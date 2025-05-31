"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ - 31.05.2025 Украина.ру
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"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ
"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ - 31.05.2025 Украина.ру
"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ
С самого начала СВО официальный Берлин не ожидал поражения российской армии и не ждёт теперь, надеясь на переговоры. Об этом в опубликованном 30 мая интервью заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль
2025-05-31T12:09
2025-05-31T12:09
новости
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анналена бербок
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сергей лавров
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Правительство Германии изначально не верило в поражение России на поле боя, сообщил читателям газеты Süddeutsche Zeitung Йоханн Вадефуль. На посту главы МИД ФРГ он сменил Анналену Бербок."На мой взгляд, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров, - заявил Вадефуль. - Одно верно - полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее."Новый глава немецкой дипломатии отметил важность обеспечения субъектности нынешнего руководства Украины в переговорном процессе. Он также выразил уверенность, что США поддержат антироссийские санкции, но при этом усомнился в намерении Вашингтона продолжать поддержку киевского режима.Руководитель МИД ФРГ призвал не переоценивать военную мощь России и заявил, что знал о намерениях российского президента Владимира Путина в реализации плана СВО.Ранее, 26 февраля по итогам переговоров в Дохе глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил журналистам, что Запад не смог реализовать свою цель победить Россию на украинском поле боя. С начала СВО именно с такое намерение неоднократно заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого сменила на этом посту эстонка Кая Каллас.Подробности в публикации Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля Также на эту тему: Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта
https://ukraina.ru/20250531/evropeyskie-gosudarstva-bezzastenchivo-prodolzhayut-oposredovannuyu-voynu-s-rossiey--nebenzya-1063538287.html
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новости, германия, россия, украина, анналена бербок, владимир путин, сергей лавров, ес, мид фрг, фрг, дипломатия, прогнозы сво, военная помощь украине, военная помощь
Новости, Германия, Россия, Украина, Анналена Бербок, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЕС, МИД ФРГ, ФРГ, дипломатия, прогнозы СВО, военная помощь Украине, военная помощь

"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГ

12:09 31.05.2025
 
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
- РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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С самого начала СВО официальный Берлин не ожидал поражения российской армии и не ждёт теперь, надеясь на переговоры. Об этом в опубликованном 30 мая интервью заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль
Правительство Германии изначально не верило в поражение России на поле боя, сообщил читателям газеты Süddeutsche Zeitung Йоханн Вадефуль. На посту главы МИД ФРГ он сменил Анналену Бербок.
"На мой взгляд, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров, - заявил Вадефуль. - Одно верно - полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее."
Новый глава немецкой дипломатии отметил важность обеспечения субъектности нынешнего руководства Украины в переговорном процессе. Он также выразил уверенность, что США поддержат антироссийские санкции, но при этом усомнился в намерении Вашингтона продолжать поддержку киевского режима.
Руководитель МИД ФРГ призвал не переоценивать военную мощь России и заявил, что знал о намерениях российского президента Владимира Путина в реализации плана СВО.
78-я сессия Генассамблеи ООН
10:26
"Европейские государства беззастенчиво продолжают опосредованную войну с Россией" – НебензяГосударства Европы продолжают опосредованную войну с Россией, поставляя киевскому режиму разнообразную военную помощь. Об этом 30 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западных вооружений Украине.
Ранее, 26 февраля по итогам переговоров в Дохе глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил журналистам, что Запад не смог реализовать свою цель победить Россию на украинском поле боя. С начала СВО именно с такое намерение неоднократно заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого сменила на этом посту эстонка Кая Каллас.
Подробности в публикации Москва призывает к правде, Зеленский торгуется с Трампом. Итоги 26 февраля
Также на эту тему: Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта
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