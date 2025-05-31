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СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области

СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области - 31.05.2025 Украина.ру

СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с произошедшими в ночь на 31 мая атаками украинской армии на Рыльский и Льговский районы Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-05-31T14:47

2025-05-31T14:47

2025-05-31T14:47

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В ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолётного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области."В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты, - констатировали в СК РФ. - Установлено, что в результате совершения преступления пострадали мирные жители, в том числе дети. Их точное количество уточняется. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры".При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты БПЛА с надписями на украинском языке. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверили в российском ведомстве.СК РФ опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись осмотра пострадавших гражданских объектов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая Актуально интервью на эту тему: Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота

https://ukraina.ru/20250525/alekhin-rasskazal-o-problemakh-pri-vosstanovlenii-kurskoy-oblasti-i-novykh-regionov-1063355920.html

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