Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Провальное контрнаступление ВСУ под Курском создало угрозу потери стратегически важных Сум и Харькова, где российские войска усиливают давление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Киевский режим совершил стратегическую ошибку, ослабив харьковское направление ради авантюры под Курском", - заявил полковник запаса. По его словам, переброска резервов создала угрозу для ключевых городов региона.
На Харьковском направлении сложились идеальные условия для наступательных действий российских подразделений. Эксперт отмечает системное ослабление украинской обороны в этом секторе.
"Создание сухопутного коридора к Купянску может привести к оперативному окружению группировок ВСУ", - резюмировал военный аналитик в беседе с изданием.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.
30 мая, 06:00"Удар через Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — КутырьУкраинские войска активно используют труднодоступные лесные массивы для подготовки диверсионных операций на приграничных территориях России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
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