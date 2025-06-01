Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/telefonnye-razgovory-putina-i-trampa-polezny--ushakov-1063551672.html
Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков
Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков - 01.06.2025 Украина.ру
Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков
Личная встреча президентов России и США должна быть тщательтно подготовлена, а пока полезны телефонные разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в опубликованном 1 июня комментарии заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков
2025-06-01T12:47
2025-06-01T12:47
новости
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
ржд
юрий ушаков
переговоры
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061783147_951:0:2767:1022_1920x0_80_0_0_c720f8da3803bafe1643d66d102ba274.jpg
По словам Ушакова, пока Москва и Вашингтон не договорились о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа."Нет пока конкретных договорённостей на этот счёт", - сказал Ушаков.При этом он отметил, что встреча глав государств нуждается в хорошей подготовке."Идеи витают в воздухе, понятно, - уточнил Ушаков. - Но когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече".В записаном 28 мая комментарии тележурналисту Павлу Зарубину помощник президента России сказал, что встреча президентов – это событие, которое должно привести к серьезным результатам и над ними должны работать группы специалистов Белого дома и Кремля.Он также ответил на вопрос о целесообразности попыток угадать, когда может произойти такое событие."Гадать можно, но это без толку, честно говоря", - отметил помощник президента России.Ранее сообщалось о трёх телефонных разговорах президентов России и США - 18 марта, 12 февраля и 19 мая.Также 1 июня стало известно, что президент России заслушал доклады о железнодорожных происшествиях в Брянской и Курской областях. Подробности в публикации Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061783147_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_bbc0437dd59d5962d01fa073fbc1bfc8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, ржд, юрий ушаков, переговоры, переговоры по украине 2025, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, РЖД, Юрий Ушаков, переговоры, переговоры по Украине 2025, международные отношения, Международная политика

Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков

12:47 01.06.2025
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанк
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Личная встреча президентов России и США должна быть тщательтно подготовлена, а пока полезны телефонные разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в опубликованном 1 июня комментарии заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков
По словам Ушакова, пока Москва и Вашингтон не договорились о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Нет пока конкретных договорённостей на этот счёт", - сказал Ушаков.
При этом он отметил, что встреча глав государств нуждается в хорошей подготовке.
"Идеи витают в воздухе, понятно, - уточнил Ушаков. - Но когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече".
В записаном 28 мая комментарии тележурналисту Павлу Зарубину помощник президента России сказал, что встреча президентов – это событие, которое должно привести к серьезным результатам и над ними должны работать группы специалистов Белого дома и Кремля.
"Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты. В частности, некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться. То есть уже сами разговоры по телефону полезны", - заявил Ушаков.
Он также ответил на вопрос о целесообразности попыток угадать, когда может произойти такое событие.
"Гадать можно, но это без толку, честно говоря", - отметил помощник президента России.
Ранее сообщалось о трёх телефонных разговорах президентов России и США - 18 марта, 12 февраля и 19 мая.
Также 1 июня стало известно, что президент России заслушал доклады о железнодорожных происшествиях в Брянской и Курской областях. Подробности в публикации Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампРЖДЮрий Ушаковпереговорыпереговоры по Украине 2025международные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
14:41Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
14:29Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
14:13Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
14:07Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
13:38Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России
13:21Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
13:12"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях
12:56Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге
12:47Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков
12:21Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв
12:17Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
12:00"Вокруг Булгакова": соблазнение Маргариты
11:51Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы
10:55Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России
10:44В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике
10:19Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
09:52Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области
09:35"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
09:33Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом
Лента новостейМолния