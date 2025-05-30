https://ukraina.ru/20250530/morskaya-ekspansiya-evropeyskogo-soyuza-1063507285.html

Морская экспансия Европейского союза

Морская экспансия Европейского союза - 30.05.2025 Украина.ру

Морская экспансия Европейского союза

Россия – страна обладающая самой протяжённой в мире береговой линией, хозяйка четырёх мощных флотов, по совокупности вымпелов и по ударной мощи уверенно занимающих третье, а не так давно второе место в мире. При этом Россия никогда не рассматривалась в геополитическом плане, как великая морская держава.

2025-05-30T08:14

2025-05-30T08:14

2025-05-30T08:14

россия

черное море

балтика

фридрих мерц

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

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Великобритания в XVII-XX веках великой морской державой была, США с начала ХХ века великой морской державой являются, в первой половине ХХ века великой морской державой была Япония, в первые десятилетия ХХ века, до начала и в ходе Первой мировой войны на статус великой морской державы претендовала кайзеровская Германия. В XIV-XVII веках великой морской державой была Португалия, в XVI-XVIII Испания, в XVII-начале ХХ Франция. Даже маленькая Голландия пару столетий (в XVI-XVIIвеках) являлась великой морской державой. А Россия нет.И у Российской империи, и у СССР, и у современной России кораблей было много, воевали моряки геройски, совершили массу географических открытий, демонстрировали и демонстрируют свой флаг во всех морях и океанах, но никогда в своей истории Россия не была великой морской державой. Наоборот, в сравнении с Великобританией или США всегда подчёркивалась роль России как непобедимой сухопутной мощи, которой однако крайне тяжело осуществлять проекцию силы вдали от своих границ, именно в силу ограниченности возможностей флота.Возможности же эти ограничены объективно – в силу географического положения. Из четырёх флотов России только два (Северный и Тихоокеанский) имеют прямой выход в открытый океан. И то условно. Северный флот может более менее свободно оперировать в Северном ледовитом океане: вдоль Северного морского пути, а также в Баренцевом, Гренландском и Норвежском морях. И то на западе этой зоны, сразу же за пределами Баренцева моря он остаётся без надёжного авиационного прикрытия, под ударом авиации НАТО с баз в Норвегии, Великобритании и Гренландии. Для прорыва же в северную Атлантику ему надо преодолеть Исландский барьер, с которым в мирное время более-менее справлялись атомные подводные лодки, но прошмыгнуть там незамеченным надводному кораблю практически нереально (разве что в страшный шторм и густой туман).Второй выход из Северного ледовитого океана для Северного флота – Берингов пролив, который насквозь просматривается с американского побережья Аляски и контролируется авиацией и береговыми ракетными комплексами. Здесь, правда, флот может рассчитывать на поддержку российской авиации, береговых войск и коллег с Тихоокеанского флота, но всё равно такой прорыв не будет лёгким и безоблачным.В свою очередь, у Тихоокеанского флота есть только один, совершенно открытый выход в море – из Авачинской губы Петропавловска-Камчатского. Для того, чтобы выйти на просторы мирового океана из Владивостока, после залива Петра Великого и Японского моря надо прорываться через Корейский пролив, контролируемый с двух сторон Японией и Республикой Корея (мимо пресловутой Цусимы, только в обратном направлении), после чего, чтобы покинуть прибрежное Восточно-Китайское море и оказаться, наконец, на просторах Тихого океана, надо ещё миновать цепь островов Рюкю (центром которой является известная Окинава).Альтернативный путь, через пролив Лаперуза, проходит на дальности выстрела из артиллерийского орудия от берегов Хоккайдо. Можно, конечно двинутся по Татарскому проливу в обход Сахалина, а дальше через курильские проливы. Но на этом длинном пути флоту придётся сжечь массу топлива, что ограничит время и дальность его операций.Кроме того, надо понимать, что в военное время узости всех проливов и выходы из единственной ведущей прямо в океан Авачинской губы будут под бдительным присмотром врага, который попытается их надёжно блокировать.Именно эти особенности географического положения и необходимость защиты побережья от противника, обладавшего превосходством на море, определили структуру и стратегию советского и современного российского флота. Самые мощные, Северный и Тихоокеанский флоты решают две основные задачи: обеспечение развёртывание атомных подводных лодок в районах патрулирования (откуда в случае войны должен быть нанесён ядерный удар по агрессору), а также, во взаимодействии с ВКС и силами береговой обороны, создание в прибрежных морях закрытой зоны для морских сил любого вероятного противника.Черноморский и Балтийский флоты должны обеспечивать контроль своих закрытых водоёмов, поддержку морского фланга операций сухопутный войск (в том числе высадку десантов и предотвращение десантов противника), обеспечение российской военной логистики в зоне своей ответственности.Задача любого противника России всегда заключалась в том, чтобы перекрыть её флотам любые возможности по выходу на просторы мирового океана, после чего, подавлять их в прибрежных морях с целью загнать в базы и обеспечить себе свободу действия у российского побережья, в том числе высадку и поддержку десантов (как тактических, так и стратегического масштаба).