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"Величайшим вызовом" для мира назвала глава дипломатии ЕС сближение России и Китая

"Величайшим вызовом" для мира назвала глава дипломатии ЕС сближение России и Китая - 31.05.2025 Украина.ру

"Величайшим вызовом" для мира назвала глава дипломатии ЕС сближение России и Китая

Еврокомиссия обеспокоена сближением России и Китая в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Об этом 31 мая на конференции по безопасности Shangri-La в Сингапуре заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

2025-05-31T11:22

2025-05-31T11:22

2025-05-31T11:22

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В конце мая главы государств Европы отправились в Азию с обеспокоенностью угрозами со стороны Китая и России, сообщает Bloomberg. Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули связь между российской СВО на Украине и углубляющимися отношениями России с Китаем во время ряда выступлений в Юго-Восточной Азии.Глава дипломатии ЕС уверена, что все должны быть обеспокоены заявлениями Москвы и Пекина о совместном руководстве глобальными изменениями, невиданными за сто лет, касающимися пересмотра мирового порядка.Каллас обвинила Китай в поддержке военной мощи России, заявив, что 80% товаров двойного назначения для СВО поступают из Поднебесной.Она отметила, что министр обороны США Пит Хегсет предупреждал об угрозе Китая для остальной Азии. Каллас сказала, что Россия также должна быть главным предметом беспокойства.Глава евродипломатии призвала европейских и азиатских партнёров к совместной работе по борьбе с "тайными теневыми флотами" танкеров и к пересмотру законов о безопасности на море. Она также указала на прямую поддержку военных усилий России со стороны КНДР.С похожими заявлениями накануне, в пятницу 30 мая выступил в Сингапуре и президент Франции."Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовало в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен помешать Северной Корее участвовать в делах Европы", — заявил Макрон в своей программной речи в Сингапуре.Выступая перед журналистами после встречи в четверг оборонного альянса Five Power Defense Arrangements, который объединяет Сингапур, Австралию, Малайзию, Новую Зеландию и Великобританию, официальные лица объединения признали некоторые общие проблемы. К ним отнесены риски для подводной информационной инфраструктуры в Европе и Азии."Это сложная и новая область", — сказал начальник вооруженных сил Малайзии генерал Мохд Низам Джаффар.Министр обороны КНР Дон Цзюнь на этой неделе не находится в Сингапуре, что удивило европейских чиновников, отметило информагенство. По сведениям издания, между Москвой и Пекином не всё гладко."Отношения между Китаем и Россией сложны. Хотя на поверхности обе стороны выразили дружбу "без границ", которая привела к активизации военных и политических обменов, у них все еще есть ключевые разногласия. Россия давно хочет, чтобы Китай покупал больше ее неэнергетических товаров, и опасается наплыва дешевых китайских товаров на фоне ухода западных брендов, - сказано в публикации. - Пекин высказался против ядерных угроз России и опасается, что его будут воспринимать как слишком тесно связанного с Россией, поскольку это может повлечь за собой риск санкций и нанести ущерб потенциалу улучшения связей с Европой в мире, потрясенном тарифами и волатильностью президента США Дональда Трампа".Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая

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