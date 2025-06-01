https://ukraina.ru/20250601/viktor-kutyr-kievskiy-rezhim-kopit-sily-i-gotovit-udar-v-bryanskoy-oblasti-po-obraztsu-2024-goda-1063506072.html

Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года

Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года - 01.06.2025 Украина.ру

Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года

Активные действия ВСУ на курском приграничье могут прикрывать подготовку более масштабного удара в другом месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-06-01T08:00

2025-06-01T08:00

2025-06-01T08:00

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"Украинские атаки на Теткино — это отвлекающий маневр, чтобы нанести удар в других местах", — заявил Кутырь. Он отметил, что позиции в этом районе неудобны для обороны, что вынуждает российские войска быть особенно бдительными.Эксперт связал эти события с возможной подготовкой удара по Брянской области. "Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года", — предупредил собеседник издания.Кутырь подчеркнул важность своевременного выявления планов противника. "Вопрос в том, кто успеет разгадать планы противника", — сказал он.В заключение эксперт призвал не недооценивать ВСУ и тщательно анализировать все действия украинской армии.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/koshmar-dlya-vsu-pod-kharkovom-voennyy-ekspert-raskryl-kak-rossiyskie-fpv-drony-menyayut-pravila-boya-1063471790.html

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