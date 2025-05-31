НАТО поставляет на Украину опытные системы военной связи - 31.05.2025 Украина.ру
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НАТО поставляет на Украину опытные системы военной связи
НАТО поставляет на Украину опытные системы военной связи - 31.05.2025 Украина.ру
НАТО поставляет на Украину опытные системы военной связи
Поставки опытных образцов комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД) без идентификаторов идут на Украину из стран НАТО. Об этом 31 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на офицера связи российской группировки войск "Днепр".
2025-05-31T13:37
2025-05-31T13:37
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"В основном сейчас использует противник Starlink - системы спутниковой связи, радиостанции типа Harris, системы также БШПД используют они. Но они в основном без идентификации. То есть какие-то комплекты, может быть, опытных образцов поставляются противнику нашему", - сказал связист российской группировки.По его словам, ВСУ полностью перешли на средства связи НАТО.Также в новостях: Правительства Запада огорчены проблемой продолжения поддержки УкраиныМнение официальной Москвы на эту тему: "Европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну с Россией" – Небензя
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новости, украина, запад, москва, нато, вооруженные силы украины, всу, связь, интернет, starlink
Новости, Украина, Запад, Москва, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, связь, интернет, Starlink

НАТО поставляет на Украину опытные системы военной связи

13:37 31.05.2025
 
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© Public domain
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Поставки опытных образцов комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД) без идентификаторов идут на Украину из стран НАТО. Об этом 31 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на офицера связи российской группировки войск "Днепр".
"В основном сейчас использует противник Starlink - системы спутниковой связи, радиостанции типа Harris, системы также БШПД используют они. Но они в основном без идентификации. То есть какие-то комплекты, может быть, опытных образцов поставляются противнику нашему", - сказал связист российской группировки.
По его словам, ВСУ полностью перешли на средства связи НАТО.
Также в новостях: Правительства Запада огорчены проблемой продолжения поддержки Украины
Мнение официальной Москвы на эту тему: "Европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну с Россией" – Небензя
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13:37НАТО поставляет на Украину опытные системы военной связи
13:18Правительства Запада огорчены проблемой продолжения поддержки Украины
13:05Эвакуация из Сумской области, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 31 мая
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