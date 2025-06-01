https://ukraina.ru/20250601/flyuger-nato-na-vsekh-vetrakh-devyat-lits-genseka-alyansa-marka-ryutte-1063555101.html

Флюгер НАТО на всех ветрах. Девять лиц генсека Альянса Марка Рютте

Флюгер НАТО на всех ветрах. Девять лиц генсека Альянса Марка Рютте - 01.06.2025 Украина.ру

Флюгер НАТО на всех ветрах. Девять лиц генсека Альянса Марка Рютте

Если бы стали доступны съемки скрытой камерой в жилище генерального секретаря НАТО 68-летнего Мака Рютте, то медицинский мир мог бы получить отличное визуальное рвотное, действующее практически безотказно даже на извращенцев.

2025-06-01T17:47

2025-06-01T17:47

2025-06-01T17:47

украина

европа

эксклюзив

нидерланды

рютте

дональд трамп

эммануэль макрон

нато

ес

f-16

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И вот почему. Журнал Viva (для звезд и о звездах шоу-бизнеса) после того, как этот персонах в 2010 году впервые занял пост премьер-министра Нидерландов, опубликовал его старое интервью, в котором он то ли по глупости, то ли по неосторожности и горделивой неопытности сделал несколько откровений. Например, признался, что живет дома, в небольшой квартирке, купленной по ипотеке (это действительно так) и за задернутыми шторами ходит обнаженный.Потому что он хотел бы быть бисексуалом, поскольку в таком случае "тебе весь мир достанется". Ну, чистый Вуди Аллен, который с высоты своей всемирной звездности тоже утверждает, что "бисексуальность удваивает ваши шансы на свидание в субботний вечер".При этом Рютте тогда же также признался, что все это время поддерживает нежные связи с матерью ("Я до сих пор ем у мамы раз в неделю"). При этом он сам признался, что готовить не умеет, а в жилище у него нет даже кофемашины.Вот и представьте себе, как стареющий и худющий голыш шляется по квартире в поисках мальчика/девочки и жалобно зовет "мама, мама", причмокивая от голода и воспоминаний о вкусной маминой снеди. Ей-богу, неокрепшие или слабые желудки могут не выдержать…Однако, с другой стороны, в этом – весь Рютте. Весь его психологический портрет, сотканный из противоречий – на любителя, но с несомненной пользой от общения или даже невольного соприкосновения. Во-первых, нечего подглядывать за закрытые шторы. Во-вторых, не хочешь видеть этот ужас – не смотри. В-третьих, – и это немаловажно! – после того, как вырвет, человек чувствует облегчение. А легкость бытия в наше нелегкое время – это само то, к чему многие стремятся, но никак не находит. Облегчение сегодня дорогого стоит…Но и противоречия – налицо. Любил маму, но в 2020 году он не смог увидеться с нею, умирающей в доме для престарелых. Понятно, тогда был ковидный карантин, но кто-то же определил старушку в богадельню доживать. Кто? Любимый сынуля…Любит и мальчиков и девочек, но детей нет даже приемных. А значит, ни настоящей, ни показной демонстративной любви к детям не испытывает. И именно в таком качестве подходит на пост генсека военного блока, который сегодня готовится воевать, заливая кровью не только Европу. Но и весь мир.Недавно ментального дружбана Рютте – президента Франции Эмманюэля Макрона, у которого неоднозначная жена и тоже нет детей, зачем-то понесло в Азию и там прорвало: он начал всем угрожать, что если Китай не остановит КНДР от посылки своих солдат в зону СВО между Украиной и Россией, то НАТО тогда всем покажет.Что покажет? Рютте голышом в квартире? Не совсем понятно, но достаточно, чтобы заподозрить, это этим двум оригинальным пацанам никого не жалко. Ни чужих детей, ни своих, которых у них нет…Но шутки шутками, а по общему мнению, Рютте крови не боится. Когда в ноябре 2012 года голландцы выступили против ковидных ограничений, он приказал мочить их не по-детски, задействовав оружие. Испугались даже в Париже, где "желтых жилетов" мочат направо и налево. А когда Рютте начал вооружать Украину, то лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прямо заявил: "Это человек, который приказал стрелять боевыми патронами в демонстрантов, человек, который спровоцировал крупнейшее восстание фермеров в истории Нидерландов, человек, который решил поставить истребители F-16 Украине без разрешения своего парламента".