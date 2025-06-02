"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговоры - 02.06.2025 Украина.ру
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"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговоры
"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговоры - 02.06.2025 Украина.ру
"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговоры
Последние диверсионные акты в российских приграничных регионах говорят о попытке Киева использовать тактику устрашения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2025-06-02T20:00
2025-06-02T20:00
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украина
взрыв
переговоры
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Эксперт охарактеризовал эти события как классическое "оружие слабых" — отчаянную попытку воздействовать на ситуацию невоенными методами.По словам собеседника издания, украинская сторона одновременно решает несколько задач. Во-первых, демонстрирует способность наносить удары по российской территории. Во-вторых, создает угрозу дальнейшей эскалации, которая может сорвать переговорный процесс. В-третьих, провоцирует Москву на резкие ответные действия, способные дискредитировать ее позицию на международной арене.Безпалько обратил внимание на информационную кампанию, сопровождающую эти события, приведя в пример историю со взрывами во Владивостоке, которые украинские СМИ сразу приписали работе своих спецслужб. Особое беспокойство эксперта вызывает возможная провокация с фальсификацией жертв среди гражданского населения."После массированного удара БПЛА они могут стащить трупы из моргов к месту атаки", — отметил он, подчеркнув, что такие методы могут быть использованы для вовлечения в конфликт третьих стран.В воскресенье, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста — получили травмы различной степени тяжести.О том, как накануне прошли переговоры России и Украины, — в публикации Переговоры завершились "по-русски": разговор длился чуть больше часа.Полный текст интервью Богдана Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, москва, украина, взрыв, переговоры, новости переговоров
Новости, Россия, Киев, Москва, Украина, взрыв, переговоры, новости переговоров

"Оружие слабых": Безпалько о том, как Киев “подрывает” хрупкие переговоры

20:00 02.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Последние диверсионные акты в российских приграничных регионах говорят о попытке Киева использовать тактику устрашения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Эксперт охарактеризовал эти события как классическое "оружие слабых" — отчаянную попытку воздействовать на ситуацию невоенными методами.
"Это попытка добиться своих целей неклассическими военными методами... То есть мы можем организовать в России серию подрывов, а вы ничего не можете сделать", — пояснил Безпалько.
По словам собеседника издания, украинская сторона одновременно решает несколько задач. Во-первых, демонстрирует способность наносить удары по российской территории. Во-вторых, создает угрозу дальнейшей эскалации, которая может сорвать переговорный процесс. В-третьих, провоцирует Москву на резкие ответные действия, способные дискредитировать ее позицию на международной арене.
Безпалько обратил внимание на информационную кампанию, сопровождающую эти события, приведя в пример историю со взрывами во Владивостоке, которые украинские СМИ сразу приписали работе своих спецслужб. Особое беспокойство эксперта вызывает возможная провокация с фальсификацией жертв среди гражданского населения.
"После массированного удара БПЛА они могут стащить трупы из моргов к месту атаки", — отметил он, подчеркнув, что такие методы могут быть использованы для вовлечения в конфликт третьих стран.
"Выиграть время — вот основная цель этих подрывов", — заключил Безпалько, указав на возможные попытки Киева затянуть конфликт с расчётом на вмешательство западных союзников.
В воскресенье, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста — получили травмы различной степени тяжести.
О том, как накануне прошли переговоры России и Украины, — в публикации Переговоры завершились "по-русски": разговор длился чуть больше часа.
Сотрудники ФСБ задержали в Приморье двоих поджигателей, действовавших в интересах Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
10:53
Сотрудники ФСБ задержали в Приморье двоих поджигателей, действовавших в интересах Украины
Полный текст интервью Богдана Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры читайте на сайте Украина.ру.
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