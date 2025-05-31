https://ukraina.ru/20250531/soyuzniki-predavshie-ssha-1063543501.html

Союзники, предавшие США

Союзники, предавшие США - 31.05.2025 Украина.ру

Союзники, предавшие США

Среди экспертов, причём в первую очередь на Западе, широко распространено мнение, что Трамп является главным разрушителем западного единства. Мол, всё было хорошо ("нормально же сидели") и тут пришёл Дональд–разрушитель и давай чисто из вредности ломать устоявшийся миропорядок.

2025-05-31T17:08

2025-05-31T17:08

2025-05-31T17:08

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Его даже сравнивают с Горбачёвым, намекая на то, что он разрушает западный мир так же, как провал горбачёвских реформ уничтожил позднесоветский мир.В этом сравнении есть доля правды, но находится она не там, где её обычно ищут.Реформы Горбачёва, как и реформы Трампа были вызваны катастрофическим экономическим состоянием системы. США, как и поздний СССР содержали ораву союзников, всё больше становившихся нахлебниками и воспринимавшими взаимодействие не как общее дело, а в качестве обязанности "центра принятия решений", обеспечить им сладкую жизнь при минимуме их собственных усилий. Когда экономическая катастрофа системы потребовала сменить вектор и, вместо подержания периферии центром, перенаправить ресурсы периферии в центр в резко возросшем количестве, "союзники" устроили бунт.Поскольку система предполагала отказ союзниками от части международной субъектности в пользу обеспечивающего им экономическое процветание "центра принятия решений" (так называемая доктрина Брежнева для социалистического лагеря или "план Маршала" для американской сферы влияния), неспособность центра выполнять свою финансово-экономическую функцию была воспринята "союзниками" как право проведения независимой от центра внешней политики.Началось всё задолго до Трампа. Германия, усилившись на союзе с США, стремившихся сдерживать французские лидерские амбиции в ЕС, при канцлере Коле не только, вопреки прямым указаниям Вашингтона, поддержала независимость, провозглашённую Хорватией и Словенией, положив началу необратимому движению к развалу Югославии, но и начала реализовывать идею превращения ЕС в новую сверхдержаву при германском финансово-экономическом доминировании, обеспеченным общими вооружёнными силами ЕС, опирающимися на французский ядерный арсенал.Фактически немцы в западной Европе попытались выступить такой же альтернативой американскому влиянию, как поляки альтернативой российскому в Восточной. Поэтому внезапно выяснилось, что Германия опережающими темпами развивает отношения (в том числе и политические) с Россией, в ущерб своим отношениям с США, а Польша выстраивает такие же приоритетные отношения с США, в ущерб своим связям с ЕС.Эти две тенденции к доминированию: Польши в Восточной Европе и Германии в Западной во многом и сорвали план развития ЕС как мощного надгосударственного образования, постепенно превращающегося в федеративное государство. В какой-то степени амбиции Германии и Польши, локомотивов двух противоположных тенденций, двух альтернативных взглядов на развитие ЕС, аннигилировали друг друга.Но, с ослаблением ЕС, потерявшего сверхдержавную перспективу, амбиции отдельных его ведущих членов по повышению своей роли в мировых делах, захвату новых важных глобальных позиций, только усилились. Франция, Британия, Германия окончательно стали проводить в некоторых вопросах (в частности в украинском) самостоятельную политику. Напомню, что когда авантюрист Лёвочкин по собственной инициативе дал фальстарт второму майдану (по каковой причине ни он сам, ни поддержавшие его олигархи не только не получили никаких бонусов от победы майдана, но стали главными финансово-эконмическим жертвами новой системы) США поначалу заняли позицию невмешательства. Как и в случае с Югославией, главную роль в первоначальной поддержке майдана и его последующей легитимации на Западе, сыграли Германия, Франция, Швеция и Польша. США пришли уже к финалу, вырвав вожделенную добычу буквально из пасти европейских шакалов.