https://ukraina.ru/20250530/prognoz-dlya-ukrainy-dva-gosperevorota-i-vozvraschenie-k-rossii-dlya-kogo--ukraina-perestala-byt-1063516006.html

Прогноз: "Два госпереворота и возвращение к России", для кого Украина уже не нэнька, а кому мать родна

Прогноз: "Два госпереворота и возвращение к России", для кого Украина уже не нэнька, а кому мать родна - 30.05.2025 Украина.ру

Прогноз: "Два госпереворота и возвращение к России", для кого Украина уже не нэнька, а кому мать родна

Что обсуждают на Украине? Какие факты и цифры? Всех интересует сценарий будущего: какая еще "яма" впереди у Украины? Насколько она глубокая?

2025-05-30T14:18

2025-05-30T14:18

2025-05-30T14:20

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

андрей ермак

нато

верховная рада

вооруженные силы украины

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Народ в шоке уже не только от мобилизации, но и от того, что у граждан собираются отбирать квартиры "за коммуналку".В то же время, как ни странно, в бедной стране увеличивается количество миллионеров.А что касается прогнозов, то интересный прогноз дал банк "Джи Пи Морган".И он вот такой:Два госпереворота и возвращение к РоссииВышел прогноз банка "Джи Пи Морган":"Российско-украинский эндшпиль и будущее Европы."В прогнозе рассматривают несколько сценариев будущего Украины.За "корейский вариант" - 15 процентов вероятности. По этому варианту, Восток Украины остаётся под контролем России, остальная территория - под НАТО, туда вводятся войска западных стран.За "вариант Израиль" - 20 процентов. Восток Украины под контролем России, остальная территория - "дикобраз". По определению Урсулы фон дер Ляйен, так она видит будущее Украины: военизированный ощетинившийся "дикобраз".То есть то же самое, что и по "корейскому варианту", только без войск стран НАТО.Самый же вероятный вариант - Украина превращается в "Грузию".Этот вариант у "Морганов" имеет вероятность 50 процентов.Произойдёт истощение ресурсов, деморализация населения и армии.Страна попадет в долгий тяжелый кризис, переживёт "два госпереворота", и неизбежно войдёт в экономическую и политическую орбиту России.Есть еще вариант "Белоруссия": Украина станет близким союзником и другом России. Но за этот вариант развития событий - только 15 процентов вероятности.Интересный прогноз. Банк Морганов и клан Морганов, в широком смысле - одни из основных выгодополучателей в Первой и Второй мировых войнах.Так что "шакалы войны" неплохо разбираются в сценариях.Но здесь, конечно, возникает вопрос: а будет ли в принципе существовать Украина как государство и в каком виде она будет существовать?И дело не только в ситуации на поле боя.Внутренние процессы в стране ведут не то, что к нестабильности, а к серьёзным социальным взрывам, очень опасным для целостности страны и существования государства.А некоторые украинские эксперты начинают говорить о том, чтобы регионы сами определяли, чего они хотят: воевать или нет, оставаться в составе Украины или нет.Социальная ситуация - всё хуже.200 миллиардов долгов. Отдавайте квартирами!200 млрд гривен - недоплата за коммуналку на Украине уже достигла такой суммы.После окончания военного положения за долги будут отбирать квартиры.Такое предположение высказал по местному телевидению депутат Верховной Рады.Ну здравствуй, новая прекрасная Украина!Землю продали, недра продали. Мужчин ловят на улицах и отправляют на гибель "за интересы Блэк Рок". Половина населения - уже за рубежами страны.И ещё квартиры у народа будут отбирать?Государство Майданов идёт по давно предсказанной траектории: в тартарары.И самый страшный для народа факт: продолжается варварская мобилизация народа.Уже даже пишут в соцсетях: "мы хотим в Россию, там нет ТЦК".Годные! 99 процентов99 процентов украинцев, которые были раньше "ограниченно годными", признаются теперь полностью годными для прохождения службы. Причём половина из них даже может служить на передовой.Чудо украинской медицины! Исцеляются прямо на глазах врачебных комиссий.Люди с тяжелыми хроническими заболеваниями легко признаются теперь в этом государстве годными к службе.Следующими будут молодые парни, вопрос только: со скольки лет?Потом женщины. Женщин уже активно призывают идти в армию, потому что там "вы будете просто жарить пирожки бойцам".67 тысяч - в помощь борцам с режимомНо есть очень тревожная для "Зе-власти" тенденция.Значительно увеличилось число нападений на работников ТЦК. То в машине им стекла выбьют, то прямо ногами накостыляют, то с палками на них накинутся.Народ уже начал собираться в группы и давать отпор "тон-тон макутам" Зеленского.Это чрезвычайно опасная ситуация для правящего режима.Тем более, что из Германии, куда Зеленский ездил выпрашивать деньги и оружие, пришёл очередной приказ: увеличить мобилизацию.