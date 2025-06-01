https://ukraina.ru/20250601/zelenskiy-zaslushal-doklady-delegatsii-otpravlyayuscheysya-v-stambul-na-peregovory-s-rossiey-1063556759.html

Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией

Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией - 01.06.2025 Украина.ру

Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией

Владимир Зеленский заслушал доклады членов делегации, которая отправится в Стамбул на переговоры с уже вылетевшей в Турцию российской делегацией. Об этом украинский политик сообщил в своём телеграм-канале 1 июня.

2025-06-01T16:54

2025-06-01T16:54

2025-06-01T16:54

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Зеленский заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, начальников Генштаба, СБУ и разведслужб. По итогам он определил задачу на ближайшее время. В публикации отсутствуют уточнения об этой задаче."Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность – готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - сообщил Зеленский.Также 1 июня Минобороны Украины сообщило, что его руководитель, которого Зеленский назначил главой делегации на переговорах в Стамбуле, провёл встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Накануне в новостях: Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине Актуальное интервью на эту тему: Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры

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