Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май - 02.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250602/deep-state-raskryl-intensivnost-rossiyskogo-nastupleniya-za-may--1063566803.html
Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май
Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май - 02.06.2025 Украина.ру
Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май
Интенсивность наступлений ВС РФ за май была выше, чем за апрель, на 19%. Об этом 2 июня сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-06-02T09:52
2025-06-02T09:52
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
наступление
наступление россии на украину
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179445_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_7183d97a441f1a91d3abc66b485d0135.jpg
По его данным, в апреле в среднем за сутки совершалось порядка 154 атак, тогда как в мае за тот же период российская армия проводила около 183 операций. Самым тяжелым днем для ВСУ, отметил аналитический ресурс, стало 4 мая. Уточняется, что в тот день войска ВС РФ совершили 269 штурмовых действий.Ранее немецкое издание Bild написало, что только за одну неделю мая армия РФ взяла под контроль 18 населенных пунктов общей площадью около 200 квадратных километров. Автор публикации заявил, что если это и есть "начало летнего наступления российской армии", то сейчас оно выглядит как "полный успех". Подробнее мнение было опубликовано в газете The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление. Издание также писало, что в настоящее время российские войска наступают на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году. По мнению экспертов исследовательской группы Ukraine Control Map, "Украина не в состоянии остановить это наступление". Причина — недостаток личного состава у ВСУ. Превосходство России в численности пехоты все больше сказывается на поле боя.О том, что происходит на дипломатической арене, и ожидает ли мир перемирия России и Украины, — в публикации Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня.
https://ukraina.ru/20250530/nastuplenie-pod-kharkovym-oborona-v-sumskoy-oblasti-i-prodvizhenie-v-dnr-frontovaya-svodka-1063508427.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179445_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b28642737245a31f893dace06a86815a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, наступление россии на украину, наступление вс рф
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление, наступление России на Украину, наступление ВС РФ

Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май

09:52 02.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Интенсивность наступлений ВС РФ за май была выше, чем за апрель, на 19%. Об этом 2 июня сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
По его данным, в апреле в среднем за сутки совершалось порядка 154 атак, тогда как в мае за тот же период российская армия проводила около 183 операций. Самым тяжелым днем для ВСУ, отметил аналитический ресурс, стало 4 мая. Уточняется, что в тот день войска ВС РФ совершили 269 штурмовых действий.
Ранее немецкое издание Bild написало, что только за одну неделю мая армия РФ взяла под контроль 18 населенных пунктов общей площадью около 200 квадратных километров. Автор публикации заявил, что если это и есть "начало летнего наступления российской армии", то сейчас оно выглядит как "полный успех".
Подробнее мнение было опубликовано в газете The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление. Издание также писало, что в настоящее время российские войска наступают на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году.
По мнению экспертов исследовательской группы Ukraine Control Map, "Украина не в состоянии остановить это наступление". Причина — недостаток личного состава у ВСУ. Превосходство России в численности пехоты все больше сказывается на поле боя.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
30 мая, 11:09
Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводкаВ пятницу, 30 мая, российские военкоры, аналитические ресурсы и Минобороны РФ сообщили об успехах подразделений ВС РФ на нескольких направлениях. Так, армия РФ освободила населенные пункты, продвинулась вглубь фронта и развила наступление на разных участках фронта
О том, что происходит на дипломатической арене, и ожидает ли мир перемирия России и Украины, — в публикации Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФнаступлениенаступление России на Украинунаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте
10:16Более 1,5 сотен: ВСУ атаковали регионы РФ
10:04Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой
09:52Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май
09:47Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня
09:46Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоров
09:36Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае
09:19Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева
08:00Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию
07:00Ростислав Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы
06:45Мечтать не вредно. А жить?
06:15"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет
06:00"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ
05:45"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию
05:30Разгром под Купянском: военный эксперт раскрыл, как ВС РФ заставили ВСУ в панике бежать с позиций
05:15Стамбул. Второй раунд
05:00Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров
04:45Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова
04:30"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине
04:00Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте
Лента новостейМолния