В принципе же американский план предполагал более долгую игру, с выходом на устранение Януковича (добровольно или при помощи путча) в ходе избирательной кампании 2015 года. Изначально США предпочитали дать Януковичу возможность подавить майдан ими не санкционированный (напомню, что Януковичу вменялся отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое предполагало резкое повышение влияния ЕС на Украине в ущерб США). Цель была показать ЕС кто в доме хозяин и что союзники без США ничего не могут, а Януковича додавить через полтора года.Но в ходе развития событий, США выяснили, что Янукович слишком слаб и майдан под эгидой ЕС проходит. Вот тогда и последовал оперативный перехват Вашингтоном управления процессом, завершившийся знаменитой фразой Нуланд о ЕС.Вашингтон союзников оттеснил, но ничего не забыл, как не забыл и попытку Европы создать конкурентную в отношении США экономическую модель на базе энергетического сотрудничества с Россией. Не случайно главным результатом санкционной войны с Россией, в которую США заставили вступить Евросоюз оказалась полная блокировка энергетического сотрудничества с Россией именно Германии – финансово-экономического локомотива ЕС. Без Германии, опирающейся на российские энергоносители, создать финансово-экономический фундамент европейской независимости от США невозможно.Но это не значит, что союзники опустили руки, США ведь не становятся богаче. Значит главное противоречие, породившее "Союзническую войну", остаётся. Поэтому, несмотря на понесённые от США стратегические поражения, приведшие к тотальному экономическому разгрому Европы, сопротивление союзников только нарастает и приняло форму открытого саботажа американских внешнеполитических инициатив, а фронт противостояния США значительно расширился. Кроме ЕС теперь оппонентом Америки выступает и Израиль.Не прошло недели, как канцлер Мерц на весь мир распространялся о том, что Германия введёт в отношении Израиля оружейное эмбарго из-за продолжающегося конфликта в Газе. Но, Нетаньяху заявляет, что Израиль будет планировать удар по Ирану, независимо от того, удастся ли американцам достичь договорённости с Тегераном по ядерному вопросу, и тут же министр обороны несостоявшегося Четвёртого рейха говорит, что Берлин не бросит Израиль перед лицом внешней угрозы и продолжит оказывать ему поддержку.Израиль блокирует Трампу договорённость с Ираном, так же как ЕС всеми силами старается сорвать его миротворчество на украинском направлении. Старый и порядком изношенный, но всё ещё опасный "Акела" пока не промахнулся, а "стая товарищей" уже сидят и ждут этого события, стараясь максимально приблизить время его наступления.В этих условиях Трампу становится крайне трудно давить на Путина, ибо срыв переговоров наносит удар прежде всего по его международным и внутриполитическим позициям. Понимая, что провал переговоров предрешён, он пытается максимально затянуть процесс, с тем, чтобы, выбрав благоприятный момент попытаться выскочить из него без серьёзных имиджевых потерь. Россия, которой выгоден разлад в антироссийской коалиции всеми силами ему подыгрывает и пока не сделала ни одной невынужденной уступки.Сложилась уникальная ситуация, когда в конкретный момент времени, интересы США в украинском кризисе, который США организовали, чтобы разрушить Россию, объективно защищает Россия, расшатать же американскую позицию активно пытаются европейские союзники, являвшиеся, наряду с США, главными организаторами антироссийского похода.Понятно, что такая противоречивая ситуация не может продолжаться долго, слишком она нестабильна и не выгодна всем участникам. Либо США смогут подавить союзников и вернуть их в состояние полной подчинённости, что маловероятно, но возможно. Либо союзники победят США, заставят вернуться к прежнему внешнеполитическому формату, и это станет точкой отсчёта провала западных реформаторов (всех, не только Трампа) и общей геополитической катастрофы Запада, сравнимой по масштабом с катастрофой, постигшей СССР. Только эта катастрофа будет развиваться хоть необратимо (уже развивается, но пока обратимо), но медленнее, чем катастрофа советской системы. Однако она будет более глубокой, а восстановление прежней мощи и единства Запада в обозримом будущем станет невероятным.О том, что в эти дни происходит в Северной Европе - "Рабы "коллективной безопасности". Швеция и Финляндия превращаются в плацдарм НАТО против России"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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сша, германия, россия, дональд трамп, виктор янукович, михаил горбачёв, ес, мнения