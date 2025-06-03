https://ukraina.ru/20250603/dva-varianta-prekrascheniya-ognya-i-ne-tolko-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1063589328.html

Два варианта прекращения огня и не только. Главное на утро 3 июня

Два варианта прекращения огня и не только. Главное на утро 3 июня - 03.06.2025 Украина.ру

Два варианта прекращения огня и не только. Главное на утро 3 июня

Опубликован текст российского меморандума по Украине. В нём предлагается два варианта прекращения огня

2025-06-03T08:52

2025-06-03T08:52

2025-06-03T08:52

эксклюзив

хроники

украина

россия

владимир зеленский

владимир мединский

вооруженные силы украины

нацгвардия

верховная рада

лнр

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Текст российского меморандума по Украине вечером появился на сайтах российских информационных агентств, в частности РИА Новости. Текст занимает 3 страницы формата А4.Первый раздел озаглавлен "Основные параметры окончательного урегулирования".Первым параметром названо международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований УкраиныВторым — нейтралитет Украины, предполагающий её отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры.Третий параметр — прекращение действий и взятие обязательств от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями предыдущего параметра.Четвёртый параметр - подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП (оружие массового поражения — Ред.), с установлением прямого запрета на его приём, транзит и размещение на территории Украины.Пятый параметр — установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии.Шестой параметр посвящён обеспечению полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального.Седьмой параметр — законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий.Восьмой параметр — снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;Девятый параметр — решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;Десятый — отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действияхОдиннадцатый параметр посвящён снятию ограничений в отношении Украинской православной церкви.Двенадцатый параметр касается поэтапного восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.Второй раздел меморандума озаглавлен "Условия прекращения огня".В нём представлены два варианта прекращения огня.Первый вариант означает начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утверждённым положением.Второй вариант называется "Пакетное предложение" и предусматривает: запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, прекращение мобилизации и начало демобилизации, прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных.Также этот вариант предусматривает исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины, а также гарантию отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и её граждан. Также предусматриваются: создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня; взаимная амнистия ("политзаключенных") и освобождение удерживаемых гражданских лиц.Также этот в этом варианте предусмотрены отмена военного положения на Украине, а также объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения. Кроме того, должно быть подписано соглашение об использовании положений, содержащихся в первом разделе.Третий раздел называется "Последовательность шагов и сроки их осуществления".Согласно ему предусматривается начало работы над текстом договора; затем — объявление 2–3-х дневного перемирия для сбора в "серой зоне" тел погибших; после — передача украинской стороне в одностороннем порядке 6 000 тел военнослужащих ВСУ; затем — подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего договора об окончательном урегулировании.После — с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение этих 30 дней. Затем должны быть проведены выборы и формирование органов власти на территории Украины. После этого должен быть подписан договор об окончательном урегулировании. Затем этот документ должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией СБ ООН. После чего должна состоятся ратификация, а затем — вступление в силу и реализация договора.Многие из предложений российского меморандума украинская сторона отвергла. В частности, Украину не устроило 2-3-х дневное перемирия для сбора тел погибших в серой зоне."Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых", — заявил Владимир Зеленский по поводу членов российской делегации и их предложения о краткосрочном перемирии.Но на ряд российских предложений украинская сторона согласилась. В частности, на те, которые касались возврата тел 6 тыс. погибших украинских военных."Финт с телами вообще многогранен. Владимир Мединский заявил, что мы в одностороннем порядке отдаем 6000 трупов украинских захистников. Ошеломительная цифра, вдребезги разбивающая представления украинского обывателя о потерях, основанные на вранье Зеленского. Это раз", — отметил российский военкор, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц.Во-вторых, указал он, возврат тел — "широкий гуманитарный жест, как и обмен пленными показывающий, что хоть какие-то точки соприкосновения у нас есть"."Их предлагается делать жирнее на некоторых участках фронта, чтобы стороны могли собрать павших. Просроченному (Зеленскому — Ред.) эта идея не нравится. Как и многие наши идеи. Но американские партнеры, думаю, объяснят ему её важность", — заявил.Он также подметил ещё одну интересную деталь."Три — мы одномоментно вешаем на Киев серьёзное финансовое обязательство. Ведь за каждого погибшего там семьям обещают по 15 миллионов гривен. В общей сложности в перерасчете на рубли придется раскошелиться где-то на 200 миллиардов. И не отвертишься — Мединский уже заявил, что провели и опознание, и анализы ДНК. Несколько железнодорожных составов с трупами в ответ на взорванный пассажирский поезд — сильный асимметричный и многослойный ответ", — подчеркнул Коц.В целом же, анализируя меморандум, военкор указал, что переговорные позиции не претерпели изменений под налётом украинских дронов на российские военные аэродромы."Мы не откажемся от диалога ни под диверсионным, ни под террористическим давлением. Потому что Владимир Мединский еще на первой стамбульской встрече сказал, что война и переговоры — это два параллельных процесса", — подчеркнул Коц.Он отметил, что, как показывает история последних 11 лет, со временем условия для Киева в обеих этих плоскостях только ухудшаются.Подробнее о переговорах в Стамбуле — в статье Павла Котова "Стамбул. Раунд 2: меморандум, отказ России, украинское шоу для сердобольных европейцев".

https://ukraina.ru/20250602/ne-negativnye-peregovory-itogi-2-iyunya-1063583673.html

https://ukraina.ru/20250602/peregovory-v-stambule-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-2-iyunya-1063570437.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, нацгвардия, верховная рада, лнр, стамбул