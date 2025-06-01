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Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт

Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт - 01.06.2025 Украина.ру

Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт

Армия РФ должна воевать везде, где проходит линия фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-06-01T05:30

2025-06-01T05:30

2025-06-01T05:30

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По его словам, ВС РФ несомненно надо освобождать Сумы и Харьков. Поэтому российской армии надо создавать буферную зону – отодвигать врага от своих границ, отметил он . "Получится занять Сумы – хорошо. Но пока я не вижу, чтобы мы были готовы к большим прорывам и освобождению больших территорий. То, что мы удерживаем позиции и потихоньку продвигаемся вперед – уже хорошо. Не надо спешить с занятием территорий ценой жизни пехотинцев", — уточнил эксперт. Он напомнил, что ранее российское руководство четко сказало, что ВС РФ готовы воевать 20 лет. Следовательно, у российских войск нет задачи освободить к 1 сентября столько-то квадратных километров, пришел к выводу собеседник издания.Об успехах армии РФ — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка.Полный текст интервью Германа Садулаева: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/nebenzya-predlozhil-kievu-vybrat-kak-on-khochet-zakonchit-konflikt-1063511848.html

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новости, россия, сумы, харьков, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф