Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло** - 02.06.2025 Украина.ру
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Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло**
Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло** - 02.06.2025 Украина.ру
Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло**
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам колонии наемника-трансгендера* из США Сару Эштон-Чирилло**, распространявшую фейки о российской армии, а также призывавшего убивать русских, так как "они - не люди". Об этом 2 июня сообщила Генеральная прокуратура РФ
2025-06-02T11:38
2025-06-02T11:40
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вооруженные силы украины
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До 2019 года Сара Эштон-Чирилло** носил имя Майкл и жил обычной жизнью среднестатистического американца: жена, ребенок, работа аналитиком на рынке недвижимости.Семья Эштон-Чирилло распалась после того, как Майкл сменил пол и стал Сарой. После Чирилло занялся правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился на фронт в рядах ВСУ. В Артёмовске Чирилло** получил незначительное ранение, после чего вернулся в США с обещанием свобод для ЛГБТ* и крымских татар.Спустя какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа Чирилло назначили спикером ВСУ на западную аудиторию. В сентябре Чирилло** из ВСУ выгнали: "Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ.Однако за свой короткий срок работы спикером, Чирилло** успел отметиться несколькими скандалами: в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он заявил, что русские - "не люди", а позже призывал "убивать российских журналистов" ради "Бога и полного освобождения".В июне прошлого года МВД РФ объявило экс-спикера ВСУ в розыск.* Движение ЛГБТ запрещено в России.** Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, россия, донецкая народная республика, сша, сара эштон-чирилло, вооруженные силы украины, верховный суд, мвд
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Сара Эштон-Чирилло, Вооруженные силы Украины, Верховный Суд, МВД

Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло**

11:38 02.06.2025 (обновлено: 11:40 02.06.2025)
 
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам колонии наемника-трансгендера* из США Сару Эштон-Чирилло**, распространявшую фейки о российской армии, а также призывавшего убивать русских, так как "они - не люди". Об этом 2 июня сообщила Генеральная прокуратура РФ

"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло. Суд заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда, где также уточняется, что Чирилло признали виновным в распространении фейков о ВС РФ, а также наменичестве.

До 2019 года Сара Эштон-Чирилло** носил имя Майкл и жил обычной жизнью среднестатистического американца: жена, ребенок, работа аналитиком на рынке недвижимости.
Семья Эштон-Чирилло распалась после того, как Майкл сменил пол и стал Сарой. После Чирилло занялся правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился на фронт в рядах ВСУ. В Артёмовске Чирилло** получил незначительное ранение, после чего вернулся в США с обещанием свобод для ЛГБТ* и крымских татар.

Спустя какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа Чирилло назначили спикером ВСУ на западную аудиторию. В сентябре Чирилло** из ВСУ выгнали: "Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ.
Однако за свой короткий срок работы спикером, Чирилло** успел отметиться несколькими скандалами: в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он заявил, что русские - "не люди", а позже призывал "убивать российских журналистов" ради "Бога и полного освобождения".
В июне прошлого года МВД РФ объявило экс-спикера ВСУ в розыск.
* Движение ЛГБТ запрещено в России.
** Признан в РФ террористом и экстремистом.
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