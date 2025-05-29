https://ukraina.ru/20250529/terakt-so-smertnikom-itogi-29-maya-1063503630.html

Теракт со смертником. Итоги 29 мая

Теракт со смертником. Итоги 29 мая - 29.05.2025 Украина.ру

Теракт со смертником. Итоги 29 мая

Власти Ставропольского края назвали убийство вице-мэра Ставрополя Заура Гуцериева терактом. Следствие рассматривает теракт как одну из версий произошедшего

2025-05-29T18:45

2025-05-29T18:45

2025-05-29T18:46

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров убийство ветерана СВО, вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева терактом."Всё-таки, мое мнение, что это террористический акт. И понятно, что в сторону нацистов указывают все следы, но следствие разберется. Я знал Заура Александровича Гурциева. Я был его наставником. Он был первым участником "Времени Героев" нашего президента. Большой программы по адаптации и привлечению ветеранов и героев СВО в нашу мирную жизнь", — заявил Владимиров.Ранее, в ночь на 29 мая, в Ставрополе на улице Чехова прогремел взрыв. Позже СМИ сообщили о гибели в результате взрыва двух человек. Как позже рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко, одним из погибших был участник программы "Время героев", первый заместитель Ульянченко вице-мэр Заур Гурциев."Погиб мой первый заместитель, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким героя. Конечно, в мире нет таких слов, которые бы сегодня могли утешить родственников нашего коллеги и товарища. Мы скорбим всем коллективом. Мы окажем всю необходимую помощь семье. А Заур Александрович навсегда останется в наших сердцах. Светлая память!" — написал Ульянченко в своём телеграм-канале.Позднее Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю сообщило подробности о произошедшем."Следователями СК России установлены личности погибших в Ставрополе мужчин. В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отмечалось в сообщении.Также СУ СК РФ по Ставропольскому краю сообщил о версиях, которые рассматривает."Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", — указывалось в публикации в телеграм-канале управления.Как сообщила пресс-служба Следкома РФ, "для установления объективной картины и всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)".Тем временем СМИ назвали имя второго человека, погибшего в результате взрыва."Момент взрыва в Ставрополе: к погибшему замглавы Ставрополя Зауру Гурциеву подошёл 29-летний Никита Пеньков, который привёл в действие СВУ, закреплённое на себе Гурциев в этот момент стоял во дворе дома на улице Чехова. Спустя несколько секунд, как к нему подошёл Пеньков, прогремел взрыв, от которого чиновник погиб", — написал под опубликованным видео телеграм-канал SHOT.Позднее канал сообщил, что Пеньков снимал квартиру в доме на улице Чехова, во дворе которого и произошёл взрыв. Родился Пеньков в Краснодарском крае.В другой записи канал сообщил о том, что мощность устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте."По данным SHOT, сразу после взрыва чиновник был жив почти 5 минут после чего — скончался. В первые секунды он пытался отползти от места трагедии", — отмечалось в публикации.По информации канала, СВУ было в сумке у Пенькова. Устройство было безоболочным, из-за чего после взрыва на месте не осталось обломков."По основной версии следствия, Пеньков был в курсе, что у него было СВУ и сам привел его в действие. Это так же подтверждает тот, факт, что перед взрывом он максимально приблизился к Гурциеву левым боком, где у него была сумка", — указывалось в публикации.Телеграм-канал Mash сообщил о том, что Гурциева предупреждали о грозящей ему опасности."Первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев был в списке целей украинских спецслужб — его мама говорит, что сына предупреждали об этом и собирались дать госохрану. Мать погибшего Елена рассказала Mash, что последнее время сын был постоянно занят, всё время куда-то ездил, но всё равно каждый день звонил по несколько раз. В день трагедии — не набрал ни разу. Заур должен был ехать в Сочи к детям, которые находились у Елены. Обещал провести ближайший отпуск с семьёй. Со слов женщины, сын просил её "немного потерпеть" и — что "если что-то случится", она узнает первой", — отмечалось в публикации канала.Также канал сообщил, что гражданская жена Гурциева Дарья узнала о смерти мужа из новостей."Говорит, около полуночи Заур встал и куда-то внезапно подорвался, не сказав ей и слова. Про знакомство с Никитой Пеньковым не знает — в гостях у них парень ни разу не был", — сообщил телеграм-канал.При этом Mash утверждает, что Гурциев и Пеньков были знакомы."29-летний Никита Пеньков в 2023 году работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Подразделение занимается охраной, сопровождением и конвоированием подозреваемых во время следствия и судебного процесса. Десять лет назад служил в ВДВ. Парень находится в чёрном списке ЦБ — за подозрение в отмывании денег. Со слов соседей, Никита был странным, но вежливым, передвигался исключительно на такси", — указывалось в публикации.Также канал сообщил о том, что изучаются телефоны Пенькова.Позднее стало известно о том, что данные Гурциева были внесены на украинский сайт "Миротворец". Там же довольно оперативно появилась информация о его гибели. В четверг, 29 мая, в его профиле появилась пометка о гибели. Датой его гибели на сайте указано "28.-29.05.2025".Ранее украинские спецслужбы не раз прибегали к терактам, в т.ч. и взрывам, для убийства россиян.О том, как в мире используют происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250529/v-kremle-otvetili-na-trebovaniya-umerova-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-maya-1063487858.html

https://ukraina.ru/20250529/ugrozy-seme-medinskogo-memorandum-i-peregovory-glavnoe-na-utro-29-maya-1063480087.html

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