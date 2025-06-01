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Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков

Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков - 01.06.2025 Украина.ру

Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков

В Кремле внимательно следят за каждым высказыванием президента США, так как Москва заинтересована в восстановлении отношений с Вашингтоном. Об этом в опубликованном 1 июня комментарии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-06-01T14:13

2025-06-01T14:13

2025-06-01T14:13

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международная политика

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Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о недавних резких высказываниях президента США Дональда Трампа н тему отношении с Россией и политики, которую проводит её президент Владимир Путин."Конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем, каждое его слово, каждое ударение, которое он делает. Но реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы - и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений", - сказал Песков.Его комментарий опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин.Пресс-секретарь президента России также отметил, что заявления Владимира Путина вызывают международный резонанс."Весь мир реагирует на слова Путина, с большим вниманием следит за каждым словом Путина, потому что Путин - лидер России, очень важной страны", - сказал Песков.Также на эту тему: Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков

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новости, россия, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, международные отношения, международная политика