https://ukraina.ru/20250531/sk-rf-rassleduet-gibel-i-raneniya-mirnykh-zhiteley-lnr-belgorodskoy-i-bryanskoy-oblastey-1063541726.html

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей - 31.05.2025 Украина.ру

СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей

Будут расследованы очередные преступления вооружённых формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей ЛНР, Белгородской и Брянской областей. Об этом 31 мая заявили в СК РФ.

2025-05-31T15:23

2025-05-31T15:23

2025-05-31T15:23

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"По информации органов исполнительной власти, в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ в Валуйском округе погиб мирный житель. В районе сел Зозули Борисовского района, Вознесеновка Шебекинского округа, в городе Шебекино, а также на участке дороги Архангельское — Муром ранены 7 человек", - рассказали в следственном ведомстве.Там также отметили, что вследствие атаки вражеского беспилотного летательного аппарата в городе Новодружеске ЛНР ранены три женщины. В Брянской области в поселке Уборки Климовского района ранен мирный житель в результате атаки дрона."Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц", - сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области Также 31 мая стало известно, что После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области

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