Второй тур президентских выборов в Польше: кандидаты идут "ноздря в ноздрю" - 31.05.2025 Украина.ру
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Второй тур президентских выборов в Польше: кандидаты идут "ноздря в ноздрю"
Второй тур президентских выборов в Польше: кандидаты идут "ноздря в ноздрю" - 31.05.2025 Украина.ру
Второй тур президентских выборов в Польше: кандидаты идут "ноздря в ноздрю"
В воскресенье, 1 июня, состоится второй тур выборов президента Польши. Кандидат от власти, либерал Рафал Тшасковский, и оппозиционер, консерватор Кароль Навроцкий, имеют практически равные рейтинги.
2025-05-31T08:44
2025-05-31T08:44
выборы
эксклюзив
польша
варшава
румыния
рафал тшасковски
джекован браун
владимир путин
сейм
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Последняя неделя президентской кампании в Польше выдалась горячей. В минувшее воскресенье штабы обоих кандидатов провели массовые марши в Варшаве, на следующий день провластное издание написало, что Кароль Навроцкий в молодости занимался сутенёрством, а 28 мая конгрессмены-республиканцы фактически обвинили власти Польши в незаконном финансировании кампании Рафала Тшасковского (о вмешательстве США в польские выборы подробно рассказало издание Украина.ру).Кроме того, определились с поддержкой Тшасковского и Навроцкого кандидаты, не вышедшие во второй тур. При этом рейтинги финалистов остаются практически равными, при статистически незначимом преимуществе выдвиженца власти. Собственно, их результаты и в первом туре не сильно различались: 18 мая за Тшасковского проголосовали 31,36% избирателей, за Навроцкого – 29,54%.Ровно за неделю до второго тура, 25 мая, в Варшаве впервые с 1989 года состоялись одновременно два марша в поддержку кандидатов в президенты Польши. В каждом из них приняло участие более 100 тысяч человек, при этом сторонников Рафала Тшасковского было несколько больше – что неудивительно, ведь он второй срок является мэром столицы. С другой стороны, работа штаба Кароля Навроцкого явно даст более ощутимый электоральный эффект, ведь множество участников его марша прибыли из различных регионов Польши.В акции в поддержку Тшасковского, которая прошла под девизом "Великий марш патриотов", принял участие и Никушор Дан, недавно одержавший победу на выборах президента Румынии. Также на марше присутствовали польский премьер Дональд Туск, вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также председатель Сейма (нижней палаты парламента) Польши Шимон Головня (в первом туре набрал 4,99%, заняв пятое место).Участники марша, кроме флагов Польши, несли также флаги Евросоюза и радужные флаги ЛГБТК*. Звучали призывы к "защите демократии", "европейским реформам" и легализации абортов, чего Тшасковский обещает добиться в случае победы. На марше массово раздавали баннеры с призывом выбрать, "в какой Польше ты хочешь жить": с одной стороны – улыбающийся Тшасковский со своей женой, с другой – Навроцкий в фашистской форме, а из-за его спины выглядывает Путин.Сторонники Кароля Навроцкого назвали свою акцию "Великим маршем за Польшу". Большинство его участников составляли сторонники оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) во главе с её лидером Ярославом Качиньским – ведь ПиС официально поддерживает Навроцкого, который формально является независимым кандидатом. На марше были только флаги Польши, там исполняли патриотические и религиозные песни, многие держали плакаты против иммиграции. Участники марша также осуждали предоставление помощи украинским беженцам и выступали против продолжающегося отказа польских властей от своих полномочий в пользу Брюсселя.Несмотря проявившуюся в Варшаве поляризацию польского общества на две практически равные части и резкие заявления сторонников обоих кандидатов, марши прошли без происшествий. Столичная полиция сообщила, что нарушений общественного порядка зафиксировано не было.Однако уже на следующий день команда Туска-Тшасковского решила поляризацию усилить. Близкий к премьеру и мэру Варшавы портал Onet.pl 26 мая опубликовал материал, в котором со ссылкой на анонимных свидетелей (которые якобы готовы свидетельствовать в суде) утверждалось: Кароль Навроцкий, в студенческие годы подрабатывавший охранником в "Гранд Отеле" в Сопоте, был вовлечён в процесс поставки проституток гостям отеля.