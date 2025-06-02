https://ukraina.ru/20250602/kak-vstrechayut-armiyu-rossii-na-ukraine-bandera---otets-mera-kharkova-kuda-ischezaet-oruzhie-dlya-ukrainy-1063567519.html

Как встречают армию России на Украине? Бандера - "отец" мэра Харькова. Куда исчезает оружие для Украины

Как встречают армию России на Украине? Бандера - "отец" мэра Харькова. Куда исчезает оружие для Украины - 02.06.2025 Украина.ру

Как встречают армию России на Украине? Бандера - "отец" мэра Харькова. Куда исчезает оружие для Украины

О чем говорят, думают и спорят люди на Украине? Обычные пользователи, "лидеры мнений" и политики?

2025-06-02T18:18

2025-06-02T18:18

2025-06-02T18:18

эксклюзив

степан бандера

украина

харьков

владимир зеленский

игорь терехов

польша

офис президента

россия

вооруженные силы украины

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Вопреки тому, что хотела бы показать украинская пропаганда: "едины в ненависти" - это далеко не так.Достаточно почитать комментарии, например, к видео об освобождении поселка в Донецкой области."Слава России! Ждём с нетерпением"На одном из украинских телеграм-каналов - обсуждение ролика.На видео - поселок в Донецкой области, под названием Заря.После того, как российские бойцы выбили ВСУ из поселка, квадрокоптер Украины запечатлел радостную встречу местных жителей и военных России.Женщина выбежала из дома и обняла российского солдата. Потом подошли другие, и местные стали обниматься на радостях друг с другом.Комментарии очень интересные. Нет никакого удивления и недоумения. И злобы тоже нет.Не так, как пару лет назад: уничтожить! предатели!И когда все украинские соцсети заполняются радостными комментариями после каких-то трагичных событий в России, надо задуматься: кто всё это пишет?Это "ботофермы" Офиса президента, процентов на 80-90.Есть, конечно, идиоты с людоедскими комментариями и сами по себе. Но их значительно меньше, чем хочет продемонстрировать украинская власть.Комментарии к видео даже, можно сказать, понимающие."Кому надо та Украина""Кому надо та Украина. Где Россия, там нет ТЦК.""Если вы не понимаете, кого от кого освобождают на Украине, значит, освобождают от вас.""Наши пришли!""Прекрасное видео"."Уже все просто хотят мирной жизни"."Ну а чего не радоваться? Кредиты списаны в 0. Налоги списаны в 0. Взятки ТЦК платить не надо.""Благодаря Зеле, вся Украина будет встречать РФ цветами"."Простые люди жить хотят. И посмотрев на Мариуполь, Мелитополь, там же живут.""Российская оккупация - единственный шанс для Украины избавиться от режима Зеленского, от сотен миллиардов долгов, которые он набрал на войну и чтобы вернуть проданные ресурсы и инфраструктуру. Так что ждём с нетерпением, слава России!""Довели мрази своих людей... А что вы хотели, новые украинцы? Забить мозг всем своей рабской психологией? Лучше уборщицей и проституткой на западе, чем инженером дома? Ущербные глупцы"."При такой политике как на Украине, люди не то что обниматься будут, а скоро с цветами будут встречать российские войска.""Да потому что эта власть уже насто... Их уже как оккупантов воспринимают, а РФ как освободителей. Вот до чего Зеленский со своим ТЦК довёл!"Конечно, далеко не все люди на Украине так думают. Но злобы уже гораздо меньше. Вместо этого - усталость и понимание.Есть и опасения о том, не отомстит ли украинская власть местной жительнице. Ну это только если сможет дотянуться своими трясущимися от ненависти руками. А мы надеемся, что уже никогда не дотянется.Проявляйе эмпатию!А тем временем на Украине изданы инструкции для ТЦК. Как разговаривать с заловленными "мобилизованными" ?Дружелюбно. Чтобы не возникало скандалов. Не вторгаться физически в личное пространство, соблюдать дистанцию.Говорить успокоительные формулы, проявлять эмпатию: "Я понимаю, что вы могли этого не знать"Предлагать выбор: "Вы покажете документы сейчас или поедем в ТЦК?"Выбор, прямо скажем, небольшой. Тебя прямо сейчас арестовать или на полчаса позже?Полицаев решили причесать, пригладить. Придать им благообразный вид. Но какая разница? Рога и копыта торчат из-под благообразного костюмчика.Ещё ни один мобилизованный не жаловался на то, что к нему "не проявляли эмпатию".А вот в личное пространство, действительно, вторгались. И так вторгались, что потом костей не соберёшь.На перебитые ноги, руки жаловались. На побои жаловались. Родственники пытались найти правду и управу после гибели их мужчин прямо в ТЦК.А вот если у России получится отменить мобилизацию на Украине как таковую? Парадокс? Совсем нет, это возможно.Это является одним из требований России на переговорах. И тогда, как пишут в комментариях, "да люди пойдут голосовать за Путина как за президента Украины"."