Теракт со смертником. Итоги 29 мая - 29.05.2025 Украина.ру
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Теракт со смертником. Итоги 29 мая
Теракт со смертником. Итоги 29 мая - 29.05.2025 Украина.ру
Теракт со смертником. Итоги 29 мая
Власти Ставропольского края назвали убийство вице-мэра Ставрополя Заура Гуцериева терактом. Следствие рассматривает теракт как одну из версий произошедшего
2025-05-29T18:45
2025-05-29T18:46
эксклюзив
хроники
ставрополь
россия
ставропольский край
ск рф
следственный комитет
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров убийство ветерана СВО, вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева терактом."Всё-таки, мое мнение, что это террористический акт. И понятно, что в сторону нацистов указывают все следы, но следствие разберется. Я знал Заура Александровича Гурциева. Я был его наставником. Он был первым участником "Времени Героев" нашего президента. Большой программы по адаптации и привлечению ветеранов и героев СВО в нашу мирную жизнь", — заявил Владимиров.Ранее, в ночь на 29 мая, в Ставрополе на улице Чехова прогремел взрыв. Позже СМИ сообщили о гибели в результате взрыва двух человек. Как позже рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко, одним из погибших был участник программы "Время героев", первый заместитель Ульянченко вице-мэр Заур Гурциев."Погиб мой первый заместитель, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким героя. Конечно, в мире нет таких слов, которые бы сегодня могли утешить родственников нашего коллеги и товарища. Мы скорбим всем коллективом. Мы окажем всю необходимую помощь семье. А Заур Александрович навсегда останется в наших сердцах. Светлая память!" — написал Ульянченко в своём телеграм-канале.Позднее Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю сообщило подробности о произошедшем."Следователями СК России установлены личности погибших в Ставрополе мужчин. В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отмечалось в сообщении.Также СУ СК РФ по Ставропольскому краю сообщил о версиях, которые рассматривает."Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", — указывалось в публикации в телеграм-канале управления.Как сообщила пресс-служба Следкома РФ, "для установления объективной картины и всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)".Тем временем СМИ назвали имя второго человека, погибшего в результате взрыва."Момент взрыва в Ставрополе: к погибшему замглавы Ставрополя Зауру Гурциеву подошёл 29-летний Никита Пеньков, который привёл в действие СВУ, закреплённое на себе Гурциев в этот момент стоял во дворе дома на улице Чехова. Спустя несколько секунд, как к нему подошёл Пеньков, прогремел взрыв, от которого чиновник погиб", — написал под опубликованным видео телеграм-канал SHOT.Позднее канал сообщил, что Пеньков снимал квартиру в доме на улице Чехова, во дворе которого и произошёл взрыв. Родился Пеньков в Краснодарском крае.В другой записи канал сообщил о том, что мощность устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте."По данным SHOT, сразу после взрыва чиновник был жив почти 5 минут после чего — скончался. В первые секунды он пытался отползти от места трагедии", — отмечалось в публикации.По информации канала, СВУ было в сумке у Пенькова. Устройство было безоболочным, из-за чего после взрыва на месте не осталось обломков."По основной версии следствия, Пеньков был в курсе, что у него было СВУ и сам привел его в действие. Это так же подтверждает тот, факт, что перед взрывом он максимально приблизился к Гурциеву левым боком, где у него была сумка", — указывалось в публикации.Телеграм-канал Mash сообщил о том, что Гурциева предупреждали о грозящей ему опасности."Первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев был в списке целей украинских спецслужб — его мама говорит, что сына предупреждали об этом и собирались дать госохрану. Мать погибшего Елена рассказала Mash, что последнее время сын был постоянно занят, всё время куда-то ездил, но всё равно каждый день звонил по несколько раз. В день трагедии — не набрал ни разу. Заур должен был ехать в Сочи к детям, которые находились у Елены. Обещал провести ближайший отпуск с семьёй. Со слов женщины, сын просил её "немного потерпеть" и — что "если что-то случится", она узнает первой", — отмечалось в публикации канала.Также канал сообщил, что гражданская жена Гурциева Дарья узнала о смерти мужа из новостей."Говорит, около полуночи Заур встал и куда-то внезапно подорвался, не сказав ей и слова. Про знакомство с Никитой Пеньковым не знает — в гостях у них парень ни разу не был", — сообщил телеграм-канал.При этом Mash утверждает, что Гурциев и Пеньков были знакомы."29-летний Никита Пеньков в 2023 году работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Подразделение занимается охраной, сопровождением и конвоированием подозреваемых во время следствия и судебного процесса. Десять лет назад служил в ВДВ. Парень находится в чёрном списке ЦБ — за подозрение в отмывании денег. Со слов соседей, Никита был странным, но вежливым, передвигался исключительно на такси", — указывалось в публикации.Также канал сообщил о том, что изучаются телефоны Пенькова.Позднее стало известно о том, что данные Гурциева были внесены на украинский сайт "Миротворец". Там же довольно оперативно появилась информация о его гибели. В четверг, 29 мая, в его профиле появилась пометка о гибели. Датой его гибели на сайте указано "28.-29.05.2025".Ранее украинские спецслужбы не раз прибегали к терактам, в т.ч. и взрывам, для убийства россиян.О том, как в мире используют происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250529/v-kremle-otvetili-na-trebovaniya-umerova-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-maya-1063487858.html
https://ukraina.ru/20250529/ugrozy-seme-medinskogo-memorandum-i-peregovory-glavnoe-na-utro-29-maya-1063480087.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, ставрополь, россия, ставропольский край, ск рф, следственный комитет
Эксклюзив, Хроники, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, СК РФ, Следственный комитет

Теракт со смертником. Итоги 29 мая

18:45 29.05.2025 (обновлено: 18:46 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Власти Ставропольского края назвали убийство вице-мэра Ставрополя Заура Гуцериева терактом. Следствие рассматривает теракт как одну из версий произошедшего
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров убийство ветерана СВО, вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева терактом.
