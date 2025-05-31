"Величайшим вызовом" для мира назвала глава дипломатии ЕС сближение России и Китая
Кая Каллас
Еврокомиссия обеспокоена сближением России и Китая в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Об этом 31 мая на конференции по безопасности Shangri-La в Сингапуре заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
В конце мая главы государств Европы отправились в Азию с обеспокоенностью угрозами со стороны Китая и России, сообщает Bloomberg. Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули связь между российской СВО на Украине и углубляющимися отношениями России с Китаем во время ряда выступлений в Юго-Восточной Азии.
"Это величайший вызов нашего времени", — сказала Каллас на конференции по безопасности в Сингапуре.
Она отметила, что министр обороны США Пит Хегсет предупреждал об угрозе Китая для остальной Азии. Каллас сказала, что Россия также должна быть главным предметом беспокойства.
Глава евродипломатии призвала европейских и азиатских партнёров к совместной работе по борьбе с "тайными теневыми флотами" танкеров и к пересмотру законов о безопасности на море. Она также указала на прямую поддержку военных усилий России со стороны КНДР.
"Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовало в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен помешать Северной Корее участвовать в делах Европы", — заявил Макрон в своей программной речи в Сингапуре.
Выступая перед журналистами после встречи в четверг оборонного альянса Five Power Defense Arrangements, который объединяет Сингапур, Австралию, Малайзию, Новую Зеландию и Великобританию, официальные лица объединения признали некоторые общие проблемы. К ним отнесены риски для подводной информационной инфраструктуры в Европе и Азии.
"Это сложная и новая область", — сказал начальник вооруженных сил Малайзии генерал Мохд Низам Джаффар.
Министр обороны КНР Дон Цзюнь на этой неделе не находится в Сингапуре, что удивило европейских чиновников, отметило информагенство. По сведениям издания, между Москвой и Пекином не всё гладко.
"Отношения между Китаем и Россией сложны. Хотя на поверхности обе стороны выразили дружбу "без границ", которая привела к активизации военных и политических обменов, у них все еще есть ключевые разногласия. Россия давно хочет, чтобы Китай покупал больше ее неэнергетических товаров, и опасается наплыва дешевых китайских товаров на фоне ухода западных брендов, - сказано в публикации. - Пекин высказался против ядерных угроз России и опасается, что его будут воспринимать как слишком тесно связанного с Россией, поскольку это может повлечь за собой риск санкций и нанести ущерб потенциалу улучшения связей с Европой в мире, потрясенном тарифами и волатильностью президента США Дональда Трампа".
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая
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