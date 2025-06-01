Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь - 01.06.2025 Украина.ру
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Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь
Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь - 01.06.2025 Украина.ру
Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь
Водные преграды создают естественные укрепления для украинских войск, замедляя продвижение российских сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-06-01T05:00
2025-06-01T05:00
новости
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"Наступающей стороне трудно ее форсировать, а обороняющейся стороне трудно снабжать свою группировку на противоположном берегу реки", — объяснил Кутырь. При этом он отметил, что продвижение вдоль речных рубежей может дать определенные тактические преимущества, но потребует значительных ресурсов.Особое внимание ветеран уделил вопросу преодоления водных преград в современных боевых условиях. "Все зависит от наших средств и возможностей", — заявил он, комментируя заявление Верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина о создании буферной зоны. Эти слова напрямую связаны с обсуждаемыми трудностями на Сумском направлении.Анализируя текущую ситуацию, Кутырь провел параллель с боями за Юнаковку: "Наступающая сторона несет больше потерь, чем обороняющаяся". Этот тезис особенно актуален при форсировании таких серьезных водных преград, как Крыга и Синяк, где украинские войска заранее подготовили оборону.В заключение эксперт подчеркнул необходимость особого подхода к планированию операций на Сумском направлении.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/zelenskiy-gotov-ubit-vas-vsekh-ukrainskie-eksperty-i-politiki-teryayut-vsyakuyu-nadezhdu--1063459995.html
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новости, сумская область, юнаковка, владимир путин, украина.ру, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, вс рф, санитарная зона, спецоперация
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Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь

05:00 01.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУстановка наплавного моста в Ростовской области
Установка наплавного моста в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Водные преграды создают естественные укрепления для украинских войск, замедляя продвижение российских сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
"Наступающей стороне трудно ее форсировать, а обороняющейся стороне трудно снабжать свою группировку на противоположном берегу реки", — объяснил Кутырь.
При этом он отметил, что продвижение вдоль речных рубежей может дать определенные тактические преимущества, но потребует значительных ресурсов.
Особое внимание ветеран уделил вопросу преодоления водных преград в современных боевых условиях. "Все зависит от наших средств и возможностей", — заявил он, комментируя заявление Верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина о создании буферной зоны. Эти слова напрямую связаны с обсуждаемыми трудностями на Сумском направлении.
Анализируя текущую ситуацию, Кутырь провел параллель с боями за Юнаковку: "Наступающая сторона несет больше потерь, чем обороняющаяся". Этот тезис особенно актуален при форсировании таких серьезных водных преград, как Крыга и Синяк, где украинские войска заранее подготовили оборону.
В заключение эксперт подчеркнул необходимость особого подхода к планированию операций на Сумском направлении.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
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