Это - не страна, это религиозная секта". Их цель - уничтожение УкраиныНо, конечно, далеко не все на Украине так настроены.Украина - это "антипроект". Направлен этот проект против России. Но не только. Против своих же сограждан, как мы видим, тоже.Вот что говорит бывший советник Офиса президента Арестович*:"Это не страна, это религиозная секта. Таких людей 25-30 процентов, но они есть. Это народ из религиозной секты, из "антипроекта". Цель антипроекта - уничтожение Украины.Говорят они так:"Мы должны продолжать сражаться!"Почему? Зачем? Какие у вас цели?"Потому что сдаваться нельзя!"Всё верно, есть и такие люди. Но живут они в основном за пределами Украины. Сторонники самого яростного военного сопротивления Украины проживают в Европе, и на Украину даже не собираются приезжать.Какая-то часть есть и на Украине, но опять же, как только заканчивается поток укро пропаганды, их как подменили. Опять те же нормальные люди, даже разговаривать могут без признаков бесноватости."Не повторяйте мою ошибку!"А вот парень снял маленькое видео. Он рассказывает свою нехитрую историю:"Я выехал из Украины в Польшу в 17 лет. Прожил там 8 месяцев. Вернулся на Украину. Мне уже 18, и выехать я теперь не могу. А делать тут нечего. Хлопцы, не повторяйте мою ошибку, не возвращайтесь. Тут нет никаких перспектив".А тем временем мэр Харькова Терехов совершил "камин - аут"! Нет, не в том смысле, как можно подумать.Хотя "в том", тоже может быть. Гомосексуализм и нацизм, как отмечали многие исследователи, это родственные понятия. Без гомосексуализма нет нацизма.Но мэр Харькова пока признался в другом.Бандера - "отец" мэра ХарьковаА мэр Харькова, оказывается, католик! Униат. Вовремя перекрестился.Вот как своё духовное перерождение описывает сам Терехов."Батько наш Бандера", - начинает свой пост мэр-униат с "молитвы" политического украинца.И логически приходит к выводу: "Бандера, наш отец, был католиком, а мы, как верные его дети, тоже должны стать католиками."Поэтому Терехов "порвал с москальской церковью" и теперь нашёл утешение в лоне греко-католиков.Ксёндзы и Козлевич. Только теперь не просто ксёндзы, а ещё и с Бандерой.Поставщик был не надежный!А "Файнэншл Таймс" сообщает:Украина, оказывается, понесла убытки!Закупала оружие у ненадежных.Кто бы мог подумать!"ФТ":"Украина уже заплатила 770 млн за оружие и технику, которые никогда не будут поставлены."То есть не то что купили что-то где-то по завышенной раза в 2-3 цене. А даже не стали делать вид, что что-то купили.Разводят руками Умеров, Ермак и Зеленский. Вот, обманули нас, да. На 770 миллионов долларов.Где бы еще найти таких же, "ненадёжных", и побольше!Украина - это, конечно, сейчас "золотое дно" западных элит.Они зубами будут держаться за продолжение войны.Но проблема в том, что другие "элиты" совершенно не хотят кормить своих врагов.Условно говоря, "респы" не хотят кормить "демов".Вот и глава Госдепа Марко Рубио уже вкрадчиво объявил, что "ведётся аудит всей украинской "помощи".Он не просто ведётся. Он скорее всего, уже проведён, и давно.И тут ещё один западный хищник заявляет, что хотел бы нажиться. Поляки, как обычно."Логистическое сердце Европы!"Это оказывается, Польша.Бывает логистический узел. Бывает логистический центр. Но сердце?Туск решил высказаться как можно красивее.Польша - "логистическое сердце".Но при этом тот же Туск довольно цинично заявляет: мы хотим заработать.Абсолютно откровенная речь Туска:"Теперь уже не может быть, как раньше. Помните, что все, включая Польшу, приняли участие в войне в Ираке. Но после этого только самые крупные страны заработали на его восстановлении. А Польша фактически осталась в стороне.Что я хочу сказать? Мы говорим о десятках, сотнях миллиардов злотых, которые мир потратит на восстановление Украины.Нет ничего плохого в том, чтобы сказать: "Да, мы хотим заработать"."Чёрная дыра" в ЖешувеНа самом деле Польша является логистической дырой. Как рассказала не так давно польская журналистка Каролина Пайончковская, большая часть "помощи" даже не попадает на фронт."На них поставили навигаторы GPS и увидели: оружие осталось лежать где-то около Львова месяцами."Также она сообщила, что её знакомые из логистического центра в польском городе Жешув (между прочим, это бывший город Червонной Руси, Рядов) - знакомые говорят, что Жешув сегодня - центр "чёрного рынка" по продаже оружия."Гиена Европы", как обычно. Поляки не просто "хотят заработать", а уже активно зарабатывают.Если "черную логистику" можно, конечно, считать заработком.О других особенностях нынешней жизни Украины - в статье Елены Мурзиной "Прогноз. Два госпереворота и возвращение к России", для кого Украина уже не нэнька, а кому мать родна".*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, степан бандера, украина, харьков, владимир зеленский, игорь терехов, польша, офис президента, россия, вооруженные силы украины