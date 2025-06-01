Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года - 01.06.2025 Украина.ру
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Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года
Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года - 01.06.2025 Украина.ру
Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года
Активные действия ВСУ на курском приграничье могут прикрывать подготовку более масштабного удара в другом месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-06-01T08:00
2025-06-01T08:00
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"Украинские атаки на Теткино — это отвлекающий маневр, чтобы нанести удар в других местах", — заявил Кутырь. Он отметил, что позиции в этом районе неудобны для обороны, что вынуждает российские войска быть особенно бдительными.Эксперт связал эти события с возможной подготовкой удара по Брянской области. "Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года", — предупредил собеседник издания.Кутырь подчеркнул важность своевременного выявления планов противника. "Вопрос в том, кто успеет разгадать планы противника", — сказал он.В заключение эксперт призвал не недооценивать ВСУ и тщательно анализировать все действия украинской армии.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/koshmar-dlya-vsu-pod-kharkovom-voennyy-ekspert-raskryl-kak-rossiyskie-fpv-drony-menyayut-pravila-boya-1063471790.html
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новости, брянская область, россия, сумская область, всу, наступление, украина наступление, теткино, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, курская область
Новости, Брянская область, Россия, Сумская область, ВСУ, наступление, Украина наступление, Теткино, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Курская область

Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года

08:00 01.06.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Активные действия ВСУ на курском приграничье могут прикрывать подготовку более масштабного удара в другом месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
"Украинские атаки на Теткино — это отвлекающий маневр, чтобы нанести удар в других местах", — заявил Кутырь. Он отметил, что позиции в этом районе неудобны для обороны, что вынуждает российские войска быть особенно бдительными.
Эксперт связал эти события с возможной подготовкой удара по Брянской области. "Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года", — предупредил собеседник издания.
Кутырь подчеркнул важность своевременного выявления планов противника. "Вопрос в том, кто успеет разгадать планы противника", — сказал он.
В заключение эксперт призвал не недооценивать ВСУ и тщательно анализировать все действия украинской армии.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
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