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Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота

Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота - 31.05.2025 Украина.ру

Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота

Если переговоры по Украине сорвутся, это произойдет именно потому, что мы не сделали ни одного шага назад. При этом мы готовы как к урегулированию конфликта политическим путем, так и к продолжению СВО, считает сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2025-05-31T07:00

2025-05-31T07:00

2025-05-31T07:00

интервью

украина

россия

запад

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Юрьевич, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине. Как нам к этому надо относиться?- Мерц оказался дешевым хайпожором. За его высказыванием не было вообще ничего. Это классический пример ложной повестки, когда информация есть, а информационного повода нет. Самый лучший способ выстоять перед этой информационной атакой – включить память и посмотреть, что на эту тему уже говорилось.Напомню, что в сентябре 2022 года под аркой генерального штаба в Санкт-Петербурге наш Верховный, комментируя разрешение Украине использовать западные дальнобойные ракеты, сказал: "Теперь они являются стороной конфликта".Тогда же было две дискуссии.Первое. Дальность ракет, которые предоставляются киевскому режиму. Со временем выяснилось, что Запад передает эти ракеты Украине, использовав "правило буравчика": их подкручивают так, что они не могут лететь дальше определенной точки, потому что на Западе тоже понимают неадекватность власти Зеленского.Запад рассчитывал дистанцию поражения этих ракет очень просто. От севера оккупированной противником Запорожской области до Керчи и от правого берега Днепра в Херсонской области до западной оконечности Крыма. В их интерпретации, Крым – это Украина, поэтому как бы можно.Отдельная история – разрешение использовать западное оружие по "старой" территории России. Когда Байден был еще в здравом уме, он сказал: "Украина может использовать американские ракеты в оперативном тылу" - то есть сразу за границей с РФ. Тогда речь шла о 15-30 километров.Короче говоря, все эти вопросы обсуждались еще год назад, но Мерц вдруг проснулся и заявил об этом как о каком-то откровении. Видимо, ему свои же коллеги объяснили, что это уже все было. А если же Мерц под этим прикрытием хотел протащить вопрос с "Таурусами", то у него тоже ничего не получилось.Никаких "Таурусов" не будет. Они дадут Украине деньги, чтобы она сама создавала ракеты дальнего радиуса действия. Очень хорошо. Адрес сообщите, пожалуйста. Впрочем, можете не сообщать. Наша разведка сама его узнает (смеется).Повторюсь, Мерц оказался дешевым хайпожором. Хотя много мы от него не ожидали. Я бы даже сказал, что "ливерная колбаса" Шольц был более ответственным политиком и в такие игры не играл.- Насчет "сообщите адрес". Тут вот Трамп "проанализировал" наш недавний ответ на массовые атаки украинских БПЛА, сказав, что с Путиным "что-то случилось" и удары по Украине он якобы наносит "без причин".- В этой истории есть два контура: внешний, и внутренний. Начнем с внешнего.Массированные атаки беспилотниками, которые Украина долго копила, начались еще перед Днем Победы. Тогда у них была политическая задача – испортить наш праздник. Ничего у них не получилось. Это тестирование нашей системы ПВО показало, что мы ее выстроили хорошо.А сейчас уже официально заявлено, что будет второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Теперь уже понятно, что наша позиция не изменилась. Мы смогли ее продавить. Это большой дипломатический успех, что второй раунд тоже будет на фоне продолжения СВО. Боевые действия во время переговоров оказывают на переговоры непередаваемое воздействие, как это было в случае с дебальцевским котлом.А постоянные накаты беспилотников – это ответ киевского режима на то, что мы идем на запад на полях сражений. Раньше это была демонстрация силы для хозяев, а сейчас это попытка оказать давление во время переговоров. Но это не срабатывает, потому что ПВО у нас работает блестяще.Теперь насчет внутреннего контура.Когда Путин летал в Курскую область, с нашей стороны прошла информация, что вертолет с ним пытались атаковать 40 дронов. Эту информацию со стороны противника никто не опроверг.И когда Трамп во время пресс-подхода кудахтал, что "с Путиным что-то случилось", у него спросили: "А вы в курсе, что украинские беспилотники атаковали его вертолет. Может, это было причиной российских ударов?", Трамп сразу же поменялся в лице. Он не знал об этом. Потому что есть неписанное правило, что первые лица всегда неприкосновенны.- Трамп вспомнил про свое ухо?- В том числе. А кто-то вспомнил визит израильского премьера Бенета в Москву и его рассказ о том, что Путин дал Зеленскому гарантию безопасности, а он эту гарантию Зеленскому передал. Ведь именно после этого Зеленский стал дико крутым, носиться по улице и ничего не бояться, потому что понимает вес слов Путина.Но попытка атаковать вертолет с Верховным, по мнению многих западных наблюдателей, обнулит обещание Владимира Владимировича. И это может придать противостоянию совершенно другой характер. Это даже не красная линия, это нечто запредельное, потому что теперь жизнь любого руководителя любой страны под угрозой.Мы не знаем, было это решение Банковой, военных или провокация MI-6. Но если Банковая не отдавала такой приказ, то они сейчас должны стелиться ужами и просить прощения. Если они организовали покушение на наше первое лицо, мы можем организовать покушение на них. Причем у них беспилотники пластмассовые, а у нас – "Орешник".Так что давайте посмотрим, будет ли у этой истории продолжение. Охотиться на Путина бесполезно, а охота на Зеленского – это такое веселое представление, что на него билеты можно продавать.- Западные СМИ опять говорят о большом летнем наступлении России. Почему они опять об этом говорят? Нужно ли нам это, учитывая, что нынешняя стратегия наших вооруженных сил работает?- Западные СМИ об этом говорят всегда. То ли боятся, то ли провоцируют, то ли констатируют факт. Давайте сначала определимся с терминами.Наша наступательная операция продолжается уже 1,5 года. И продолжается креативно. В ней заложена внутренняя аритмия, которая вводит в заблуждение противника и мешает ему распоряжаться резервами. Будет ли интенсификация боевых действий? Давайте посмотрим на то, что сейчас происходит в Сумской области.Сначала казалось, что курско-сумской участок – это совершенно отдельная история, не связанная на весь фронт. А теперь есть приказ Верховного о создании буферной зоны (мы об этом отдельно поговорим). Причем появился он после переговоров в Стамбуле. Да и скорость, с которой наши ребята продвигаются в Сумской области, несравнима с тем, что было во время захода под Волчанск и Липцы в мае 2024 года. Там ВСУ смогли подтянуть резервы и выстоять, а здесь они просаживаются.Можно ли это считать наступлением? Нет. Это отдельная операция по выполнению приказа Верховного о создании буферной зоны. Может ли она перерасти в большую операцию? Может. Это же от противника зависит.Наш наступательный принцип небыстрый, потому что мы бережем бойцов и мирных жителей. В какой-то момент мы вообще отказались от штурма городов и оказалось, что это работает. Сколько городов в Донбассе мы взяли с помощью обходных маневров. Более того, это репетиция перед выходом к большим городам. Никто не собирается штурмовать Харьков и Запорожье. Нам эти города целыми нужны. Уже сейчас надо думать о послевоенном восстановлении этих территорий.Повторюсь, большого наступления еще нет. Вопрос в том, будет ли оно. По военно-политической логике, оно должно быть. ВСУ находятся в еще более тяжелом положении, чем год назад. Резервов у них значительно меньше. А мы, наоборот, резервов накопили. У нас на десяти направлениях в оперативном тылу стоит минимум резервный полк, который в случае просадки фронта противника бросается в прорыв и развивает успех.А когда палка гнется, она постепенно ломается.И наше большое наступление может быть в виде Запорожской операции и Харьковской операции. В Донбассе у нас и так дела идут хорошо. Мы пробиваем клин между Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями, разрезая их логистически. Еще велика вероятность выхода с севера через Изюм на Славянск. А большие операции – Харьков, Запорожье и форсирование Днепра в нижнем течении.А параллельно будут идти переговоры.- Прекращение переговоров по какой-то причине может стать катализатором этого нового наступления?- Мне хотелось бы верить, что эти процессы друг от друга не зависят. Позиция Путина в этом смысле идеальная. Он не навязывает никакие решения военным. А на Украине наоборот – политики управляют войной, поэтому армия несет такие потери. Планирование операций требует многомесячной работы. Не хочу, чтобы эти труды накрылись из-за какого-то политического решений. Поэтому военным надо давать делать свое дело вплоть до приказа о прекращении огня.Теперь насчет переговоров. Тут не знаешь, в чем оптимизм, а в чем – пессимизм. У нас большинство людей переговоры не любит. Если они сорвутся – для них это оптимизм. А для тех, кто хочет прекращения войны, ожидание срыва переговоров – это пессимизм. Поэтому в логике "стакан наполовину полон или стакан наполовину пост" давайте сойдемся на том, что это - полстакана.Хотя мне не очень верится в результат переговоров.- Тем не менее, многие эксперты говорят, что обмен пленными 1000 на 1000 – это уже большой дипломатический успех.- Скорее, это был ключ к тому, чтобы открыть дверь. Дверь открылась, а дальше что?Нужно понимать, что если переговоры сорвутся, это произойдет именно потому, что мы не сделали ни одного шага назад. При этом наше общество готово и к переговорам, и к перемирию с целью решить конфликт политическим путем, и к продолжению СВО. В этом смысле у Владимира Владимировича карт-бланш от народа. Он спокоен и в хорошем настроение, а это дико бесит весь Запад. У Зеленского нет этого и близко, Трампа вообще со всех сторон атакуют, да и у Си Цзиньпина все не так хорошо. А Путин может вести эту глобальную шахматную игру.- Давайте тогда закончим темой буферной зоны. Может ли она стать следующим нашим условием на переговорах? Какие есть юридические аспекты у этого, учитывая, что Сумы и Харьков не являются конституционными регионами России?- Надо понимать разницу между буферной и демилитаризованной зоной.По поводу демилитаризованной зоны в свое время говорил Сергей Лавров. Он сказал, что ее ширина будет определяться дальностью ракет, которые дают киевскому режиму. Это примерно 200 километров. От Херсона до Одессы – 150 километров, а 200 километров – это уже Приднестровье.А буферная зона – это то, что мы создавали на территории Афганистана в 1980 годах. По ту сторону границы создается зона определенной ширины. Ширина ее зависит от рельефа местности, политических нюансов и характеристик оружия. Примерно 30 километров. Нужна для обеспечения безопасности жителей приграничных регионов. Это будет территория, которая полностью контролируется нашими военными, но не входящая в состав РФ.Контролировать мы ее будем жестко. Не просто какие-то блокпосты. Это будут минные поля, заграждения и системы ПВО, чтобы через границу ничего не могло пролететь или прорваться.Обычно из буферной зоны отселяется население. Думаю, в случае с СВО нами будет предложен выбор: либо выезд по гуманитарному коридору на Украину, либо выезд в Россию. И эта буферная зона будет проходить аж до границ Украины и Белоруссии.Теперь насчет буферной зоны для "новых" регионов.В случае с ЛНР все понятно. Боевые действия между границей ЛНР и Осколом – это и есть буферная зона. С ДНР, Херсоном и Запорожьем пока непонятно. Тут нужны либо политические решения, либо военный результат. А демилитаризованная зона будет очень большой.Формально она будет входить в состав Украины, но по факту Киев ее не будет контролировать. Там не будет ни одного вооруженного человека с украинским паспортом, включая полицию и МЧС. Если она будет шириной в 200 километров, то это все Левобережье и Причерноморье. Правда, тут будет политическая проблема – кто ее будет охранять.И вот здесь возникнет вопрос о международных силах правопорядка (не миротворцев) из стран, на которые согласятся обе стороны. Европа точно вычеркивается. Может быть, Китай, Бразилия и Саудовская Аравия. То есть международные полицейские будут просто охранять жизнь и покой местного населения.- В интересное время мы живем.- В прошлом году мы говорили, что перед нами стоят интересные и сложные задачи. А теперь нас ждут интересные решения. Это связано с изменением глобального контексте после прихода в США новой власти. Это разрушило Запад как единую военно-политическую структуру. Нам надо понять, кто наш враг.Даю подсказку. Посмотрите выступление Лаврова. Когда он говорит о наших противников, он США не упоминает – говорит только про Европу. Мне могут возразить: "А как же Старлинк"? Так по щелчку пальцев выйти из войны невозможно.Представьте себе, что вы оказались в зоне боевых действий как один из участников. Вам вдруг надоело воевать, и вы уходите. Что происходит? Вы поворачиваетесь к фронту спиной, когда любой желающий может выстрелить вам в спину. С войны так просто не уходят. Выход из войны – это сложная и длинная стратегия. Особенно в этом прокси-конфликте. Трамп, может быть, хотел бы уйти, но глобалисты и европейцы висят у него на штанах и тащат обратно в окоп путем шантажа, провокаций и уговоров. Тем более, он сам дает для этого повод.Если он просто так выйдет из войны, он как минимум станет политическим трупом.Но давайте все же не будем мешать ему выходить из войны. Без американцев нам воевать будет легче.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами

https://ukraina.ru/20250529/sdelka-s-trampom-i-usluga-turtsii-dmitriy-vydrin-o-tom-kak-rf-zakonchit-voynu-na-ukraine-za-paru-1063477232.html

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