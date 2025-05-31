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Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США

Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США - 31.05.2025 Украина.ру

Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США

Урегулирование конфликта на территории Украины и вопросы двустороннего сотрудничества обсудят 5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц с президентом США Дональдом Трампом . Об этом 31мая сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус

2025-05-31T18:03

2025-05-31T18:03

2025-05-31T18:03

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госпошлина

торговая война

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По словам представителя официального Берлина, Фридрих Мерц отправится в США на следующей неделе."Там он встретится для разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме в четверг 5 июня", - уточнил Корнелиус.Согласно сообщению пресс-службы правительства Германии, Мерц и Трамп обсудят двусторонние отношения ФРГ и США, а также международную повестку, включая вооружённые конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.Вопрос торговых отношений также будут рассмотрены лидерами США и ФРГ, сказано в официальном сообщении.Ранее в Белом доме констатировали успех применения к Евросоюзу "ответных" ввозных пошлин.Также на эту тему: Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев

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новости, германия, сша, украина, фридрих мерц, дональд трамп, ес, пошлина, госпошлина, торговая война, международные отношения, фрг, ближний восток