Пересказы этой публикации с уничижительными комментариями провластных экспертов в адрес Навроцкого моментально разошлись в большинстве польских СМИ, которые ныне подконтрольны правительству Туска. Никаких сомнений в правдивости обвинений там не допускалось, и лишь оппозиционные СМИ поставили риторический вопрос: Кароль Навроцкий с 2009 года находится на государственной службе – неужели соответствующие органы раньше не знали о его якобы тёмном прошлом, тем более, что до 2015 года Польшей правили Туск сотоварищи? При этом в 2017-2021 годах Навроцкий был директором государственного музея Второй мировой войны в Гданьске, а в 2021-м Сейм утвердил его в должности директора Института национальной памяти (фактически это ранг министра).Стоит отметить, что юристы портала Onet.pl пытались спровоцировать штаб Навроцкого подать против СМИ иск в рамках избирательной кампании, который должен быть рассмотрен в срок до 24 часов. Учитывая полную подконтрольность польских судов исполнительной власти, итог подобного процесса можно было предугадать – судьи не нашли бы в публикации нарушений закона. Это дало бы возможность команде Тшасковского перед вторым туром заявлять: мол, "суд подтвердил, что Навроцкий был сутенёром".Однако Кароль Навроцкий в день публикации просто назвал её ложью от начала и до конца, заявив, что главная проблема Польши – это политическая проституция, о чём свидетельствуют действия его оппонентов из власти. В суд против портала Навроцкий обратился в частном порядке лишь 27 мая, уже после того, как его публично поддержал Славомир Ментцен, занявший третье место в первом туре (14,8%). Навроцкий также потребовал от суда начать расследование в отношении Onet.pl в рамках частного обвинительного акта (в Польше расследование может инициировать не только прокуратура, но и лицо, считающее свои права нарушенными).Польские комментаторы отметили, что обвинения в адрес оппозиционера со стороны провластных СМИ практически не повлияли на симпатии польских избирателей. Согласно опубликованным 29 мая результатам опроса компании IPSOS, Тшасковский может рассчитывать на 48% голосов, 47% респондентов хотят проголосовать за Навроцкого, а 5% не определились. Социологи специально отметили, что погрешность исследования составляет +/– 3 процента, потому невозможно указать, кто является фаворитом в воскресном голосовании. При этом опрос проводился 27-28 мая, то есть уже после упомянутой публикации Onet.pl.При этом аналитики самого портала Onet.pl в опубликованном 30 мая редакционном прогнозе (без ссылок на опросы) во втором туре дают Рафалу Тшасковскому 50,1% голосов, а Каролю Навроцкому – 49,9%. По их мнению, ключевым условием будет явка: если она превысит 70%, победит Тшасковский, если будет меньше – место в президентском дворце займёт Навроцкий.У обоих кандидатов перед вторым туром есть некоторый резерв голосов. В частности, опрос IPSOS не учитывает позицию правопопулистского кандидата Гжегожа Брауна, который в первом туре неожиданно занял четвёртое место, получив 6,34% голосов. Браун 29 мая заявил, что сам проголосует за Навроцкого. Он сказал, что это "ключевая информация, которая мало что изменит или вообще ничего не изменит в планах большинства его избирателей". "Потому что по большей части им не нужны были никакие рекомендации с моей стороны", – добавил Браун. Хотя лишь 45% избирателей Брауна собираются прийти на избирательные участки 1 июня, однако подавляющее большинство из них поддерживает именно Навроцкого.В пользу кандидата-консерватора говорит и реальный расклад голосов в первом туре выборов. 18 мая за Навроцкого, Ментцена, Брауна и ряд правых внесистемных кандидатов проголосовали 10 миллионов 481 тысяча поляков (53,5%), а за Тшасковского, Головню и нескольких левых кандидатов – 9 миллионов 123 тысячи (46,5%).С другой стороны, перед вторым туром леволиберальные избиратели более мобилизованы, 92% из них заявили, что примут участие в голосовании 1 июня, а вот среди сторонников правых взглядов этот показатель составляет лишь 81%. Сторонники Тшасковского также более лояльны своему кандидату, его поддерживают 93% леволибералов, тогда как Навроцкого – 88% правых избирателей из первого тура.