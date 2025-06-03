https://ukraina.ru/20250603/obmen-plennymi-vmesto-mira-mirovye-smi-o-peregovorakh-v-stambule-i-zagadki-radio-sudnogo-dnya-1063598817.html

Обмен пленными вместо мира. Мировые СМИ о переговорах в Стамбуле и загадки "Радио Судного дня"

Обмен пленными вместо мира. Мировые СМИ о переговорах в Стамбуле и загадки "Радио Судного дня" - 03.06.2025 Украина.ру

Обмен пленными вместо мира. Мировые СМИ о переговорах в Стамбуле и загадки "Радио Судного дня"

Второй раунд возобновленных прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшийся 2 июня в Стамбуле, так и не принес видимых успехов, пишут иностранные СМИ

2025-06-03T15:58

2025-06-03T15:58

2025-06-03T16:50

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На этом фоне даже обмен пленными можно считать успехом, отмечает большинство западных изданий. Также западные журналисты сетуют по поводу того, что договоренностей о длительном прекращении огня сторонам так и не удалось достичь.Встреча в Стамбуле была короткой и безрезультатной, пишет французский Liberation.По мнению авторов газеты, главная плохая новость заключается в том, что Москва отказалась от украинского предложения по безоговорочному прекращению огня как минимум на тридцать дней. Вместо этого прозвучало предложение о частичном перемирии на два или три дня на некоторых участках фронта для того, чтобы эвакуировать тела солдат с обеих сторон, говорится в статье издания.Также Liberation сообщает о массовом обмене пленными, о котором сторонам удалось договориться. "На этот раз тяжелораненые и больные, по формуле "все на всех", и заключенные в возрасте до 25 лет. А также возвращение, с обеих сторон, 6000 останков солдат", - отмечает издание.Обе стороны очень далеки от соглашения, будь то перемирие или долгосрочное урегулирование, полагают французские журналисты. Они напоминают, что приоритетами Украины являются "полное и безоговорочное прекращение огня", "возвращение украинских пленных" и детей, в похищении которых Киев обвиняет Москву. Также Владимир Зеленский требует прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным, но Кремль уже неоднократно отвергал такую перспективу, говорится в статье Liberation.С другой стороны, Москва требует от Украины окончательно отказаться от вступления в НАТО и отказаться от претензий на пять регионов, вошедших в состав Российской Федерации, напоминает газета."Эти условия неприемлемы для Киева, который взамен требует прямого вывода российских войск со своей территории. Украина также хочет конкретных гарантий безопасности, поддерживаемых Западом, таких как защита НАТО или присутствие западных войск на местах, которые Россия исключает“, - пишет издание.Французская газета подчеркивает, что на фронте Киев испытывает трудности, так как в последние дни российские войска активно продвигаются, особенно в Сумской области на северо-востоке Украины. На этом фоне прошел последний раунд переговоров в Стамбуле, резюмирует Liberation.В ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле Россия и Украина не приблизились к прекращению боевых действий, но зато заложили основы для нового обмена пленными, пишет американский Bloomberg.При этом издание отмечает, что часовая встреча двух делегаций состоялась на следующий день "после одной из наиболее дерзких воздушных атак Киева по территории России, в ходе которой были уничтожены бомбардировщики дальнего действия, а также самолеты других типов" (Здесь американская газета, очевидно, основывается на данных украинской стороны, так как Минобороны РФ не подтвердило число поврежденных самолетов. - Ред.)."Перспективы достижения мира остаются неясными, и это несмотря на месяцы известных попыток президента США Дональда Трампа, который все больше разочаровывается отсутствием прогресса. Москва до сих пор отвергает предложения США о 30-дневном прекращении огня и выдвигает максималистские требования в обмен на прекращение войны, длящейся уже четвертый год“, - отмечается в статье издания.Однако требования Москвы, которые Bloomberg называет максималистскими, на самом деле правильнее назвать последовательными. Российская сторона неоднократно отмечала, что заинтересована не в краткосрочном прекращении огня, а в создании условий для долгосрочного мира.Bloomberg также напоминает, что Трамп угрожал ввести дополнительные санкции против России за отсутствие прогресса на переговорах, но от этого шага он пока воздержался.Британская Financial Times отмечает, что российская и украинская делегации "не обменялись рукопожатиями" и не дали практически никаких оснований полагать, что им удалось достичь прогресса в заключении какого-либо соглашения.При этом отсутствие прорыва на переговорах издание объясняет тем, что "Владимир Путин отказывается отступать от своих требований"."Неуступчивость России разочаровала президента США Дональда Трампа, хваставшегося, что он сможет положить конец конфликту в первый же день пребывания в должности, и полагавшего, что его тесные отношения с Путиным помогут достичь соглашения", - пишут британские журналисты.По их словам, заявления, сделанные главой российской делегации Владимиром Мединским и другими кремлевскими чиновниками в течение нескольких недель после первой стамбульской встречи, показали, что Москва не готова отступить от своего требования — разрешить "глубинные первопричины" конфликта.В статье издания также отмечается, что Россия практически сняла с повестки дня возможность проведения личной встречи Путина, Зеленского и Трампа, заявив, что такой саммит можно планировать только после достижения каких-либо результатов на переговорах в Стамбуле.Тем временем сербский новостной сайт Webtribune.rs гадает, существует ли связь между вторым раундом стамбульских переговоров и новой активностью радиостанции "Судного дня".Портал делится со своими читателями информацией, изначально опубликованной на телеграм-канале „УВБ-76 логи“, который годами следит за активностью загадочной радиостанции.В соответствии с данными телеграм-канала, в понедельник, 2 июня, незадолго до окончания второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, в эфир радиостанции УВБ-76, более известной под именем "Радио Судного дня", вышли два сообщения. В 16:00 в эфире прозвучало слово "ибобаза", а через полтора часа прозвучало второе слово - "арапоблиц". Оба сообщения записаны и архивированы в телеграм-канале "УВБ-76 логи", пишет сербский сайт."Нет разъяснений, только коды, напоминающие что-то среднее между военным приказом и загадкой. Но из-за времени их выхода в эфир мы эти сообщения не могли оставить без внимания – это случилось сразу же после закрытия переговоров в Турции", - отмечает Webtribune.Связаны ли таинственные сообщения с переговорами, которые только что закончились в Стамбуле, задаются вопросом сербские журналисты."Или все-таки речь идет о рутинных действиях, которые только по стечению обстоятельств совпали с важными мировыми событиями? Официального ответа нет и не ожидается", - пишет сербский новостной сайт.Но одно остается неизменным: каждый раз, когда в эфире звучит "Радио Судного дня", у тех, кто его слышит, появляется больше вопросов, чем ответов, отмечают авторы публикации."По мере того как переговоры вступают в новую фазу, такие сообщения, как „ибобаза“ и „арапоблиц “, звенят не только в эфире, но и в умах тех, кто пытается их расшифровать", - резюмирует Webtribune.Больше о результатах российско-украинских переговорах в Стамбуле в материале Михаила Павлива Новый раунд переговоров России и Украины – призрак компромисса. Что осталось за кулисами

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