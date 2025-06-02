"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию - 02.06.2025 Украина.ру
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"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию
"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию - 02.06.2025 Украина.ру
"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию
Основная цель российских войск этим летом – не допустить прорыва обороны и сорвать возможные попытки ВСУ повторить атаки по типу рейда в Суджанском районе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-06-02T05:45
2025-06-02T05:45
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Эксперт отметил, что украинская армия может нанести удар не только в приграничных районах, но и в Донбассе, Запорожье или на Херсонщине, стремясь перерезать сухопутный коридор в Крым."Если мы выстоим до осени, это уже хорошо", – заявил Садулаев. В случае же отсутствия масштабных атак со стороны ВСУ, задача-максимум – очистить от врага Курскую область, создание буферной зоны в Сумской и продвижение в Донбассе.При этом он подчеркнул, что буферная зона не означает отказ от освобождения Сум и Харькова. "Если мы оттуда уйдем, то ВСУ снова нападут на наше приграничье", – пояснил эксперт.Главное – избегать поспешных наступлений ценой больших потерь, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/kto-vzorval-gurtsieva-i-pochemu-ugrozhayut-medinskomu-sergey-khrapach-o-zakulise-peregovornogo-protsessa--1063532315.html
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"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию

05:45 02.06.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Основная цель российских войск этим летом – не допустить прорыва обороны и сорвать возможные попытки ВСУ повторить атаки по типу рейда в Суджанском районе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Эксперт отметил, что украинская армия может нанести удар не только в приграничных районах, но и в Донбассе, Запорожье или на Херсонщине, стремясь перерезать сухопутный коридор в Крым.
"Если мы выстоим до осени, это уже хорошо", – заявил Садулаев. В случае же отсутствия масштабных атак со стороны ВСУ, задача-максимум – очистить от врага Курскую область, создание буферной зоны в Сумской и продвижение в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что буферная зона не означает отказ от освобождения Сум и Харькова. "Если мы оттуда уйдем, то ВСУ снова нападут на наше приграничье", – пояснил эксперт.
Главное – избегать поспешных наступлений ценой больших потерь, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
Сергей Храпач интервью
30 мая, 19:28
Кто взорвал Гурциева и почему угрожают Мединскому? Сергей Храпач о закулисье переговорного процесса Смысл любого теракта — привлечение внимания и желание запугать людей, чтобы они повлияли на позицию власти. С учетом сложного переговорного процесса, который сейчас происходит между Россией и Украиной, возможно, подрыв ветерана СВО Гурциева — один из элементов влияния на позицию РФ.
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