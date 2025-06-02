Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова - 02.06.2025 Украина.ру
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Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова
Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова - 02.06.2025 Украина.ру
Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова
Провальное контрнаступление ВСУ под Курском создало угрозу потери стратегически важных Сум и Харькова, где российские войска усиливают давление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-02T04:45
2025-06-02T04:45
новости
сумы
харьков
купянск
геннадий алехин
вс рф
купянское направление
наступление на сумы
харьковская область
харьков новости
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"Киевский режим совершил стратегическую ошибку, ослабив харьковское направление ради авантюры под Курском", - заявил полковник запаса. По его словам, переброска резервов создала угрозу для ключевых городов региона.Особое внимание эксперт уделил ситуации под Купянском: "Контроль Строевки открывает путь к северному фасу Купянского участка фронта". Алехин подчеркнул, что российские войска создают плацдарм для развития наступления.На Харьковском направлении сложились идеальные условия для наступательных действий российских подразделений. Эксперт отмечает системное ослабление украинской обороны в этом секторе.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/udar-cherez-koridor-suzemki-bryanskie-lesa-mogut-stat-koridorom-dlya-vozmozhnogo-proryva-vsu--kutyr-1063505343.html
сумы
харьков
купянск
купянское направление
наступление на сумы
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новости, сумы, харьков, купянск, геннадий алехин, вс рф, купянское направление, наступление на сумы, харьковская область, харьков новости, новости харькова, наступление, наступление вс рф, наступление россии
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Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова

04:45 02.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Провальное контрнаступление ВСУ под Курском создало угрозу потери стратегически важных Сум и Харькова, где российские войска усиливают давление. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Киевский режим совершил стратегическую ошибку, ослабив харьковское направление ради авантюры под Курском", - заявил полковник запаса. По его словам, переброска резервов создала угрозу для ключевых городов региона.
Особое внимание эксперт уделил ситуации под Купянском: "Контроль Строевки открывает путь к северному фасу Купянского участка фронта". Алехин подчеркнул, что российские войска создают плацдарм для развития наступления.
На Харьковском направлении сложились идеальные условия для наступательных действий российских подразделений. Эксперт отмечает системное ослабление украинской обороны в этом секторе.
"Создание сухопутного коридора к Купянску может привести к оперативному окружению группировок ВСУ", - резюмировал военный аналитик в беседе с изданием.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале Натальи Мареевой "Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампании" на сайте Украина.ру.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
30 мая, 06:00
"Удар через Суземки". Брянские леса могут стать коридором для возможного прорыва ВСУ — КутырьУкраинские войска активно используют труднодоступные лесные массивы для подготовки диверсионных операций на приграничных территориях России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
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Заголовок открываемого материала
04:45Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова
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