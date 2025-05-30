https://ukraina.ru/20250530/raby-kollektivnoy-bezopasnosti-shvetsiya-i-finlyandiya-prevraschayutsya-v-platsdarm-nato-protiv-rossii-1063530462.html

Рабы "коллективной безопасности". Швеция и Финляндия превращаются в плацдарм НАТО против России

Рабы "коллективной безопасности". Швеция и Финляндия превращаются в плацдарм НАТО против России - 30.05.2025 Украина.ру

Рабы "коллективной безопасности". Швеция и Финляндия превращаются в плацдарм НАТО против России

Когда в мае 2022 года Швеция и Финляндия отказывались от своего многолетнего военного нейтралитета и подавали заявки на вступление в НАТО, местные политики обосновывали это решение необходимостью "обезопасить" эти страны от возможного нападения России

2025-05-30T18:58

2025-05-30T18:58

2025-05-30T18:58

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Всего лишь несколько лет спустя эти две страны, будучи уже членами альянса, активно превращаются в плацдарм для осуществления военных амбиций НАТО по отношению к России. При этом всё делается под этим же предлогом мнимой российской агрессии.Посол России в Швеции Сергей Беляев 29 мая предупредил, что в этой стране готовятся транспортные коридоры для быстрой переброски вооруженных сил в случае начала войны с Россией."Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию", — процитировали слова российского дипломата РИА Новости.Беляев также подчеркнул, что ратификация Швецией соглашения с США о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) стала важным шагом на пути милитаризации страны."Вашингтон получает возможность размещать на территории страны — подписанта DCA американские воинские контингенты и вооружение не только в рамках союзнических обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве", — уточнил он.Это значит, что американские военные теперь могут использовать существующую шведскую инфраструктуру, но также строить новую, включая склады для хранения техники и боеприпасов.Тем временем в соседней Финляндии прошли совместные с Нидерландами военные учения. С 26 по 29 мая военнослужащие ВВС этих двух стран отрабатывали использование гражданских автотрасс в качестве импровизированных аэродромов.По информации издания The Aviationist, маневры прошли в районе Тиккакоски, где участок шоссе был преобразован во взлетно-посадочную полосу для истребителей F-35A Королевских ВВС Нидерландов, финских F/A-18 Hornet, учебно-боевых самолётов Hawk и машин поддержки.Заявленная финским Минобороны цель учений заключалась в повышении оперативной гибкости ВВС в условиях, когда традиционные аэродромы могут быть выведены из строя.Издание подчеркивает, что использование автотрасс в качестве аэродромов было распространено в период "холодной войны", когда страны НАТО готовились к возможным конфликтам с государствами Варшавского договора. Финляндия, которая имеет развитую сеть дорог, некоторые шоссе проектировала специально с учетом их потенциального военного применения, отмечает The Aviationist.С тех пор, как Швеция и Финляндия стали членами НАТО, они подчиняются напрямую военному командованию альянса, и их армии уже не самостоятельны, напомнил в интервью Украина.ру обозреватель "Российской газеты", автор телеграм-канала "Германия-Россия" Тимофей Борисов."Как в сказке про Аладдина": когда Джафар стал джином, он приобрел силу, но одновременно получил и свою бутылку, и свои кандалы на руки. Также и Швеция с Финляндией, когда вступили в НАТО, получили коллективную силу альянса, но при этом лишились самостоятельности в принятии военных и политических решений. Они стали рабами лампы", — рассказал Борисов.Теперь за Швецию и Финляндию решения принимает военное командование, которое находится в Европе, в Германии, продолжил эксперт."При этом команды очень простые – надо готовиться к войне с Россией. Чтобы быть готовым к этой войне, надо иметь возможность быстро перебрасывать войска альянса к восточным границам и использовать все рода войск НАТО – не только сухопутные, но и ВВС в том числе. Все измеряется подлетным временем, как говорили в советское время", — отметил Борисов.По его словам, северные страны блока НАТО готовятся вытеснить Россию с Балтийского моря и сделать его внутренним морем альянса. Они воспринимают эту задачу всерьез и готовятся к тому, чтобы минимизировать все удары ВС РФ, которые могут быть нанесены по кораблям, считает эксперт.В этом смысле очень показателен недавний инцидент с попыткой захвата нефтяного балкера под флагом Габона, вышедшего из порта Уст-Луга, который эстонские власти посчитали частью российского "теневого флота", полагает Борисов."В Североатлантическом альянсе предполагают, что наш ответ на подобные действия будет локальным, а не ядерным. Понятно, что нет смысла сбрасывать ядерную бомбу на пограничный катер Эстонии. Но если в следующий раз они будут атаковать более напористо и попытаются затащить морской транспорт в свои воды и арестовать его, России придется отвечать более серьезно, а не просто поднимать Су-35 в воздух", — рассказал эксперт.По словам Борисова, НАТО готовит сценарий провокации первого удара на Балтике. Когда военные тренируются, они отрабатывают все сценарии, напомнил он. Точно так же поступают и российские военные – они в ходе своих учений моделируют все возможные сценарии, даже теоретические, и это обычная практика военных, подытожил Тимофей Борисов.Президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич тем временем считает, что риск возможного возникновения конфликта в регионе Балтийского моря многократно повысился по отношению к ситуации на начало века.Информацию о военных приготовлениях Швеции эксперт назвал тревожным знаком, особенно с учетом того, что в этой стране почти открыто обсуждается, что пора взять реванш за все шведские поражения времен Петра Великого."Все это не от большого ума, но это факт. Также надо отметить, что в Швеции весьма приличная военная промышленность, в отличие от Эстонии, Латвии, Литвы вместе взятых. Поэтому серьезные военные приготовления в Королевстве Швеция представляют для нас опасность", — рассказал Межевич в интервью Украина.ру.Но так как Швеция с Россией не граничит, любые военные приготовления этого государства Россию будут затрагивать или через морское пространство (через Балтийское море), или через Финляндию и Прибалтику, отметил эксперт."Швеция сама не будет пытаться наступать где-то под Полтавой, а попытается поставить под ружье прибалтов и направит их на восток. Эта версия вполне возможна", — допустил он.Эксперт полагает, что поводом для возникновения серьезного европейского конфликта, выходящего за рамки локального, может стать провокация с захватом танкеров в Балтийском море. В этот конфликт включится и Германия, в то время как реакцию Франции предугадать невозможно, отметил он."Прибалтика в силу географического положения становится театром военных действий в любом варианте. На сегодняшний день внешнеполитическая линия и официальные заявления органов власти стран Прибалтики свидетельствуют о том, что они хотят начать войну. Все руководители Эстонии, Латвии и Литвы уже заявляли, что они находятся в состоянии прокси-войны с Россией. Там, где прокси, там на следующий день может начаться и обычная война", — подытожил Николай Межевич.Читайте также: "Финны – cпокойные и уравновешенные люди". Как НАТО готовит ещё одну войну с Россией

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, швеция, финляндия, россия, нато, ввс, украина.ру, f/a-18, су-35, максим беляев, егор борисов