Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/opredeleno-mesto-i-vremya-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-v-stambule-1063558962.html
Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле - 01.06.2025 Украина.ру
Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины состоятся в Турции 2 июня в 13.00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.
2025-06-01T17:32
2025-06-01T17:32
новости
россия
стамбул
турция
владимир зеленский
рустем умеров
мид рф
мид украины
переговоры по украине 2025
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063139027_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_88e85f44e0de1d256c4c4f92d7fe810c.jpg
"Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил турецкий дипломат.Также 1 июня стало известно, что делегация России уже вылетела в Турцию с целью участия в переговорах, запланированных на 2 июня.Владимир Зеленский 1 июня в Киеве провёл совещание, на котором определил требования к Москве и состав делегации, которая проведёт в Стамбуле переговоры с российской стороной. Делегацию из Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров.Подробности в публикации Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией Тем временем Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
россия
стамбул
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063139027_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_5abcec1a93d28d0f7e9d0db50224d68d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, стамбул, турция, владимир зеленский, рустем умеров, мид рф, мид украины, переговоры по украине 2025, новости переговоров, переговоры, новости о переговорах россии и украины, сво
Новости, Россия, Стамбул, Турция, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, МИД РФ, МИД Украины, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, переговоры, новости о переговорах России и Украины, СВО

Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле

17:32 01.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры делегаций России и Украины состоятся в Турции 2 июня в 13.00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.
"Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил турецкий дипломат.
Также 1 июня стало известно, что делегация России уже вылетела в Турцию с целью участия в переговорах, запланированных на 2 июня.
Владимир Зеленский 1 июня в Киеве провёл совещание, на котором определил требования к Москве и состав делегации, которая проведёт в Стамбуле переговоры с российской стороной. Делегацию из Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Подробности в публикации Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
Тем временем Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСтамбулТурцияВладимир ЗеленскийРустем УмеровМИД РФМИД Украиныпереговоры по Украине 2025новости переговоровпереговорыновости о переговорах России и УкраиныСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко
17:55Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне
17:47Флюгер НАТО на всех ветрах. Девять лиц генсека Альянса Марка Рютте
17:32Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
17:20Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня
17:15Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
16:54Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
16:41Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине
16:27"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
15:52Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
15:46Стамбул-2: театр абсурда
15:39В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре
15:24Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР
15:06Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
14:41Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
14:29Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
14:13Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
14:07Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
13:38Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России
13:21Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
Лента новостейМолния