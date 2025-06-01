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Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле - 01.06.2025 Украина.ру
Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины состоятся в Турции 2 июня в 13.00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.
2025-06-01T17:32
2025-06-01T17:32
2025-06-01T17:32
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"Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил турецкий дипломат.Также 1 июня стало известно, что делегация России уже вылетела в Турцию с целью участия в переговорах, запланированных на 2 июня.Владимир Зеленский 1 июня в Киеве провёл совещание, на котором определил требования к Москве и состав делегации, которая проведёт в Стамбуле переговоры с российской стороной. Делегацию из Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров.Подробности в публикации Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией Тем временем Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины состоятся в Турции 2 июня в 13.00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.