После 24 февраля 2022 года, а особенно после того, как с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО Балтика стала де факто НАТОвским озером, а возможности развёртывания Балтийского флота были предельно ограничены, НАТО начало серию манёвров на Балтике, имеющих целью отработать блокаду Балтийского флота в гаванях Калининграда и Санкт-Петербурга. Переговорная активность администрации Трампа не снизила накал провокационной активности на Балтике. Только теперь она полностью контролируется и направляется Европейским союзом.Провокационность европейский действий достигла такого уровня, что Россия вынуждена была не только заявить протест и пригрозить ответными силовыми действиями, но и предпринять ряд демонстративных шагов, подтверждающих серьёзность её намерений. Как и следовало ожидать, действия России были поданы западному обывателю в гипертрофированном виде. Канцлер ФРГ Мерц едва ли не обвинил российских моряков в атаке на германские военные корабли (в его заявлении речь шла о "преследовании" "агрессивным" российским эсминцем "мирного" германского фрегата. При этом подчёркивалось, что российский эсминец до зубов вооружён. Надо ли это понимать так, что германские военные корабли безоружны?В общем Мерц убеждал всех, что военное присутствие ЕС на Балтике надо увеличить, укрепить оборону портов стран ЕС и усилить противодействие "агрессивному" российскому флоту. На это истеричное выступление можно было бы не обратить внимание – европейцы уже довели положение дел на Балтике до фазы открытого конфликта и теперь вопрос заключается только в том, преодолеют ли они свой страх и сделают ли последний шаг, после которого военное столкновение будет неизбежным. Но парой дней раньше состоялось выступление ещё одного "военно-морского специалиста" от ЕС, Урсулы фон дер Ляйен.Урсула озаботилась состоянием дел на Чёрном море. И хоть там ни один "мирный и безоружный" немецкий фрегат не подвергался жестокому "преследованию" со стороны "агрессивного и о зубов вооружённого" русского эсминца, речь фон дер Ляйен оказалась практически полной калькой речи Мерца, с поправкой на регион. Председатель Европейской комиссии потребовала установления полного контроля ЕС, "с союзниками" над акваторией Чёрного моря. Урсула хочет контролировать передвижения всех торговых судов в Чёрном море и ограничить активность Черноморского флота России охраной её территориальных вод.Урсула говорит "с союзниками" потому, что Турция не является членом ЕС, но союзник стран ЕС по НАТО. При этом без Турции никакая активность ЕС в Чёрном море невозможна – румынского и болгарского флотов для этого не хватит, а "усиление" может надолго застрять в турецких проливах. У Турции достаточно возможностей заблокировать проход в Чёрное море любого военного корабля любой нечерноморской державы.Мы не знаем насколько окажется податливой на уговоры ЕС Турция. Эрдоган известен своими непрекращающимися манёврами и желанием сидеть на всех стульях сразу. Пообещать ему надо много, так как активность ЕС в Чёрном море, ограничивает суверенные права не только России, но и Турции. Главное не в том, пойдёт ли Анкара на сделку с ЕС. Конфронтация с Россией Эрдогану точно не нужна, так что в рамках такой сделки он мог бы даже служить определённой сдерживающей силой.Главная проблема заключается в том, что прозвучавшие одно за другим заявления фон дер Ляйен и Мерца показали, что ЕС не только не намерен останавливать свою провокационную активность на Балтике, но желает дополнить её аналогичной активностью на Чёрном море. Фактически ЕС пытается развязать против России Вторую Крымскую войну. На сей раз, чтобы поддержать рассыпающуюся под ударами российских войск Украину, спасти её от неизбежной военной катастрофы.ЕС работает по принципу создания максимально большого количества конфликтных зон, с попыткой втягивания в кризис союзников по НАТО, не являющихся членами ЕС. Это должно дать Европе возможность давить на администрацию Трампа также и от имени трансатлантической организации, заявляя, что речь идёт не о конфликте Россия-ЕС, а о конфликте России с коллективным Западом, в который включены также государства, не являющиеся членами Евросоюза. Таким образом ЕС рассчитывает закрыть для Трампа возможность "дезертировать" с антироссийского фронта.При этом объём провокационной активности ЕС и её распространение на всё пространство западной границы России, включая такие закрытые водоёмы, как Чёрное и Балтийское моря, принципиально важные с точки зрения стратегической обороны России на западном направлении, свидетельствует о том, что руководящие элиты Евросоюза готовы развязать горячий конфликт. Предупреждения России о неизбежном военном ответе их не пугают, а радуют, так как только в развязывании горячей европейской войны с Россией, они видят возможность восстановить единство Запада и уйти от поражения в украинском кризисе.Это опасное заблуждение, ведущее прямо и быстро к ядерному кризису, но европейские элиты в данном заблуждении погрязли, уверены, что могут управлять событиями и слепо верят в свою неуязвимость. Они дано не видели войны на своей земле и в результате окончательно потеряли страх.О других деталях противостояния России и Запада на Балтике - в статье Марины Поляковой "В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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черное море

балтика

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россия, черное море, балтика, фридрих мерц, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, нато, вкс, мнения