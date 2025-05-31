"Европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну с Россией" – Небензя - 31.05.2025 Украина.ру
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"Европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну с Россией" – Небензя
"Европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну с Россией" – Небензя - 31.05.2025 Украина.ру
"Европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну с Россией" – Небензя
Государства Европы продолжают опосредованную войну с Россией, поставляя киевскому режиму разнообразную военную помощь. Об этом 30 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западных вооружений Украине.
2025-05-31T10:26
2025-05-31T10:26
новости
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Не только на Западе, но и на Украине не заинтересованы в прекращении боевых действий в зоне СВО и устранении первопричин этого конфликта отметил Небензя."Просроченный" украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть – ведь придется проводить выборы и отвечать перед избирателями за то, во что он превратил Украину за эти 6 лет, и держать ответ за разворованные сотни миллиардов долларов бюджетных средств и западной, прежде всего американской, помощи", - сказал российский дипломат."Не заинтересована в остановке боестолкновений и "партия войны" в Европе, которая не для того реализовывала как минимум с 2014 года проект "анти-Россия" на Украине, чтобы допустить остановку военных действий без поражения или хотя бы серьезного обескровливания России. Поскольку на грани полного поражения сегодня находится как раз потерявшая миллионы своих граждан Украина, европейские спонсоры "ЧВК Украина" приказывают Зеленскому и его клике продолжать воевать до последнего украинца, что вынуждает киевский режим отлавливать на улицах последних украинских мужчин и бросать их в бессмысленную мясорубку", - продолжил Небензя.Он отметил, что Лондон, Брюссель, Париж и Берлин обескуражило стремление Вашингтона выйти из этой бессмысленной и губительной для стран Запада игры после прихода к власти администрации Дональда Трампа. При этом западноевропейские правительства не теряют надежды вернуть американцев в свои ряды и не гнушаются идти на любые провокации и любую ложь о России и ее действиях, чтобы заставить президента США передумать, сообщил Небензя."Собственно, именно на его внимание и рассчитаны все заявления вовлеченных в украинский конфликт западных политиков, рассчитывающих откровенными манипуляциями и недомолвками помешать ему наладить отношения с Россией, - сказал российский дипломат. - Так, мы знаем, что до Д.Трампа наперебой доносят информацию по российским ударам по объектам ВПК Украины, выдавая их вопреки фактам за целенаправленные атаки по мирным объектам. При этом целенаправленно также умалчивается то, что эти удары наносятся по военным целям и предприятиям, связанным с ВПК Украины, и что они в том числе стали ответом на беспрецедентную эскалацию атак по мирным российским городам киевским режимом – вчера мы приводили соответствующую статистику".Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на днях заявил о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия со стороны Британии, Франции, Германии и США. Он уточнял, что это произошло несколько месяцев назад. Эксперты напрямую увязали эти слова с поставками киевскому режиму немецких ракет "Таурус", отметил Небензя. По его мнению, Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.При этом он обратил внимание на то, как 26 мая Совет ЕС одобрил создание фонда на 150 млрд евро для закупки вооружений и боеприпасов. Новый инструмент "Действия по безопасности для Европы" профинансирует "срочные и масштабные" инвестиции в ВПК Украины."Помимо этого, европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну сРоссией, надеясь, что это все сойдет им с рук. Они предоставляют Киеву спутниковые разведданные, проводят подготовку бойцов ВСУ на НАТОвских военных базах, а также направляют своих военных советников на территорию Украины. Безусловно, в большей степени за всем этим стоит Великобритания. Масштаб вовлечения британских спецслужб в боевые действия настолько велик, что замалчивать такие вопиющие факты становится всё сложнее", - подчеркнул постпред России при ООН.Он заверил в неприемлемости для Москвы повторения негативного опыта "Минских соглашений" и готовности России достичь цели спецоперации на Украине как мирным, так и военным путём.Также на эту тему: Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"
https://ukraina.ru/20250531/povtoreniya-minska-ne-budet-postpred-rossii-v-oon-ukazal-perspektivu-ukrainskogo-uregulirovaniya-1063537342.html
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"Европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну с Россией" – Небензя

10:26 31.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генассамблеи ООН
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Государства Европы продолжают опосредованную войну с Россией, поставляя киевскому режиму разнообразную военную помощь. Об этом 30 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западных вооружений Украине.
