https://ukraina.ru/20250601/rossiyskaya-delegatsiya-otpravilas-v-stambul-na-peregovory-po-ukraine-1063556473.html

Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине

Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине - 01.06.2025 Украина.ру

Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры по урегулированию украинской проблемы. Об этом 1 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник.

2025-06-01T16:41

2025-06-01T16:41

2025-06-01T16:41

новости

россия

киев

стамбул

богдан безпалько

сергей лавров

переговоры

новости переговоров

переговоры по украине 2025

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063139280_0:36:2930:1684_1920x0_80_0_0_d9019ccff42dd8f8f8146261ebc23154.jpg

"Вылетела", - сказал источник российского информагентства, отвечая на вопрос, вылетела ли делегация России в Стамбул.МИД РФ официально не подтверждает отправку российской делегации на переговоры в Турцию.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российская делегация 2 июня в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле представит представителям Киева меморандум по урегулированию украинской проблемы. В ответ из Киева поступили требования предоставить этот документ для ознакомления до встречи в Турции.Предыдущий раунд переговоров в Стамбуле состоялся 16 мая. Мероприятие прошло без посредников. Владимир Зеленский также прибыл тогда в Стамбул, надеясь встретиться с президентом России, однако Владимир Путин не планировал такую встречу и провёл рабочий день в Москве.Накануне переговоров, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской и курской областях России произошли железнодорожные происшествия, повлекшие гибель и ранения гражданских лиц. О том, может ли это быть стремлением сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Подробности в публикации Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры

россия

киев

стамбул

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, стамбул, богдан безпалько, сергей лавров, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво, дипломатические отношения, международные отношения, турция