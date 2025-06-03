https://ukraina.ru/20250603/podryvy-nazvali-teraktami-ataka-na-krymskiy-most-itogi-3-iyunya-1063606427.html

Подрывы назвали терактами, атака на Крымский мост. Итоги 3 июня

Подрывы назвали терактами, атака на Крымский мост. Итоги 3 июня - 03.06.2025 Украина.ру

Подрывы назвали терактами, атака на Крымский мост. Итоги 3 июня

Следственный комитет РФ назвал виновных в подрывах в Брянской и Курской областях. СБУ попыталась атаковать Крымский мост

2025-06-03T18:00

2025-06-03T18:00

2025-06-03T18:00

хроники

эксклюзив

александр коц

василий малюк

курская область

россия

украина

поддубный

сбу

следственный комитет

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Днём 3 июня Следственный комитет России выпустили заявление по поводу подрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях."Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)", — отмечалось в заявлении СК РФ.Там же подчёркивалось, что теракты планировались таким образом, чтобы жертв было как можно больше."Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан. В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети", — гласило заявление.Как рассказали в Следственном комитете РФ, были проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Также были допрошены свидетели, потерпевшие, сотрудники компании ОАО "РЖД"."При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений", — подытожили в Следственном комитете России.Тем временем в России предлагают посмертно наградить машиниста поезда, на который был нацелен теракт украинских спецслужб."Павел Мишин, машинист поезда под Брянском. Когда увидел, что происходит, сразу сделал все как надо, экстренно затормозил, прогнал помощника в укрытие. Спас множество людей от гибели, сам погиб. А скажите, люди, есть ли возможность куда-то специально написать, чтобы человеку Золотую Звезду посмертно дали? Если не за такое давать, за что тогда", — задал вопрос военный историк Евгений Норин.Ранее в РЖД заявили, что Мишин спас сотни людей, пожертвовав собой. Компания пообещала, что предоставит всю необходимую помощь и поддержку семье Мишина. Его дети до достижения совершеннолетия будут получать от РЖД спецвыплаты, им помогут в получении образования.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, 113 человек.Атака на Крымский мостСлужба безопасности Украины утром 3 июня попыталась подорвать Крымский мост. Глава СБУ Василий Малюк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) назвал операцию удачной, заявив, что подготовка к ней длилась несколько месяцев.По словам Малюка* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) , в 4:44 утра СБУ привела в действие подводные взрывные устройства, заложенные под опорами моста. По данным украинской спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте якобы вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. Планированием и координацией действий лично занимался сам глава СБУ."Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой", — хвастался Малюк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) .Он назвал Крымский мост "абсолютно законной целью".Также было опубликовано видео подрыва.Официальный телеграм-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту в 06:07 сообщал о том, что движение по мосту перекрыто. Причины этого не назывались.Однако позднее, в 09:00, движение по мосту восстановилось. При этом причины перекрытия моста не называли. Но то, что по мосту продолжилось движение, свидетельствовало о лжи СБУ о якобы серьёзных повреждениях объекта.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на видео, которое распространила украинская спецслужба."По взрыву под Крымским мостом у меня только один вопрос <...> Вопрос простой - откуда у СБУ кадры с камер наблюдения самого моста и пространства под ним и к каким еще камерам у СБУ есть доступ. И почему. Не один вопрос получился, согласен", — отметил Коц.Он также проанализировал видео."Скорее всего, объект был атакован подводным дроном и до самой опоры он не достал. Мост сейчас функционирует и в аварийном состоянии, как утверждают в Киеве, не находится. Но у нас очередной вызов, ответ на который надо готовить вчера. Вспоминаем противолодочные сети, которыми немцы нас заперли на Балтике ещё в прошлом веке. Надеюсь, благодаря этому ответу дрон опоры и не достиг", — указал Коц.Его коллега — военкор Евгений Поддубный предположил, что помочь в атаке на мост украинцам могли британцы."Помнится ещё в 2022 году Великобритания собралась поставить Украине подводные дроны. Тогда, в "версии для прессы", британцы заверяли, что беспилотники будут использованы исключительно в гуманитарных целях - разминирование Черноморской акватории. По раскрытым ТТХ дронов было известно, что они могут погружаться на глубину до 100 метров и обнаруживать мины при помощи сенсоров", — отметил Поддубный.Он также напомнил, что подводные аппараты поставляла Украине и Германия. Но учили украинцев британские специалисты."Подводные аппараты поставлял ВСУ и Бундесвер. Была партия из 45 так называемых подводных буксировщиков. Подобные буксировщики, украинские войска как-то пытались задействовать при десантных операциях на Днепре. Обучение украинцев управлению этими плавсредствами, кстати, в своё время взяла на себя всё та же Великобритания", — заявил Поддубный.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев рассказал, как можно противостоять подобным атакам."Тут спрашивают, а что можно сделать прямо сейчас? Срочно перекрыть боносетевыми заграждениями фарватер. Остальные опоры прикрыты стационарными заграждениями на основе опор технологического моста, там не пройдут. Причём закрыть с двух сторон, легко может оказаться что уже прошли и шифруются где то севернее, со стороны Азова", — посоветовал Васильев.Он также отметил, что необходимо установить бомбометы с глубинными бомбами."И самое главное, срочно ставить ГАК, благо предложений от разных компаний и команд было с избытком, и в Минобороны в частности. Но тут важный момент, что межведомственное взаимодействие надо поднять на нормальный уровень, у Росгвардии не может быть такого же уровня гидроакустики как у флота, ибо это не их специализация. Поэтому необходимо прекращать игры "мы поставим своих и пофиг что у них ниже уровень подготовки". Это касается и всех остальных аспектов. У семи нянек, дитя без глаза...", — подчеркнул Васильев.Он также призвал "прекратить идиотизм с проверкой ручного багажа"."Враг только что ещё раз продемонстрировал, что излишнее рвение в бессмысленных но кажущихся нужными мерами безопасности, не влечёт никакого роста реальной защиты. А то мне уже товарищ рассказал, как из-за оставленной в салоне куртки, инспектор устроила истерику, что её тоже надо прогнать через рентген. Куртку разумеется, не инспектора. Как это помогает сохранить мост целым, непонятно, а вот огромные очереди и траты ресурсов на контроль пассажирского трафика, очень понятно бьют по экономике страны", — подытожил эксперт.Военкор Коц у себя в телеграм-канале также привёл разновидности подводных дронов Украины и их технические характеристики."Как с ними бороться – пока неясно. Боновые заграждения, в теории, эффективны против полупогружных аппаратов. А подводный же просто может "поднырнуть" под преграду. Вероятно, нужны чувствительные сонары, способные "услышать" под водой шум винтов дрона. В качестве средства поражения подойдёт любое противолодочное вооружение ВМФ России – от реактивного бомбомета РБУ-6000 до комплекса самообороны "Пакет-НК"", — предположил Коц.В любом случае, подчеркнул военкор, "эту проблему надо было решать ещё вчера".Об оценке украинскими экспертами действий правящего на Украине режима — в статье Сергея Зуева ""Действует как Гитлер". Украинские эксперты и политики о Зеленском и его хозяевах".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, александр коц, василий малюк, курская область, россия, украина, поддубный, сбу, следственный комитет, ржд, брянская область