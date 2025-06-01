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Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге

Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге - 01.06.2025 Украина.ру

Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге

Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко информировал президента Владимира Путина о мерах по оказанию помощи пострадавшим в железнодорожном происшествии в Брянской области. Об этом сообщила 1 июня пресс-служба Кремля.

2025-06-01T12:56

2025-06-01T12:56

2025-06-01T12:56

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"Министр здравоохранения Михаил Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что президент России заслушал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях.Кроме того, президент России переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозёровым. Владимир Путин выслушал доклады о принимаемых мерах.Ранее в новостях: Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня

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