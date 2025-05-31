СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей - 31.05.2025 Украина.ру
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СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей - 31.05.2025 Украина.ру
СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей
Будут расследованы очередные преступления вооружённых формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей. Об этом 31 мая заявили в СК РФ.
2025-05-31T15:23
2025-05-31T15:23
новости
лнр
брянская область
россия
ск рф
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военные преступления
мирные жители
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"По информации органов исполнительной власти, в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ в Валуйском округе погиб мирный житель. В районе сел Зозули Борисовского района, Вознесеновка Шебекинского округа, в городе Шебекино, а также на участке дороги Архангельское — Муром ранены 7 человек", - рассказали в следственном ведомстве.Там также отметили, что вследствие атаки вражеского беспилотного летательного аппарата в городе Новодружеске ЛНР ранены три женщины. В Брянской области в поселке Уборки Климовского района ранен мирный житель в результате атаки дрона."Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц", - сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области Также 31 мая стало известно, что После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области
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новости, лнр, брянская область, россия, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, кто, сво, новые регионы, белгородская область, украина, налеты, бпла
Новости, ЛНР, Брянская область, Россия, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО, СВО, Новые регионы, Белгородская область, Украина, налеты, БПЛА

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей

15:23 31.05.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
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Будут расследованы очередные преступления вооружённых формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей. Об этом 31 мая заявили в СК РФ.
"По информации органов исполнительной власти, в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ в Валуйском округе погиб мирный житель. В районе сел Зозули Борисовского района, Вознесеновка Шебекинского округа, в городе Шебекино, а также на участке дороги Архангельское — Муром ранены 7 человек", - рассказали в следственном ведомстве.
Там также отметили, что вследствие атаки вражеского беспилотного летательного аппарата в городе Новодружеске ЛНР ранены три женщины. В Брянской области в поселке Уборки Климовского района ранен мирный житель в результате атаки дрона.
"Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц", - сказано в официальном сообщении.
Ранее на эту тему: СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области
Также 31 мая стало известно, что После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области
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