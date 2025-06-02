"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине - 02.06.2025 Украина.ру
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"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине
"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине - 02.06.2025 Украина.ру
"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине
Запад продолжит наращивать военную помощь Киеву, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта, но резкого изменения характера боевых действий не произойдет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-06-02T04:30
2025-06-02T04:30
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Эксперт обратил внимание на опасный тренд последних месяцев: западные страны начали снимать формальные ограничения на использование своего оружия для ударов по российской территории. "Это уже не просто постепенная эскалация, а сознательное разрушение всех остававшихся рамок", – пояснил Садулаев, добавив, что подобные действия неизбежно ведут к более жесткому ответу со стороны России.Он напомнил, что за три года СВО Запад постепенно передавал Украине все более мощное оружие, а Россия отвечала усилением ударов. "Один раз даже 'Орешник' показали, хотя жаль, что только один раз", – отметил эксперт.Садулаев уверен, что в ближайшее время не стоит ждать резкой эскалации, однако тенденция к постепенному расширению масштабов войны сохранится. По его словам, НАТО тестирует границы допустимого, но Россия четко обозначила свои "красные линии"."Не будет такого, что завтра боевые действия уже не будут такими, как вчера", – подчеркнул он. При этом Россия готова адекватно реагировать на любые угрозы, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/vsu-vyselyayut-mestnykh-zhiteley-ekspert-rasskazal-kak-ukraina-ukreplyaet-pozitsii-v--sumskoy-oblasti-1063505602.html
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новости, россия, украина, запад, украина.ру, нато, всу, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, оружие, поставки, вооружения, "орешник", военная эскалация, эскалация, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, Украина.ру, НАТО, ВСУ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, оружие, поставки, вооружения, "Орешник", военная эскалация, эскалация, Спецоперация

"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине

04:30 02.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Запад продолжит наращивать военную помощь Киеву, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта, но резкого изменения характера боевых действий не произойдет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Эксперт обратил внимание на опасный тренд последних месяцев: западные страны начали снимать формальные ограничения на использование своего оружия для ударов по российской территории.
"Это уже не просто постепенная эскалация, а сознательное разрушение всех остававшихся рамок", – пояснил Садулаев, добавив, что подобные действия неизбежно ведут к более жесткому ответу со стороны России.
Он напомнил, что за три года СВО Запад постепенно передавал Украине все более мощное оружие, а Россия отвечала усилением ударов. "Один раз даже 'Орешник' показали, хотя жаль, что только один раз", – отметил эксперт.
Садулаев уверен, что в ближайшее время не стоит ждать резкой эскалации, однако тенденция к постепенному расширению масштабов войны сохранится. По его словам, НАТО тестирует границы допустимого, но Россия четко обозначила свои "красные линии".
"Не будет такого, что завтра боевые действия уже не будут такими, как вчера", – подчеркнул он. При этом Россия готова адекватно реагировать на любые угрозы, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
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04:45Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова
04:30"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине
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