Не только на Западе, но и на Украине не заинтересованы в прекращении боевых действий в зоне СВО и устранении первопричин этого конфликта отметил Небензя.
"Просроченный" украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть – ведь придется проводить выборы и отвечать перед избирателями за то, во что он превратил Украину за эти 6 лет, и держать ответ за разворованные сотни миллиардов долларов бюджетных средств и западной, прежде всего американской, помощи", - сказал российский дипломат.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
09:58
"Повторения "Минска" не будет": постпред России в ООН указал перспективу украинского урегулированияМосква учитывает опыт "Минских соглашений" в нынешнем процессе урегулирования украинской проблемы. Об этом 30 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западных вооружений Украине.
"Не заинтересована в остановке боестолкновений и "партия войны" в Европе, которая не для того реализовывала как минимум с 2014 года проект "анти-Россия" на Украине, чтобы допустить остановку военных действий без поражения или хотя бы серьезного обескровливания России. Поскольку на грани полного поражения сегодня находится как раз потерявшая миллионы своих граждан Украина, европейские спонсоры "ЧВК Украина" приказывают Зеленскому и его клике продолжать воевать до последнего украинца, что вынуждает киевский режим отлавливать на улицах последних украинских мужчин и бросать их в бессмысленную мясорубку", - продолжил Небензя.
Он отметил, что Лондон, Брюссель, Париж и Берлин обескуражило стремление Вашингтона выйти из этой бессмысленной и губительной для стран Запада игры после прихода к власти администрации Дональда Трампа. При этом западноевропейские правительства не теряют надежды вернуть американцев в свои ряды и не гнушаются идти на любые провокации и любую ложь о России и ее действиях, чтобы заставить президента США передумать, сообщил Небензя.
"Собственно, именно на его внимание и рассчитаны все заявления вовлеченных в украинский конфликт западных политиков, рассчитывающих откровенными манипуляциями и недомолвками помешать ему наладить отношения с Россией, - сказал российский дипломат. - Так, мы знаем, что до Д.Трампа наперебой доносят информацию по российским ударам по объектам ВПК Украины, выдавая их вопреки фактам за целенаправленные атаки по мирным объектам. При этом целенаправленно также умалчивается то, что эти удары наносятся по военным целям и предприятиям, связанным с ВПК Украины, и что они в том числе стали ответом на беспрецедентную эскалацию атак по мирным российским городам киевским режимом – вчера мы приводили соответствующую статистику".
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на днях заявил о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия со стороны Британии, Франции, Германии и США. Он уточнял, что это произошло несколько месяцев назад. Эксперты напрямую увязали эти слова с поставками киевскому режиму немецких ракет "Таурус", отметил Небензя. По его мнению, Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.
"Несмотря на очевидное истощение собственных ресурсов, государства Европейского союза продолжают изыскивать способы для наращивания военной поддержки неонацистского киевского режима, что лишь способствует дальнейшему нагнетанию напряжённости на европейском континенте", - заявил российский дипломат.
При этом он обратил внимание на то, как 26 мая Совет ЕС одобрил создание фонда на 150 млрд евро для закупки вооружений и боеприпасов. Новый инструмент "Действия по безопасности для Европы" профинансирует "срочные и масштабные" инвестиции в ВПК Украины.
"Помимо этого, европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну сРоссией, надеясь, что это все сойдет им с рук. Они предоставляют Киеву спутниковые разведданные, проводят подготовку бойцов ВСУ на НАТОвских военных базах, а также направляют своих военных советников на территорию Украины. Безусловно, в большей степени за всем этим стоит Великобритания. Масштаб вовлечения британских спецслужб в боевые действия настолько велик, что замалчивать такие вопиющие факты становится всё сложнее", - подчеркнул постпред России при ООН.
Он заверил в неприемлемости для Москвы повторения негативного опыта "Минских соглашений" и готовности России достичь цели спецоперации на Украине как мирным, так и военным путём.
Также на эту тему: Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"
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