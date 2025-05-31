https://ukraina.ru/20250531/ocherednoy-shag-k-eskalatsii-prozorov-obyasnil-kak-zapad-podtalkivaet-rossiyu-k-otvetnym-meram-1063515529.html

Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам

Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам - 31.05.2025 Украина.ру

Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам

Решения, принимаемые западными странами, втягивают их в войну на Украине, что является эскалацией конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2025-05-31T05:45

2025-05-31T05:45

2025-05-31T05:45

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения. По поводу отправки на Украину ракет "Таурус" он не говорил.По словам собеседника издания такие решения — это очередной шаг к эскалации. Россия же, отметил он, неоднократно предупреждала западные страны: "Не принимайте решений, которые делают вас непосредственными участниками войны с нами".Кроме того, он обратил внимание, что на каждой такой установке стоит блок безопасности, который следит за тем, чтобы не вводились координаты на территории стран НАТО. За это отвечают непосредственно европейские и американские военнослужащие, подчеркнул эксперт.“С "Таурусами" все то же самое. Если их передадут Украине, германские военнослужащие станут непосредственными участниками ракетных ударов по российской территории. Как ни крути, это именно киевский режим ими по нам бьет. А вот ракетные удары западными системами под непосредственным контролем натовских специалистов выводят конфликт на совершенно другой уровень”, — заявил Прозоров.Россию опять подталкивают к принятию жестких ответных мер, считает он.Подробнее о встрече Владимира Зеленского с главой ФРГ — в публикации Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил.Полный текст интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины