Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам - 31.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250531/ocherednoy-shag-k-eskalatsii-prozorov-obyasnil-kak-zapad-podtalkivaet-rossiyu-k-otvetnym-meram-1063515529.html
Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам
Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам - 31.05.2025 Украина.ру
Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам
Решения, принимаемые западными странами, втягивают их в войну на Украине, что является эскалацией конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2025-05-31T05:45
2025-05-31T05:45
новости
украина
россия
германия
фридрих мерц
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063451952_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_55112f8232a47b6779d57039a75badf2.jpg
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения. По поводу отправки на Украину ракет "Таурус" он не говорил.По словам собеседника издания такие решения — это очередной шаг к эскалации. Россия же, отметил он, неоднократно предупреждала западные страны: "Не принимайте решений, которые делают вас непосредственными участниками войны с нами".Кроме того, он обратил внимание, что на каждой такой установке стоит блок безопасности, который следит за тем, чтобы не вводились координаты на территории стран НАТО. За это отвечают непосредственно европейские и американские военнослужащие, подчеркнул эксперт.“С "Таурусами" все то же самое. Если их передадут Украине, германские военнослужащие станут непосредственными участниками ракетных ударов по российской территории. Как ни крути, это именно киевский режим ими по нам бьет. А вот ракетные удары западными системами под непосредственным контролем натовских специалистов выводят конфликт на совершенно другой уровень”, — заявил Прозоров.Россию опять подталкивают к принятию жестких ответных мер, считает он.Подробнее о встрече Владимира Зеленского с главой ФРГ — в публикации Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил.Полный текст интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063451952_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_1915e10ea2dc73cb906f5c3ccc688c93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины

Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам

05:45 31.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Решения, принимаемые западными странами, втягивают их в войну на Украине, что является эскалацией конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения. По поводу отправки на Украину ракет "Таурус" он не говорил.
По словам собеседника издания такие решения — это очередной шаг к эскалации. Россия же, отметил он, неоднократно предупреждала западные страны: "Не принимайте решений, которые делают вас непосредственными участниками войны с нами".
“Ввод полетных заданий для натовских ракетных установок и РСЗО осуществляются не украинскими специалистами. Точнее, сами данные в приборы полетные задания вводят украинцы, но полетное задание вводится через систему спутникового наведения в разведывательно-командных центрах стран НАТО. В зависимости от того, какая страна какое оружие поставила”, — пояснил Прозоров.
Кроме того, он обратил внимание, что на каждой такой установке стоит блок безопасности, который следит за тем, чтобы не вводились координаты на территории стран НАТО. За это отвечают непосредственно европейские и американские военнослужащие, подчеркнул эксперт.
“С "Таурусами" все то же самое. Если их передадут Украине, германские военнослужащие станут непосредственными участниками ракетных ударов по российской территории. Как ни крути, это именно киевский режим ими по нам бьет. А вот ракетные удары западными системами под непосредственным контролем натовских специалистов выводят конфликт на совершенно другой уровень”, — заявил Прозоров.
Россию опять подталкивают к принятию жестких ответных мер, считает он.
“Это очередное повышение ставок. Они подняли ставки и теперь ждут, что мы будем делать: поднимать или пасовать. Это очень плохо, потому что может привести к печальным последствиям”, — заключил собеседник издания.
Подробнее о встрече Владимира Зеленского с главой ФРГ — в публикации Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил.
Полный текст интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом
08:05Очередня немецкая "вундерваффе" и истощение ПВО. Что обсуждают украинские военные эксперты
07:46"Президентская оплеуха", рыночные отношения Зеленского с Мерцем и успехи на фронте. Неделя в фотографиях
07:45Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски
07:31Украина как антисистема
07:30Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова
07:20"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба
07:15Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине
07:00Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота
06:45Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов
06:30Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца
06:24Дадут ли европейцы Зеленскому 30 миллиардов? Несбытча мечт
06:15Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима
06:12Келлог, "разрывающий пасть" НАТО
06:00Кутырь: рано смотреть на Сумы, пока ВСУ пытаются закрепиться на территории РФ
05:45Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам
05:30"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ
05:15"Бизнес в ярости". Тимофей Борисов объяснил, как антироссийская истерия добивает Германию
05:00Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта
22:00Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
Лента новостейМолния