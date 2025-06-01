Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге - 01.06.2025 Украина.ру
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Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге
Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге - 01.06.2025 Украина.ру
Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге
Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко информировал президента Владимира Путина о мерах по оказанию помощи пострадавшим в железнодорожном происшествии в Брянской области. Об этом сообщила 1 июня пресс-служба Кремля.
2025-06-01T12:56
2025-06-01T12:56
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"Министр здравоохранения Михаил Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что президент России заслушал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях.Кроме того, президент России переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозёровым. Владимир Путин выслушал доклады о принимаемых мерах.Ранее в новостях: Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
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новости, брянская область, россия, кремль, александр богомаз, владимир путин, минздрав, ржд, фсб, курская область, железная дорога, происшествия, мосты
Новости, Брянская область, Россия, Кремль, Александр Богомаз, Владимир Путин, Минздрав, РЖД, ФСБ, Курская область, железная дорога, происшествия, мосты

Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге

12:56 01.06.2025
 
© Транспортная прокуратура РФ / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
© Транспортная прокуратура РФ
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Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко информировал президента Владимира Путина о мерах по оказанию помощи пострадавшим в железнодорожном происшествии в Брянской области. Об этом сообщила 1 июня пресс-служба Кремля.
"Министр здравоохранения Михаил Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что президент России заслушал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях.
Кроме того, президент России переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозёровым. Владимир Путин выслушал доклады о принимаемых мерах.
Ранее в новостях: Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
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