Всем западным поджигателям войны это просто необходимо. Схема наживы простая: западники дают оружие и деньги (больше половины разворовывается по карманам щедрых "дарителей"). Но надо же поддерживать военные действия. А как без людей?С западного лобби войны - деньги. С Зеленского - украинские воины. Неважно, какие. Хромые, слепые. Женщины. Хватай на улицах, завлекай пирожками. Работай, Зеленский!И Зеленский с Ермаком стараются, как могут.Двух ребят в Кременчуге, которые смогли защитить своего друга на улице от бандитов из ТЦК (разбили стекла в машине) показательно задержали.Их родственники объявили сбор средств, "на адвокатов". И что же? В первые же сутки собрали 67 тысяч гривен. За один день!Надо сказать, что денег-то сейчас у людей на Украине немного. Основная масса народа еле выживают. И ребята, конечно, не из состоятельных.Состоятельные давно откупились или наоборот, успешно наживаются на войне. И ездят по Европе, вызывая недоумение у местных жителей: и это "бедные украинские беженцы"? На дорогущих машинах?Так что 67 тысяч гривен - это огромная сумма для такой ситуации. Собирают по копейкам.Те, кто собирает "донаты на ВСУ", сразу окрысились: так вот как получается, на армию вы давать не хотите, а борцам с ТЦК донатите!Это показывает реальные протестные настроения в обществе.Да, они не выходят на майданы. Майдан и невозможен без указаний из американского посольства, как известно. И даже митинг или демонстрация сейчас невозможны.Но то, что люди накидываются уже группами на ТЦК и собирают деньги жертвам репрессий Зеленского - очень серьёзный фактор. Об этом не было и речи год и два года назад.Семь человек нападают и бьют, трое, четверо. Народ начал объединяться.Это, конечно, очень опасно для Зеленского."Тэрпэць урвався", как говорят в народе (терпение закончилось). В любой момент может вспыхнуть мини бунт в отдельно взятом регионе. Какая-нибудь местная "колиивщина".И что будут делать ТЦК? Стрелять в свой же народ?На восемь летНа Банковой решили срочно публично наказывать тех, кто противостоит беспределу. Срочно. Надеются запугать.Обещают сажать на восемь лет. Начиная с 16 лет!Демонстративно арестовывают тех, кто громит ТЦК. СБУ приходит, группы захвата. Вламываются в дома. Обычных пацанов "берут", как опасных преступников.Возможно, народ и побоится нападать теперь открыто. Но страшно представить, что начнётся дальше.Пока что нападают на военкомов с палками, битами, с кулаками. А могут же начать отстреливать.Так и начинается гражданская война.Вначале партизанская. Сопротивление на местах.А потом, рано или поздно, подключится армия. Которая тоже ненавидит ТЦК.Как бы фантастически сейчас это не звучало, но к тому идёт.И поэтому с Украины бегут. И поэтому не хотят возвращаться.10 тысяч не хотят на Украину10 тысяч укробеженцев в Швеции хотят остаться в стране навсегда. Бунтуют, выдвигают требования: разрешить приезд семей, выдать гражданство.104 тысячи уехалиС начала года из Украины в Европу уехало еще 104 тысячи человек.Это два таких города, например, как Изюм в Харьковской области.Всего в ЕС - 6 миллионов 358 тысяч граждан Украины, и 90 процентов возвращаться не собираются.200 тысяч вышлют из СШАА вот 200 тысяч украинцев должны будут покинуть США, сообщает "Вашингтон пост."Приехавших после 2022 года "беженцев" собираются лишить статуса беженца. Это позволит в дальнейшем заставить их добровольно покинуть США, - пишет издание.Это же, наверное, те, кто прыгал в демонстрациях против семьи вице-президента Вэнса?Опять допрыгались. Совершенно неугомонная нация.Куда же их будут высылать? В Мексику?Пока что в США планируют дать "беженцам" в зубы по тысяче долларов и пусть убираются самостоятельно.Депортация выходит дороже.Доскакались. Молодцы.17 тысяч миллионеровНу и "на контрасте".Сколько, как думаете, на Украине миллионеров?17 тысяч!Такова новая статистика.Вот все те военкомы, волонтёры, все, кто торгует оружием. Все, кто "на подсосе" у сегодняшней власти.Отлично себя чувствуют. И продолжают жиреть. И для них "война - мать родна"!А народ продолжает их ненавидеть. Или плюют на все, и уезжают."Нэнька" (мать) уж больно неласковая к обычным украинским гражданам.Становятся беженцами и мигрантами. Это лучше, чем оставаться в государстве Украина.Так что в каком виде сохранится Украина, кто будет ею руководить - это пока неопределённость. "Сценарии будущего" еще пишутся.И один из важнейших факторов: насколько ещё реально хватит терпения украинцев?О планах власти и планах США относительно украинского ближайшего будущего - в статье Михаила Павлива "Инсайд из США. Кто новый куратор Украины в Вашингтоне и кто будет подписывать перемирие от Украины"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, андрей ермак, нато, верховная рада, вооруженные силы украины