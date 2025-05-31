https://ukraina.ru/20250531/kantsler-frg-obsudit-ukrainu-s-prezidentom-ssha-1063545608.html
Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США
Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США - 31.05.2025 Украина.ру
Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США
Урегулирование конфликта на территории Украины и вопросы двустороннего сотрудничества обсудят 5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц с президентом США Дональдом Трампом . Об этом 31мая сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус
2025-05-31T18:03
2025-05-31T18:03
2025-05-31T18:03
новости
германия
сша
украина
фридрих мерц
дональд трамп
ес
пошлина
госпошлина
торговая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1b/1062781332_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b386ebeb6f95863a30640e4b34c4ed9.jpg
По словам представителя официального Берлина, Фридрих Мерц отправится в США на следующей неделе."Там он встретится для разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме в четверг 5 июня", - уточнил Корнелиус.Согласно сообщению пресс-службы правительства Германии, Мерц и Трамп обсудят двусторонние отношения ФРГ и США, а также международную повестку, включая вооружённые конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.Вопрос торговых отношений также будут рассмотрены лидерами США и ФРГ, сказано в официальном сообщении.Ранее в Белом доме констатировали успех применения к Евросоюзу "ответных" ввозных пошлин.Также на эту тему: Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев
германия
сша
украина
фрг
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1b/1062781332_637:0:3368:2048_1920x0_80_0_0_f6a334e3dfacdaeabff7ee27ff876382.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, сша, украина, фридрих мерц, дональд трамп, ес, пошлина, госпошлина, торговая война, международные отношения, фрг, ближний восток
Новости, Германия, США, Украина, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ЕС, пошлина, госпошлина, торговая война, международные отношения, ФРГ, Ближний Восток
Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США
Урегулирование конфликта на территории Украины и вопросы двустороннего сотрудничества обсудят 5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц с президентом США Дональдом Трампом . Об этом 31мая сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус
По словам представителя официального Берлина, Фридрих Мерц отправится в США на следующей неделе.
"Там он встретится для разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом
в Белом доме в четверг 5 июня", - уточнил Корнелиус.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Германии
, Мерц
и Трамп обсудят двусторонние отношения ФРГ и США
, а также международную повестку, включая вооружённые конфликты на Ближнем Востоке
и на Украине
.
Вопрос торговых отношений также будут рассмотрены лидерами США и ФРГ, сказано в официальном сообщении.
Ранее в Белом доме констатировали успех применения к Евросоюзу
"ответных" ввозных пошлин.