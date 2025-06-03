"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров - 03.06.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250603/ibobaza-radio-sudnogo-dnya-peredalo-zagadochnye-soobscheniya-posle-vtorogo-raunda-peregovorov-1063592434.html
"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров
"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров - 03.06.2025 Украина.ру
"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров
Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", после окончания переговоров в Стамбуле 2 июня передала в эфир два сигнала. На это обратил внимание телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее активность
2025-06-03T11:13
2025-06-03T11:13
новости
украина
стамбул
россия
рустем умеров
владимир зеленский
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Согласно публикации, в 16:00 по московскому времени в эфире прозвучало слово "ибобаза", а в 17:32 - "арапоблиц". Последний раз станция передавала сигналы 29 мая, тогда в эфире в разное время прозвучали слова "лучоторг" и "копна".Какие события произошли в тот день - в материале Теракт со смертником. Итоги 29 мая.УВБ-76 или станция "Судного дня" - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она передает как кодовые сигналы для военных и правительственных структур, так и тестовые сообщения для проверки работоспособности системы.В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Во вторник, 3 мая, стало известно, что Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского полетел в США.
https://ukraina.ru/20250603/dva-varianta-prekrascheniya-ognya-i-ne-tolko-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1063589328.html
https://ukraina.ru/20250603/kvazi-antonimy-chem-rossiyskiy-memorandum-otlichaetsya-ot-ukrainskogo-1063590811.html
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новости, украина, стамбул, россия, рустем умеров, владимир зеленский
Новости, Украина, Стамбул, Россия, Рустем Умеров, Владимир Зеленский

"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров

11:13 03.06.2025
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", после окончания переговоров в Стамбуле 2 июня передала в эфир два сигнала. На это обратил внимание телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее активность
Согласно публикации, в 16:00 по московскому времени в эфире прозвучало слово "ибобаза", а в 17:32 - "арапоблиц". Последний раз станция передавала сигналы 29 мая, тогда в эфире в разное время прозвучали слова "лучоторг" и "копна".
Какие события произошли в тот день - в материале Теракт со смертником. Итоги 29 мая.
УВБ-76 или станция "Судного дня" - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она передает как кодовые сигналы для военных и правительственных структур, так и тестовые сообщения для проверки работоспособности системы.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
08:52
Два варианта прекращения огня и не только. Главное на утро 3 июняОпубликован текст российского меморандума по Украине. В нём предлагается два варианта прекращения огня
В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
09:49
Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинскогоСтало известно полное содержание российского меморандума по украинскому урегулированию. Соответствующий документ опубликовало агентство РИА Новости
Во вторник, 3 мая, стало известно, что Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского полетел в США.
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11:52"Переводчик" или "англичанка"? Киев застукали за звонком во время переговоров
11:13"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров
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