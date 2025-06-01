https://ukraina.ru/20250601/vodnye-pregrady-reki-kryga-i-sinyak-oslozhnyat-nastuplenie-na-sumskom-napravlenii--kutyr-1063505913.html

Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь

Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь - 01.06.2025 Украина.ру

Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь

Водные преграды создают естественные укрепления для украинских войск, замедляя продвижение российских сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-06-01T05:00

2025-06-01T05:00

2025-06-01T05:00

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"Наступающей стороне трудно ее форсировать, а обороняющейся стороне трудно снабжать свою группировку на противоположном берегу реки", — объяснил Кутырь. При этом он отметил, что продвижение вдоль речных рубежей может дать определенные тактические преимущества, но потребует значительных ресурсов.Особое внимание ветеран уделил вопросу преодоления водных преград в современных боевых условиях. "Все зависит от наших средств и возможностей", — заявил он, комментируя заявление Верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина о создании буферной зоны. Эти слова напрямую связаны с обсуждаемыми трудностями на Сумском направлении.Анализируя текущую ситуацию, Кутырь провел параллель с боями за Юнаковку: "Наступающая сторона несет больше потерь, чем обороняющаяся". Этот тезис особенно актуален при форсировании таких серьезных водных преград, как Крыга и Синяк, где украинские войска заранее подготовили оборону.В заключение эксперт подчеркнул необходимость особого подхода к планированию операций на Сумском направлении.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/zelenskiy-gotov-ubit-vas-vsekh-ukrainskie-eksperty-i-politiki-teryayut-vsyakuyu-nadezhdu--1063459995.html

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