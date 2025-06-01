Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Активные действия ВСУ на курском приграничье могут прикрывать подготовку более масштабного удара в другом месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
"Украинские атаки на Теткино — это отвлекающий маневр, чтобы нанести удар в других местах", — заявил Кутырь. Он отметил, что позиции в этом районе неудобны для обороны, что вынуждает российские войска быть особенно бдительными.
Эксперт связал эти события с возможной подготовкой удара по Брянской области. "Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года", — предупредил собеседник издания.
Кутырь подчеркнул важность своевременного выявления планов противника. "Вопрос в том, кто успеет разгадать планы противника", — сказал он.
В заключение эксперт призвал не недооценивать ВСУ и тщательно анализировать все действия украинской армии.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
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