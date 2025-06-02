https://ukraina.ru/20250602/nam-nado-osvobozhdat-sumy-i-kharkov-sadulaev-rasskazal-o-glavnykh-zadachakh-rossii-na-letnyuyu-kampaniyu-1063533735.html

"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию

"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию - 02.06.2025 Украина.ру

"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию

Основная цель российских войск этим летом – не допустить прорыва обороны и сорвать возможные попытки ВСУ повторить атаки по типу рейда в Суджанском районе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-06-02T05:45

2025-06-02T05:45

2025-06-02T05:45

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Эксперт отметил, что украинская армия может нанести удар не только в приграничных районах, но и в Донбассе, Запорожье или на Херсонщине, стремясь перерезать сухопутный коридор в Крым."Если мы выстоим до осени, это уже хорошо", – заявил Садулаев. В случае же отсутствия масштабных атак со стороны ВСУ, задача-максимум – очистить от врага Курскую область, создание буферной зоны в Сумской и продвижение в Донбассе.При этом он подчеркнул, что буферная зона не означает отказ от освобождения Сум и Харькова. "Если мы оттуда уйдем, то ВСУ снова нападут на наше приграничье", – пояснил эксперт.Главное – избегать поспешных наступлений ценой больших потерь, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/kto-vzorval-gurtsieva-i-pochemu-ugrozhayut-medinskomu-sergey-khrapach-o-zakulise-peregovornogo-protsessa--1063532315.html

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