Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД - 01.06.2025 Украина.ру
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Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД - 01.06.2025 Украина.ру
Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
Президент России Владимир Путин переговорил заслушал доклады о происшествиях с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Кремля.
2025-06-01T12:17
2025-06-01T12:17
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"Президент в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Владимир Путин также переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозёровым и выслушал доклады о принимаемых мерах", - сказано в официальном сообщении.Ранее в Следственном комитете России сообщили, что по поручению председателя ведомства уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК РФ.По информации следственного ведомства, 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.Поле этого, 1 июня 2025 года около 3 часов ночи в Железногорском районе Курской области проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.Сейчас на местах происшествий работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
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новости, брянская область, россия, курская область, владимир путин, александр богомаз, ржд, ск рф, фсб, мчс рф, железная дорога, происшествия, уголовное дело
Новости, Брянская область, Россия, Курская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, РЖД, СК РФ, ФСБ, МЧС РФ, железная дорога, происшествия, уголовное дело

Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД

12:17 01.06.2025
 
инцидент на трассе Тросна-Калиновка
инцидент на трассе Тросна-Калиновка
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Президент России Владимир Путин переговорил заслушал доклады о происшествиях с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Владимир Путин также переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозёровым и выслушал доклады о принимаемых мерах", - сказано в официальном сообщении.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что по поручению председателя ведомства уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК РФ.
По информации следственного ведомства, 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.
Поле этого, 1 июня 2025 года около 3 часов ночи в Железногорском районе Курской области проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.
Сейчас на местах происшествий работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
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