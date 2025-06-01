Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией - 01.06.2025 Украина.ру
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Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией - 01.06.2025 Украина.ру
Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
Владимир Зеленский заслушал доклады членов делегации, которая отправится в Стамбул на переговоры с уже вылетевшей в Турцию российской делегацией. Об этом украинский политик сообщил в своём телеграм-канале 1 июня.
2025-06-01T16:54
2025-06-01T16:54
новости
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богдан безпалько
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Зеленский заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, начальников Генштаба, СБУ и разведслужб. По итогам он определил задачу на ближайшее время. В публикации отсутствуют уточнения об этой задаче."Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность – готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - сообщил Зеленский.Также 1 июня Минобороны Украины сообщило, что его руководитель, которого Зеленский назначил главой делегации на переговорах в Стамбуле, провёл встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Накануне в новостях: Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине Актуальное интервью на эту тему: Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
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новости, стамбул, украина, россия, владимир зеленский, рустем умеров, богдан безпалько, генштаб, сбу, мид, переговоры по украине 2025, новости переговоров, сво, дипломатические отношения, международная политика
Новости, Стамбул, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Богдан Безпалько, Генштаб, СБУ, МИД, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, СВО, дипломатические отношения, Международная политика

Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией

16:54 01.06.2025
 
Владимир Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
Владимир Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
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Владимир Зеленский заслушал доклады членов делегации, которая отправится в Стамбул на переговоры с уже вылетевшей в Турцию российской делегацией. Об этом украинский политик сообщил в своём телеграм-канале 1 июня.
Зеленский заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, начальников Генштаба, СБУ и разведслужб. По итогам он определил задачу на ближайшее время. В публикации отсутствуют уточнения об этой задаче.
"Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность – готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - сообщил Зеленский.
Также 1 июня Минобороны Украины сообщило, что его руководитель, которого Зеленский назначил главой делегации на переговорах в Стамбуле, провёл встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Накануне в новостях: Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине
Актуальное интервью на эту тему: Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
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