Но 1 октября 2024 года Рютте приступил к обязанностям генсека НАТО, и ему явно плевать на недовольство. Хотя он и демократ, но современный. Однако многие помнят, что у Рютте дома нет даже собаки или хомячка. И что он может, не боясь потерь, отдать любой приказ – на посту генсека НАТО ему некого и нечего защищать. Разве что демократию...Кстати, о демократии: Рютте – как бы демократ до мозга костей, даже был лидером праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (НПСД, на голландском — VVD). С нею он связал свою политическую карьеру и страшно боролся за демократические ценности и свободы. Но когда упомянутый выше журнал Viva решил переопубликовать его интервью про голые прогулки по квартире, то главного редактора журнал Коринн ван Дуин пытались взять за мягкие места и жестко надавить, чтобы ничего не печатала и не позорила ах-какого человека.Главред оказалась не робкого десятка, и теперь любой желающий может подсмотреть в щелочку, чем же Рютте может похвастаться на семейно-сексуальном поприще. Он же ведь допустил, что – как "счастливый холостяк" – может жениться и обзавестись детьми. Если, конечно, не последует за дружочком Макроном и не найдет себе какого-нибудь нового Алексея Панина на выданье. Как говаривала в таких случаях украинский знаток альковно-бытовых нетривиальностей экс-премьер Юлия Тимошенко, ведь от осинки не родятся апельсинки…Противоречия – суть Рютте. Он родился в Гааге в 1967 году в многодетной семье и рос пай-мальчиком, который играет на пианино и мечтает стать пианистом. Но поступил в университет на исторический факультет, после которого пошел торговать маргарином, бытовой химией, мороженым и прочими продуктами первой необходимости в транснациональный гигант – компанию Unilever, где к 35 годам набил мошну и сделал неплохую карьеру.А потом пошел в политику, стал парламентарием, а потом в 2010 году как лидер партии, победившей на выборах, возглавил правительство. И повторял этот успех четыре раза.При этом он лепил из себя образ скромняги, близкого к народу по самое никуда. На работу в парламент и в правительство Рютте ездил на велосипеде. До недавнего времени пользовался кнопочным телефоном (на смартфон он перешел только пару-тройку лет назад), а когда как-то раз на входе в офис столкнулся с кем-то и разлил кофе из чашки, то выхватил швабру из рук уборщицы и сам затер разлитое. Уборщицы и фанаты премьера зашлись в аплодисментах: какая народная бубочка нами правит…В итоге, по жизни Рютте многие считают флюгером, готовым отдаться любому сильному ветру. А вот на посту премьера Рютте заработал две заметные кликухи – "мистер Нет" и "тефлоновый Марк".Первую – действительно за умение настаивать на своем и отстаивать принятые решения, несмотря ни на что. Он как-то потряс политкорректно-толерантную Европу, в десна целующую наплывы эмигрантов, тем, что отказался принимать пришельцев в любых количествах. И Нидерланды не страдают сегодня от переизбытка чужестранцев. Вернее – терпят, но не в таком объеме.Точно так же Рютте смог поступить и с народным волеизъявлением на всенидерландском референдуме в 2016 году, когда большинство пришедших на мероприятие высказались против подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Люди высказали, сказали "нет", но это противоречило общеевропейскому тренду, и Рютте похерил народные голоса.