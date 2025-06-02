Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май
Интенсивность наступлений ВС РФ за май была выше, чем за апрель, на 19%. Об этом 2 июня сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
По его данным, в апреле в среднем за сутки совершалось порядка 154 атак, тогда как в мае за тот же период российская армия проводила около 183 операций. Самым тяжелым днем для ВСУ, отметил аналитический ресурс, стало 4 мая. Уточняется, что в тот день войска ВС РФ совершили 269 штурмовых действий.
Ранее немецкое издание Bild написало, что только за одну неделю мая армия РФ взяла под контроль 18 населенных пунктов общей площадью около 200 квадратных километров. Автор публикации заявил, что если это и есть "начало летнего наступления российской армии", то сейчас оно выглядит как "полный успех".
Подробнее мнение было опубликовано в газете The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление. Издание также писало, что в настоящее время российские войска наступают на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году.
По мнению экспертов исследовательской группы Ukraine Control Map, "Украина не в состоянии остановить это наступление". Причина — недостаток личного состава у ВСУ. Превосходство России в численности пехоты все больше сказывается на поле боя.
30 мая, 11:09Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводкаВ пятницу, 30 мая, российские военкоры, аналитические ресурсы и Минобороны РФ сообщили об успехах подразделений ВС РФ на нескольких направлениях. Так, армия РФ освободила населенные пункты, продвинулась вглубь фронта и развила наступление на разных участках фронта
О том, что происходит на дипломатической арене, и ожидает ли мир перемирия России и Украины, — в публикации Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июня.
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