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Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле

Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле - 01.06.2025 Украина.ру

Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле

Переговоры делегаций России и Украины состоятся в Турции 2 июня в 13.00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

2025-06-01T17:32

2025-06-01T17:32

2025-06-01T17:32

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"Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил турецкий дипломат.Также 1 июня стало известно, что делегация России уже вылетела в Турцию с целью участия в переговорах, запланированных на 2 июня.Владимир Зеленский 1 июня в Киеве провёл совещание, на котором определил требования к Москве и состав делегации, которая проведёт в Стамбуле переговоры с российской стороной. Делегацию из Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров.Подробности в публикации Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией Тем временем Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

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