Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/moskva-zainteresovana-prodolzhat-remont-otnosheniy-s-ssha----peskov-1063553495.html
Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков - 01.06.2025 Украина.ру
Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
В Кремле внимательно следят за каждым высказыванием президента США, так как Москва заинтересована в восстановлении отношений с Вашингтоном. Об этом в опубликованном 1 июня комментарии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-06-01T14:13
2025-06-01T14:13
новости
россия
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051227615_0:30:900:536_1920x0_80_0_0_7cce361e4117a4a90f1f881ddb1b6c1e.jpg
Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о недавних резких высказываниях президента США Дональда Трампа н тему отношении с Россией и политики, которую проводит её президент Владимир Путин."Конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем, каждое его слово, каждое ударение, которое он делает. Но реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы - и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений", - сказал Песков.Его комментарий опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин.Пресс-секретарь президента России также отметил, что заявления Владимира Путина вызывают международный резонанс."Весь мир реагирует на слова Путина, с большим вниманием следит за каждым словом Путина, потому что Путин - лидер России, очень важной страны", - сказал Песков.Также на эту тему: Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051227615_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_c4c679368fab497250023d242a42a382.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, международные отношения, Международная политика

Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков

14:13 01.06.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
В Кремле внимательно следят за каждым высказыванием президента США, так как Москва заинтересована в восстановлении отношений с Вашингтоном. Об этом в опубликованном 1 июня комментарии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о недавних резких высказываниях президента США Дональда Трампа н тему отношении с Россией и политики, которую проводит её президент Владимир Путин.
"Конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем, каждое его слово, каждое ударение, которое он делает. Но реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы - и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений", - сказал Песков.
Его комментарий опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин.
Пресс-секретарь президента России также отметил, что заявления Владимира Путина вызывают международный резонанс.
"Весь мир реагирует на слова Путина, с большим вниманием следит за каждым словом Путина, потому что Путин - лидер России, очень важной страны", - сказал Песков.
Также на эту тему: Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трампмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
14:41Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
14:29Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
14:13Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
14:07Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
13:38Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России
13:21Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
13:12"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях
12:56Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге
12:47Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков
12:21Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв
12:17Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
12:00"Вокруг Булгакова": соблазнение Маргариты
11:51Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы
10:55Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России
10:44В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике
10:19Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
09:52Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области
09:35"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
09:33Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом
Лента новостейМолния