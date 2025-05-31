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"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ

"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ - 31.05.2025 Украина.ру

"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ

С самого начала СВО официальный Берлин не ожидал поражения российской армии и не ждёт теперь, надеясь на переговоры. Об этом в опубликованном 30 мая интервью заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль

2025-05-31T12:09

2025-05-31T12:09

2025-05-31T12:09

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Правительство Германии изначально не верило в поражение России на поле боя, сообщил читателям газеты Süddeutsche Zeitung Йоханн Вадефуль. На посту главы МИД ФРГ он сменил Анналену Бербок."На мой взгляд, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров, - заявил Вадефуль. - Одно верно - полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее."Новый глава немецкой дипломатии отметил важность обеспечения субъектности нынешнего руководства Украины в переговорном процессе. Он также выразил уверенность, что США поддержат антироссийские санкции, но при этом усомнился в намерении Вашингтона продолжать поддержку киевского режима.Руководитель МИД ФРГ призвал не переоценивать военную мощь России и заявил, что знал о намерениях российского президента Владимира Путина в реализации плана СВО.Ранее, 26 февраля по итогам переговоров в Дохе глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил журналистам, что Запад не смог реализовать свою цель победить Россию на украинском поле боя. С начала СВО именно с такое намерение неоднократно заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого сменила на этом посту эстонка Кая Каллас.Подробности в публикации Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля Также на эту тему: Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта

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