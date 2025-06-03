https://ukraina.ru/20250603/ibobaza-radio-sudnogo-dnya-peredalo-zagadochnye-soobscheniya-posle-vtorogo-raunda-peregovorov-1063592434.html

"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров

"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров - 03.06.2025 Украина.ру

"Ибобаза": радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после второго раунда переговоров

Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", после окончания переговоров в Стамбуле 2 июня передала в эфир два сигнала. На это обратил внимание телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее активность

2025-06-03T11:13

2025-06-03T11:13

2025-06-03T11:13

новости

украина

стамбул

россия

рустем умеров

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063592247_0:174:1072:777_1920x0_80_0_0_69844d5a07df6590fb102f1e31c4389e.jpg

Согласно публикации, в 16:00 по московскому времени в эфире прозвучало слово "ибобаза", а в 17:32 - "арапоблиц". Последний раз станция передавала сигналы 29 мая, тогда в эфире в разное время прозвучали слова "лучоторг" и "копна".Какие события произошли в тот день - в материале Теракт со смертником. Итоги 29 мая.УВБ-76 или станция "Судного дня" - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она передает как кодовые сигналы для военных и правительственных структур, так и тестовые сообщения для проверки работоспособности системы.В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Во вторник, 3 мая, стало известно, что Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского полетел в США.

https://ukraina.ru/20250603/dva-varianta-prekrascheniya-ognya-i-ne-tolko-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1063589328.html

https://ukraina.ru/20250603/kvazi-antonimy-chem-rossiyskiy-memorandum-otlichaetsya-ot-ukrainskogo-1063590811.html

украина

стамбул

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, стамбул, россия, рустем умеров, владимир зеленский