https://ukraina.ru/20250602/verkhovnyy-sud-dnr-vynes-prigovor-naemniku-transgenderu-i-eks-spikeru-vsu-eshton-chirillo-1063569610.html

Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло**

Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло** - 02.06.2025 Украина.ру

Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло**

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам колонии наемника-трансгендера* из США Сару Эштон-Чирилло**, распространявшую фейки о российской армии, а также призывавшего убивать русских, так как "они - не люди". Об этом 2 июня сообщила Генеральная прокуратура РФ

2025-06-02T11:38

2025-06-02T11:38

2025-06-02T11:40

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До 2019 года Сара Эштон-Чирилло** носил имя Майкл и жил обычной жизнью среднестатистического американца: жена, ребенок, работа аналитиком на рынке недвижимости.Семья Эштон-Чирилло распалась после того, как Майкл сменил пол и стал Сарой. После Чирилло занялся правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился на фронт в рядах ВСУ. В Артёмовске Чирилло** получил незначительное ранение, после чего вернулся в США с обещанием свобод для ЛГБТ* и крымских татар.Спустя какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа Чирилло назначили спикером ВСУ на западную аудиторию. В сентябре Чирилло** из ВСУ выгнали: "Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ.Однако за свой короткий срок работы спикером, Чирилло** успел отметиться несколькими скандалами: в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он заявил, что русские - "не люди", а позже призывал "убивать российских журналистов" ради "Бога и полного освобождения".В июне прошлого года МВД РФ объявило экс-спикера ВСУ в розыск.* Движение ЛГБТ запрещено в России.** Признан в РФ террористом и экстремистом.

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новости, россия, донецкая народная республика, сша, сара эштон-чирилло, вооруженные силы украины, верховный суд, мвд