И добился своего. С одной стороны, Нидерланды поставили подпись под документом. Но с другой – Украина, кажется, навсегда потеряла возможность вступить в Евросоюз, какие бы терки по этому поводу ни велись. Главной причиной неприятия Украины в ЕС нидерландцы, как известно, признали ее коррумпированность. И хотя сейчас в Европе украинцам продолжают сочувствовать из-за войны с Россией, о ее коррумпированности, которая достигла уже небывалых высот, никто не забывает…Точно так же было и с упомянутыми выше протестующими против ковидных ограничений. Толпа тогда била витрины, сжигала автомобили и строила баррикады. Но полиция по приказу премьера ответила сначала водометами и ударами дубинок. А когда не помогло, открыла огонь. И у Рютте все опять сложилось…Ну, а "тефлоновым" его прозвали и за указанное выше, и за длительность пребывания на посту. Благодаря умению находить со всеми нужный язык. То есть благодаря флюгерности. Рютте принял Нидерланды с дефицитом бюджета в 5%, что почти в два раза больше допустимого для стран еврозоны, а ушел с нехваткой в 0,3%. Согласитесь, это результат.Но сейчас у флюгера Рютте сложные времена, ибо очень сложная роза ветров: они дуют со всех сторон и даже иногда навстречу друг другу. Это и ставит флюгер в ступор.Сейчас Рютте готовит новый саммит НАТО, который пройдет у него на родине 24-25 июня 2025 года. Но может и не пройти – люди просто не приедут, потому что не приедет главный бенефициар и "банкующий". То есть президент США Дональд Трамп.Когда только Дональд Фредович послился в Белом доме, многие думали, что Рютте, известный "мистер Нет", сможет противостоять "рыжему напору". Но он-то – не зря флюгер. Он смотался за Атлантику и очень быстро, как говорят в Украине, выяснил, почем рубероид в Одессе и кто банкует, пообещав Трампу полную покорность и повиновение. И свою, и НАТО.И Трамп может приехать на саммит. Но может и не приехать. Потому что есть и другие проблемы и причины, ставящие саммит на грань если и не срыва, то полной никчемности по результатам работы:– Трамп может не прибыть из-за просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского, которого он на дух не переносит, как просмотры голого Рютте в комнате. Особенно если тот, ведомый и науськиваемый европейцами из "банды четырех" (лидеров Германии, Великобритании, Франции и Польши) сорвет украинско-российские переговоры и помещает Трампу похвастать "сделкой по обузданию Путина";– споры вокруг помощи Украины на войну с Россией. В НАТО прекрасно понимают, что они без мощи и ресурсов США сегодня – никто и сбоку бантик. Если США прекратят накачивать украинских неонацистов оружием, то евроарсеналы Киеву не помогут. Вот и будут тереть на саммите о передышке. То есть об использовании для нее перемирия и прекращения огня в СВО, о котором будут договариваться в Стамбуле уже 2 июня сего года. США пока свои обязательства, выданные предшественниками, выполняют, и неонацистская Украина держится, а Европа фрондирует. Но Трамп-то все понимает и определяется;– расходы на оборону в рамках НАТО. Сейчас только 28 из 32 членов Альянса достигли нужных 2% ВВП на оборону, а Трамп уже требует 5%. Это разорит и без того нищающие евробюджеты, но Трампу это, кажется, и нужно. Ему плевать на Европу, она только должна дать ему производство, технологии и кадры для того чтобы сделать Америку снова великой на американской земле. Будут бодаться;– возможный вывод американских войск из Европы. Та же картина, что и с прекращением оружейных поставок – Европа без американского зонтика (особенно ядерного) останется, как Рютте в квартире, когда его никто не видит – голая и беззащитная.Вот с этими проблемами Рютте и предстоит бороться. Как пишет The New York Times, он хочет, чтобы саммит был коротким и содержательным. Ему просто необходимо провести образцово показательное мероприятие. Чтобы все дрязги и противоречия были бы заметены под ковер, перед зрителем предстала бы картинка счастья и гармонии в отношениях между союзниками по НАТО, а сам он мог бы предстать эдаким вершителем судеб современности.Нелегкая задача, но иногда именно вращающийся флюгер показывает силу ветра. Или ветров…А у России и Украины разница в отношении к Рютте состоит в том, что в Москве от него ничего не ждут, а вот в Киеве на него молятся. Сложный персонаж, но понятный…О другом персонаже европейской политики - в статье Владимира Скачко - "Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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