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Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков

Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков - 01.06.2025 Украина.ру

Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков

Личная встреча президентов России и США должна быть тщательтно подготовлена, а пока полезны телефонные разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в опубликованном 1 июня комментарии заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков

2025-06-01T12:47

2025-06-01T12:47

2025-06-01T12:47

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По словам Ушакова, пока Москва и Вашингтон не договорились о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа."Нет пока конкретных договорённостей на этот счёт", - сказал Ушаков.При этом он отметил, что встреча глав государств нуждается в хорошей подготовке."Идеи витают в воздухе, понятно, - уточнил Ушаков. - Но когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече".В записаном 28 мая комментарии тележурналисту Павлу Зарубину помощник президента России сказал, что встреча президентов – это событие, которое должно привести к серьезным результатам и над ними должны работать группы специалистов Белого дома и Кремля.Он также ответил на вопрос о целесообразности попыток угадать, когда может произойти такое событие."Гадать можно, но это без толку, честно говоря", - отметил помощник президента России.Ранее сообщалось о трёх телефонных разговорах президентов России и США - 18 марта, 12 февраля и 19 мая.Также 1 июня стало известно, что президент России заслушал доклады о железнодорожных происшествиях в Брянской и Курской областях. Подробности в публикации Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД

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