Стоит также учесть, что 1 июня на избирательные участки явятся избиратели, не голосовавшие в первом туре (таких было 9 миллионов 562 тысяч), но теперь собирающиеся на выборы. По данным опроса IPSOS, речь идёт о примерно 15% людей, признавшихся, что не голосовали в первом туре, то есть во втором туре может появиться около 1 миллиона 434 тысяч новых избирателей. Среди них 48% заявили о поддержке Тшасковского, а 44% – Навроцкого (остальные пока не определились).Кроме всего прочего, в упомянутом прогнозе Onet.pl содержится более чем прозрачный намёк на фальсификации голосования за границей, которые стали ключевыми на президентских выборах в Молдавии и Румынии. По данным Министерства иностранных дел Польши, для голосования за рубежом зарегистрировались 686 тысяч поляков. "Рекорд числа голосов из-за рубежа, поставленный в 2023 году, будет побит почти наверняка", – напоминают аналитики провластного издания о победе леволибералов на последних парламентских выборах.Несмотря на то, что пока все опросы отдают предпочтение Рафалу Тшасковскому, пусть и статистически незначительное, стоит обратить внимание на тот факт, что польские избиратели нередко скрывают свою поддержку правым кандидатам. Так, перед первым туром Каролю Навроцкому опросы давали 25-27%, а он получил 29,54%, Славомиру Ментцену – 10-13% (реальный результат – 14,8%), Гжегожу Брауну – 3-4% (набрал 6,34%).Стоит также помнить о том, что опросы всегда отстают на два-три дня, а изменения настроений избирателей могут произойти очень быстро. В 2023 году именно такая необычная мобилизация против ПиС накануне парламентских выборов принесла леволиберальной "Коалиции 15 октября" победу, масштаб которой удивил всех. А на президентских выборах 2020 года Тшасковский потерял преимущество перед Дудой буквально в последние дни перед вторым туром.Подробнее о том, как проходил первый тур президентских выборов в Польше - в статье Олега Хавича "Президентские выборы в Польше: правый разворот"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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Олег Хавич
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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выборы, эксклюзив, польша, варшава, румыния, рафал тшасковски, джекован браун, владимир путин, сейм, украина.ру, ес
выборы, Эксклюзив, Польша, Варшава, Румыния, Рафал Тшасковски, Джекован Браун, Владимир Путин, сейм, Украина.ру, ЕС

Второй тур президентских выборов в Польше: кандидаты идут "ноздря в ноздрю"

08:44 31.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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В воскресенье, 1 июня, состоится второй тур выборов президента Польши. Кандидат от власти, либерал Рафал Тшасковский, и оппозиционер, консерватор Кароль Навроцкий, имеют практически равные рейтинги.
Последняя неделя президентской кампании в Польше выдалась горячей. В минувшее воскресенье штабы обоих кандидатов провели массовые марши в Варшаве, на следующий день провластное издание написало, что Кароль Навроцкий в молодости занимался сутенёрством, а 28 мая конгрессмены-республиканцы фактически обвинили власти Польши в незаконном финансировании кампании Рафала Тшасковского (о вмешательстве США в польские выборы подробно рассказало издание Украина.ру).
Кроме того, определились с поддержкой Тшасковского и Навроцкого кандидаты, не вышедшие во второй тур. При этом рейтинги финалистов остаются практически равными, при статистически незначимом преимуществе выдвиженца власти. Собственно, их результаты и в первом туре не сильно различались: 18 мая за Тшасковского проголосовали 31,36% избирателей, за Навроцкого – 29,54%.
Ровно за неделю до второго тура, 25 мая, в Варшаве впервые с 1989 года состоялись одновременно два марша в поддержку кандидатов в президенты Польши. В каждом из них приняло участие более 100 тысяч человек, при этом сторонников Рафала Тшасковского было несколько больше – что неудивительно, ведь он второй срок является мэром столицы. С другой стороны, работа штаба Кароля Навроцкого явно даст более ощутимый электоральный эффект, ведь множество участников его марша прибыли из различных регионов Польши.