"Всё-таки, мое мнение, что это террористический акт. И понятно, что в сторону нацистов указывают все следы, но следствие разберется. Я знал Заура Александровича Гурциева. Я был его наставником. Он был первым участником "Времени Героев" нашего президента. Большой программы по адаптации и привлечению ветеранов и героев СВО в нашу мирную жизнь", — заявил Владимиров.
Ранее, в ночь на 29 мая, в Ставрополе на улице Чехова прогремел взрыв. Позже СМИ сообщили о гибели в результате взрыва двух человек. Как позже рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко, одним из погибших был участник программы "Время героев", первый заместитель Ульянченко вице-мэр Заур Гурциев.
"Погиб мой первый заместитель, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким героя. Конечно, в мире нет таких слов, которые бы сегодня могли утешить родственников нашего коллеги и товарища. Мы скорбим всем коллективом. Мы окажем всю необходимую помощь семье. А Заур Александрович навсегда останется в наших сердцах. Светлая память!" — написал Ульянченко в своём телеграм-канале.
Позднее Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю сообщило подробности о произошедшем.
"Следователями СК России установлены личности погибших в Ставрополе мужчин. В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отмечалось в сообщении.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
13:04
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Также СУ СК РФ по Ставропольскому краю сообщил о версиях, которые рассматривает.
"Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", — указывалось в публикации в телеграм-канале управления.
Как сообщила пресс-служба Следкома РФ, "для установления объективной картины и всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)".
Тем временем СМИ назвали имя второго человека, погибшего в результате взрыва.
"Момент взрыва в Ставрополе: к погибшему замглавы Ставрополя Зауру Гурциеву подошёл 29-летний Никита Пеньков, который привёл в действие СВУ, закреплённое на себе Гурциев в этот момент стоял во дворе дома на улице Чехова. Спустя несколько секунд, как к нему подошёл Пеньков, прогремел взрыв, от которого чиновник погиб", — написал под опубликованным видео телеграм-канал SHOT.
Позднее канал сообщил, что Пеньков снимал квартиру в доме на улице Чехова, во дворе которого и произошёл взрыв. Родился Пеньков в Краснодарском крае.
В другой записи канал сообщил о том, что мощность устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
"По данным SHOT, сразу после взрыва чиновник был жив почти 5 минут после чего — скончался. В первые секунды он пытался отползти от места трагедии", — отмечалось в публикации.
По информации канала, СВУ было в сумке у Пенькова. Устройство было безоболочным, из-за чего после взрыва на месте не осталось обломков.
"По основной версии следствия, Пеньков был в курсе, что у него было СВУ и сам привел его в действие. Это так же подтверждает тот, факт, что перед взрывом он максимально приблизился к Гурциеву левым боком, где у него была сумка", — указывалось в публикации.
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
09:43
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Телеграм-канал Mash сообщил о том, что Гурциева предупреждали о грозящей ему опасности.
"Первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев был в списке целей украинских спецслужб — его мама говорит, что сына предупреждали об этом и собирались дать госохрану. Мать погибшего Елена рассказала Mash, что последнее время сын был постоянно занят, всё время куда-то ездил, но всё равно каждый день звонил по несколько раз. В день трагедии — не набрал ни разу. Заур должен был ехать в Сочи к детям, которые находились у Елены. Обещал провести ближайший отпуск с семьёй. Со слов женщины, сын просил её "немного потерпеть" и — что "если что-то случится", она узнает первой", — отмечалось в публикации канала.
Также канал сообщил, что гражданская жена Гурциева Дарья узнала о смерти мужа из новостей.
"Говорит, около полуночи Заур встал и куда-то внезапно подорвался, не сказав ей и слова. Про знакомство с Никитой Пеньковым не знает — в гостях у них парень ни разу не был", — сообщил телеграм-канал.
При этом Mash утверждает, что Гурциев и Пеньков были знакомы.
"29-летний Никита Пеньков в 2023 году работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Подразделение занимается охраной, сопровождением и конвоированием подозреваемых во время следствия и судебного процесса. Десять лет назад служил в ВДВ. Парень находится в чёрном списке ЦБ — за подозрение в отмывании денег. Со слов соседей, Никита был странным, но вежливым, передвигался исключительно на такси", — указывалось в публикации.
Также канал сообщил о том, что изучаются телефоны Пенькова.
Позднее стало известно о том, что данные Гурциева были внесены на украинский сайт "Миротворец". Там же довольно оперативно появилась информация о его гибели. В четверг, 29 мая, в его профиле появилась пометка о гибели. Датой его гибели на сайте указано "28.-29.05.2025".
Ранее украинские спецслужбы не раз прибегали к терактам, в т.ч. и взрывам, для убийства россиян.
О том, как в мире используют происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте".
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