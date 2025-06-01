Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт - 01.06.2025 Украина.ру
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Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт
Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт - 01.06.2025 Украина.ру
Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт
Армия РФ должна воевать везде, где проходит линия фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-06-01T05:30
2025-06-01T05:30
новости
россия
сумы
харьков
вооруженные силы украины
вс рф
наступление вс рф
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По его словам, ВС РФ несомненно надо освобождать Сумы и Харьков. Поэтому российской армии надо создавать буферную зону – отодвигать врага от своих границ, отметил он . "Получится занять Сумы – хорошо. Но пока я не вижу, чтобы мы были готовы к большим прорывам и освобождению больших территорий. То, что мы удерживаем позиции и потихоньку продвигаемся вперед – уже хорошо. Не надо спешить с занятием территорий ценой жизни пехотинцев", — уточнил эксперт. Он напомнил, что ранее российское руководство четко сказало, что ВС РФ готовы воевать 20 лет. Следовательно, у российских войск нет задачи освободить к 1 сентября столько-то квадратных километров, пришел к выводу собеседник издания.Об успехах армии РФ — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка.Полный текст интервью Германа Садулаева: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/nebenzya-predlozhil-kievu-vybrat-kak-on-khochet-zakonchit-konflikt-1063511848.html
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новости, россия, сумы, харьков, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф
Новости, Россия, Сумы, Харьков, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ

Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт

05:30 01.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Армия РФ должна воевать везде, где проходит линия фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По его словам, ВС РФ несомненно надо освобождать Сумы и Харьков.
"Вообще надо воевать везде, где проходит фронт. Не надо думать, что если Сумы и Харьков не являются нашими конституционными регионами, то надо оттуда выводить войска, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Если мы оттуда уйдем, то ВСУ снова нападут на наше приграничье", — заявил Садулаев.
Поэтому российской армии надо создавать буферную зону – отодвигать врага от своих границ, отметил он .
"Получится занять Сумы – хорошо. Но пока я не вижу, чтобы мы были готовы к большим прорывам и освобождению больших территорий. То, что мы удерживаем позиции и потихоньку продвигаемся вперед – уже хорошо. Не надо спешить с занятием территорий ценой жизни пехотинцев", — уточнил эксперт.
Он напомнил, что ранее российское руководство четко сказало, что ВС РФ готовы воевать 20 лет. Следовательно, у российских войск нет задачи освободить к 1 сентября столько-то квадратных километров, пришел к выводу собеседник издания.
Об успехах армии РФ — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка.
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Полный текст интервью Германа Садулаева: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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