В акции в поддержку Тшасковского, которая прошла под девизом "Великий марш патриотов", принял участие и Никушор Дан, недавно одержавший победу на выборах президента Румынии. Также на марше присутствовали польский премьер Дональд Туск, вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а также председатель Сейма (нижней палаты парламента) Польши Шимон Головня (в первом туре набрал 4,99%, заняв пятое место).
Участники марша, кроме флагов Польши, несли также флаги Евросоюза и радужные флаги ЛГБТК*. Звучали призывы к "защите демократии", "европейским реформам" и легализации абортов, чего Тшасковский обещает добиться в случае победы. На марше массово раздавали баннеры с призывом выбрать, "в какой Польше ты хочешь жить": с одной стороны – улыбающийся Тшасковский со своей женой, с другой – Навроцкий в фашистской форме, а из-за его спины выглядывает Путин.
Сторонники Кароля Навроцкого назвали свою акцию "Великим маршем за Польшу". Большинство его участников составляли сторонники оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) во главе с её лидером Ярославом Качиньским – ведь ПиС официально поддерживает Навроцкого, который формально является независимым кандидатом. На марше были только флаги Польши, там исполняли патриотические и религиозные песни, многие держали плакаты против иммиграции. Участники марша также осуждали предоставление помощи украинским беженцам и выступали против продолжающегося отказа польских властей от своих полномочий в пользу Брюсселя.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Несмотря проявившуюся в Варшаве поляризацию польского общества на две практически равные части и резкие заявления сторонников обоих кандидатов, марши прошли без происшествий. Столичная полиция сообщила, что нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
Однако уже на следующий день команда Туска-Тшасковского решила поляризацию усилить. Близкий к премьеру и мэру Варшавы портал Onet.pl 26 мая опубликовал материал, в котором со ссылкой на анонимных свидетелей (которые якобы готовы свидетельствовать в суде) утверждалось: Кароль Навроцкий, в студенческие годы подрабатывавший охранником в "Гранд Отеле" в Сопоте, был вовлечён в процесс поставки проституток гостям отеля.
Пересказы этой публикации с уничижительными комментариями провластных экспертов в адрес Навроцкого моментально разошлись в большинстве польских СМИ, которые ныне подконтрольны правительству Туска. Никаких сомнений в правдивости обвинений там не допускалось, и лишь оппозиционные СМИ поставили риторический вопрос: Кароль Навроцкий с 2009 года находится на государственной службе – неужели соответствующие органы раньше не знали о его якобы тёмном прошлом, тем более, что до 2015 года Польшей правили Туск сотоварищи? При этом в 2017-2021 годах Навроцкий был директором государственного музея Второй мировой войны в Гданьске, а в 2021-м Сейм утвердил его в должности директора Института национальной памяти (фактически это ранг министра).
Стоит отметить, что юристы портала Onet.pl пытались спровоцировать штаб Навроцкого подать против СМИ иск в рамках избирательной кампании, который должен быть рассмотрен в срок до 24 часов. Учитывая полную подконтрольность польских судов исполнительной власти, итог подобного процесса можно было предугадать – судьи не нашли бы в публикации нарушений закона. Это дало бы возможность команде Тшасковского перед вторым туром заявлять: мол, "суд подтвердил, что Навроцкий был сутенёром".
Однако Кароль Навроцкий в день публикации просто назвал её ложью от начала и до конца, заявив, что главная проблема Польши – это политическая проституция, о чём свидетельствуют действия его оппонентов из власти. В суд против портала Навроцкий обратился в частном порядке лишь 27 мая, уже после того, как его публично поддержал Славомир Ментцен, занявший третье место в первом туре (14,8%). Навроцкий также потребовал от суда начать расследование в отношении Onet.pl в рамках частного обвинительного акта (в Польше расследование может инициировать не только прокуратура, но и лицо, считающее свои права нарушенными).
Польские комментаторы отметили, что обвинения в адрес оппозиционера со стороны провластных СМИ практически не повлияли на симпатии польских избирателей. Согласно опубликованным 29 мая результатам опроса компании IPSOS, Тшасковский может рассчитывать на 48% голосов, 47% респондентов хотят проголосовать за Навроцкого, а 5% не определились. Социологи специально отметили, что погрешность исследования составляет +/– 3 процента, потому невозможно указать, кто является фаворитом в воскресном голосовании. При этом опрос проводился 27-28 мая, то есть уже после упомянутой публикации Onet.pl.
