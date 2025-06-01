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Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД

Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД - 01.06.2025 Украина.ру

Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД

Президент России Владимир Путин переговорил заслушал доклады о происшествиях с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Кремля.

2025-06-01T12:17

2025-06-01T12:17

2025-06-01T12:17

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"Президент в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Владимир Путин также переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозёровым и выслушал доклады о принимаемых мерах", - сказано в официальном сообщении.Ранее в Следственном комитете России сообщили, что по поручению председателя ведомства уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК РФ.По информации следственного ведомства, 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.Поле этого, 1 июня 2025 года около 3 часов ночи в Железногорском районе Курской области проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.Сейчас на местах происшествий работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня

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