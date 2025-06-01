Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине - 01.06.2025 Украина.ру
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Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине
Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине - 01.06.2025 Украина.ру
Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры по урегулированию украинской проблемы. Об этом 1 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник.
2025-06-01T16:41
2025-06-01T16:41
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богдан безпалько
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"Вылетела", - сказал источник российского информагентства, отвечая на вопрос, вылетела ли делегация России в Стамбул.МИД РФ официально не подтверждает отправку российской делегации на переговоры в Турцию.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российская делегация 2 июня в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле представит представителям Киева меморандум по урегулированию украинской проблемы. В ответ из Киева поступили требования предоставить этот документ для ознакомления до встречи в Турции.Предыдущий раунд переговоров в Стамбуле состоялся 16 мая. Мероприятие прошло без посредников. Владимир Зеленский также прибыл тогда в Стамбул, надеясь встретиться с президентом России, однако Владимир Путин не планировал такую встречу и провёл рабочий день в Москве.Накануне переговоров, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской и курской областях России произошли железнодорожные происшествия, повлекшие гибель и ранения гражданских лиц. О том, может ли это быть стремлением сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Подробности в публикации Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
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Новости
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новости, россия, киев, стамбул, богдан безпалько, сергей лавров, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво, дипломатические отношения, международные отношения, турция
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Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине

16:41 01.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры по урегулированию украинской проблемы. Об этом 1 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник.
"Вылетела", - сказал источник российского информагентства, отвечая на вопрос, вылетела ли делегация России в Стамбул.
МИД РФ официально не подтверждает отправку российской делегации на переговоры в Турцию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российская делегация 2 июня в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле представит представителям Киева меморандум по урегулированию украинской проблемы. В ответ из Киева поступили требования предоставить этот документ для ознакомления до встречи в Турции.
Предыдущий раунд переговоров в Стамбуле состоялся 16 мая. Мероприятие прошло без посредников. Владимир Зеленский также прибыл тогда в Стамбул, надеясь встретиться с президентом России, однако Владимир Путин не планировал такую встречу и провёл рабочий день в Москве.
Накануне переговоров, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской и курской областях России произошли железнодорожные происшествия, повлекшие гибель и ранения гражданских лиц. О том, может ли это быть стремлением сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Подробности в публикации Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
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