При этом аналитики самого портала Onet.pl в опубликованном 30 мая редакционном прогнозе (без ссылок на опросы) во втором туре дают Рафалу Тшасковскому 50,1% голосов, а Каролю Навроцкому – 49,9%. По их мнению, ключевым условием будет явка: если она превысит 70%, победит Тшасковский, если будет меньше – место в президентском дворце займёт Навроцкий.
У обоих кандидатов перед вторым туром есть некоторый резерв голосов. В частности, опрос IPSOS не учитывает позицию правопопулистского кандидата Гжегожа Брауна, который в первом туре неожиданно занял четвёртое место, получив 6,34% голосов. Браун 29 мая заявил, что сам проголосует за Навроцкого. Он сказал, что это "ключевая информация, которая мало что изменит или вообще ничего не изменит в планах большинства его избирателей". "Потому что по большей части им не нужны были никакие рекомендации с моей стороны", – добавил Браун. Хотя лишь 45% избирателей Брауна собираются прийти на избирательные участки 1 июня, однако подавляющее большинство из них поддерживает именно Навроцкого.
В пользу кандидата-консерватора говорит и реальный расклад голосов в первом туре выборов. 18 мая за Навроцкого, Ментцена, Брауна и ряд правых внесистемных кандидатов проголосовали 10 миллионов 481 тысяча поляков (53,5%), а за Тшасковского, Головню и нескольких левых кандидатов – 9 миллионов 123 тысячи (46,5%).
С другой стороны, перед вторым туром леволиберальные избиратели более мобилизованы, 92% из них заявили, что примут участие в голосовании 1 июня, а вот среди сторонников правых взглядов этот показатель составляет лишь 81%. Сторонники Тшасковского также более лояльны своему кандидату, его поддерживают 93% леволибералов, тогда как Навроцкого – 88% правых избирателей из первого тура.
Стоит также учесть, что 1 июня на избирательные участки явятся избиратели, не голосовавшие в первом туре (таких было 9 миллионов 562 тысяч), но теперь собирающиеся на выборы. По данным опроса IPSOS, речь идёт о примерно 15% людей, признавшихся, что не голосовали в первом туре, то есть во втором туре может появиться около 1 миллиона 434 тысяч новых избирателей. Среди них 48% заявили о поддержке Тшасковского, а 44% – Навроцкого (остальные пока не определились).
Кроме всего прочего, в упомянутом прогнозе Onet.pl содержится более чем прозрачный намёк на фальсификации голосования за границей, которые стали ключевыми на президентских выборах в Молдавии и Румынии. По данным Министерства иностранных дел Польши, для голосования за рубежом зарегистрировались 686 тысяч поляков. "Рекорд числа голосов из-за рубежа, поставленный в 2023 году, будет побит почти наверняка", – напоминают аналитики провластного издания о победе леволибералов на последних парламентских выборах.
Несмотря на то, что пока все опросы отдают предпочтение Рафалу Тшасковскому, пусть и статистически незначительное, стоит обратить внимание на тот факт, что польские избиратели нередко скрывают свою поддержку правым кандидатам. Так, перед первым туром Каролю Навроцкому опросы давали 25-27%, а он получил 29,54%, Славомиру Ментцену – 10-13% (реальный результат – 14,8%), Гжегожу Брауну – 3-4% (набрал 6,34%).
Стоит также помнить о том, что опросы всегда отстают на два-три дня, а изменения настроений избирателей могут произойти очень быстро. В 2023 году именно такая необычная мобилизация против ПиС накануне парламентских выборов принесла леволиберальной "Коалиции 15 октября" победу, масштаб которой удивил всех. А на президентских выборах 2020 года Тшасковский потерял преимущество перед Дудой буквально в последние дни перед вторым туром.
Подробнее о том, как проходил первый тур президентских выборов в Польше - в статье Олега Хавича "Президентские выборы в Польше: правый разворот"
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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