СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области - 31.05.2025 Украина.ру
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СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области
СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области - 31.05.2025 Украина.ру
СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области
Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с произошедшими в ночь на 31 мая атаками украинской армии на Рыльский и Льговский районы Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-05-31T14:47
2025-05-31T14:47
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В ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолётного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области."В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты, - констатировали в СК РФ. - Установлено, что в результате совершения преступления пострадали мирные жители, в том числе дети. Их точное количество уточняется. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры".При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты БПЛА с надписями на украинском языке. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверили в российском ведомстве.СК РФ опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись осмотра пострадавших гражданских объектов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая Актуально интервью на эту тему: Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, скр, всу, бпла, налеты, мирные жители, военные преступления, кто, уголовное дело
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, СКР, ВСУ, БПЛА, налеты, мирные жители, Военные преступления, КТО, уголовное дело

СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области

14:47 31.05.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с произошедшими в ночь на 31 мая атаками украинской армии на Рыльский и Льговский районы Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
В ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолётного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области.
"В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты, - констатировали в СК РФ. - Установлено, что в результате совершения преступления пострадали мирные жители, в том числе дети. Их точное количество уточняется. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры".
При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты БПЛА с надписями на украинском языке. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
25 мая, 05:30
Алехин рассказал о проблемах при восстановлении Курской области и новых регионовВ качестве саперов Россия должна привлекать и волонтеров, которе осваивают умение разминирования. На примере восстановления Курской области можно сформировать образ будущего для всей России. Для решения проблем с жильем нужно призывать крупный бизнес. И наконец нужно позаботиться о вопросе статуса земли людей, которые потеряли все
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверили в российском ведомстве.
СК РФ опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись осмотра пострадавших гражданских объектов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая
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