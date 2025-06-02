https://ukraina.ru/20250602/kievskiy-rezhim-na-grani-katastrofy-polkovnik-alekhin-predupredil-o-riske-poteri-sum-i-kharkova-1063530277.html

Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова

Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова - 02.06.2025 Украина.ру

Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова

Провальное контрнаступление ВСУ под Курском создало угрозу потери стратегически важных Сум и Харькова, где российские войска усиливают давление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-02T04:45

2025-06-02T04:45

2025-06-02T04:45

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сумы

харьков

купянск

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харьковская область

харьков новости

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"Киевский режим совершил стратегическую ошибку, ослабив харьковское направление ради авантюры под Курском", - заявил полковник запаса. По его словам, переброска резервов создала угрозу для ключевых городов региона.Особое внимание эксперт уделил ситуации под Купянском: "Контроль Строевки открывает путь к северному фасу Купянского участка фронта". Алехин подчеркнул, что российские войска создают плацдарм для развития наступления.На Харьковском направлении сложились идеальные условия для наступательных действий российских подразделений. Эксперт отмечает системное ослабление украинской обороны в этом секторе.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/udar-cherez-koridor-suzemki-bryanskie-lesa-mogut-stat-koridorom-dlya-vozmozhnogo-proryva-vsu--kutyr-1063505343.html

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