силовики: замглавы СБУ Александр Поклад, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.За несколько часов до старта переговоров члены украинской делегации провели встречи с представителями Великобритании, Германии и Италии. По сообщению МИД Украины, стороны согласовали позиции перед переговорами Киева и Москвы.Главной темой нынешнего раунда должно было стать обсуждение меморандумов двух стран, в которых они должны предложить свои условия для обсуждения долгосрочного перемирия и дальнейшего урегулирования конфликта.Известно, что меморандум Украины был передан российской стороне некоторое время назад. По информации Reuters, в распоряжении которого оказался текст этого документа, Киев настаивает на 30-дневном прекращении огня в воздухе, на море и суше, все территориальные вопросы обсуждаются только после этого. Кроме того, киевский режим выразил несогласие с нейтральным статусом, желая закрепить за собой право вступить как в ЕС, так и НАТО.Единственное, что в этих требованиях в новинку – это фраза о том, что "линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров", то есть это может означать фактический отказ киевского режима от планов по возвращению к границам не только 1991 года, но и на момент начала СВО.Россия свой меморандум передавать украинцам до переговоров не стала, подчеркнув, что это будет сделано в ходе встречи в Турции.Итоги переговоров. Заявление УкраиныИзначально переговоры должны были начаться в 13:00 по московскому времени, однако были перенесены почти на два часа. Причина - перед встречей Умеров решил пообщаться с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Переговоры делегаций двух стран предваряло обращение Фидана к их участникам. Он заявил, что в ходе первого раунда переговоров были сделаны очень важные шаги. По его словам, в ходе нынешнего раунда предполагалось рассмотреть вопрос возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.Встреча продолжалась чуть больше часа, стороны общались на русском языке (первые переговоры в мае длились более двух часов). Сразу после окончания делегации ушли на обед, было анонсирован выход к прессе Владимира Мединского.Как рассказал журналистам представитель МИД Турции, переговоры прошли "не негативно".Первым к журналистам вышел Умеров. Он сказал буквально несколько фраз, проигнорировав все вопросы представителей СМИ, в т.ч. российских, которые поинтересовались у него, зачем Украина совершила теракт в Брянской области и не хочет ли руководитель украинской делегации выразить соболезнования по поводу гибели в этом теракте гражданских лиц.В итоге Умеров сообщил лишь, что Москва и Киев договорились совершить новый обмен военнопленными и удерживаемыми лицами. Детали он пообещал сообщить позже, добавив, что речь идет также об обмене телами погибших по формуле "6000 на 6000".Глава Минобороны также заявил, что Москве предложено провести еще одну встречу в текущем месяце, в случае согласия РФ, она может пройти после 20 июня.Украинский министр также проинформировал, что Россия ответила отказом на безусловное прекращение огня (в том виде, в котором это продвигает Украина), а также на идею встречи лидеров двух стран.Еще одну подробность состоявшихся переговоров привел журналист The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник. Чуть ранее в этот же день глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на переговорах украинцы передали России список детей, которых они требуют вернуть на Украину."Не устраивайте шоу для сострадательных европейских старушек, у которых нет своих детей", - привел Кэррол ответ на это Мединского.Итоги переговоров. Заявление РоссииВскоре перед журналистами выступил и Мединский. Он рассказал, что российский меморандум передан Украине, в нем содержатся пункты о том, как достичь долгосрочного мира, и какие сделать шаги, чтобы было возможным полноценное прекращение огня. Он назвал этот документ подробным и проработанным.Детали он приводить не стал, однако как сообщает Axios со ссылкой на некого украинского чиновника, в меморандуме России условием для долгосрочного перемирия назван вывод формирований ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Глава российской делегации подтвердил, что готовится обмен пленными. По его словам, он станет самым масштабным за время конфликта (предыдущий крупнейший обмен прошел в конце мая этого года по формуле "1000 на 1000". Также стороны обменяются телами погибших (6000 на 6000), о чем ранее говорил и Умеров.Для этого, пояснил Мединский, Москва предложила согласовать короткое прекращение огня на 2-3 дня на ряде участков, чтобы стороны могли эвакуировать тела.Он также подтвердил обмен военнопленными, которым до 25 лет и обмен тяжелоранеными по формуле "всех на всех". Кроме того, стороны создадут специальную комиссию для обмена тяжелоранеными без политических решений.Отдельно Мединский остановился на теме украинских детей, которые требует назад Киев. Он показал журналистам список из 339 фамилий детей, которых требует Украина.Речь идет о тех детях, которые были вывезены российскими военными на территорию РФ во время наступления. Это было сделано в целях их безопасности. Многие из них уже воссоединились со своими семьями. У тех, у кого такой возможности не было, воссоединились с родственниками в РФ, либо же помещены в специализированные учреждения. Украине же обвиняет Россию в том, что она якобы «похищает» украинских детей.Мединский заявил, что Украина устроила "шоу для сердобольных европейцев" из этой темы."Их не миллионы и не тысячи", - отметил он, пояснив, что ни одного ребенка российская армия не похитила, а только спасала.По его словам, Москва работает над воссоединением семей. Украинской стороне вернули уже 101 ребенка, тогда как от нее в Россию вернулись только около 20 детей.Появилась и первая реакция на переговоры в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал их "великолепными" и заявил, что его страна готовит инициативы по проведению встречи Путина и Зеленского, в которой при необходимости может принято участие и президент США Дональд Трамп.Мнение о переговорном процессе между РФ и Украиной обозреателя медиагруппы "Россия сегодня" Владимира Корнилова - в его интервью изданию Украина.ру Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая.

https://ukraina.ru/20250531/pavel-danilin-o-peregovorakh-v-stambule-trampu-ostaetsya-prinimat-validol-poka-ukraina-teryaet-1063537645.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, владимир мединский, рустем умеров, сво, переговоры, стамбул