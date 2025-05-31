СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области
© СК РФ
© СК РФ
Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с произошедшими в ночь на 31 мая атаками украинской армии на Рыльский и Льговский районы Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
В ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолётного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области.
"В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты, - констатировали в СК РФ. - Установлено, что в результате совершения преступления пострадали мирные жители, в том числе дети. Их точное количество уточняется. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры".
При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты БПЛА с надписями на украинском языке. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
25 мая, 05:30Алехин рассказал о проблемах при восстановлении Курской области и новых регионовВ качестве саперов Россия должна привлекать и волонтеров, которе осваивают умение разминирования. На примере восстановления Курской области можно сформировать образ будущего для всей России. Для решения проблем с жильем нужно призывать крупный бизнес. И наконец нужно позаботиться о вопросе статуса земли людей, которые потеряли все
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверили в российском ведомстве.
СК РФ опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись осмотра пострадавших гражданских объектов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая
Актуально интервью на эту тему: Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота
Подписывайся на